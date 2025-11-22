Aliados dizem que Bolsonaro estava em 'surto emocional' ao danificar tornozeleira eletrônica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 19:54
Preso preventivamente após tentar violar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi detido preventivamente na madrugada deste sábado (22), no Distrito Federal
Segundo aliados e integrantes de sua equipe jurídica, que falaram à CNN e à GloboNews, Bolsonaro estava em "surto emocional" no momento em que tentou romper o dispositivo de fiscalização.
Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente
O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou um vídeo em que o ex-presidente admite ter utilizado um ferro de solda para violar a tornozeleira eletrônica utilizada por ele.
O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 24 horas para que a defesa do ex-presidente se manifeste sobre a violação da tornozeleira eletrônica utilizada por ele no cumprimento da prisão domiciliar.