Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aliados dizem que Bolsonaro estava em 'surto emocional' ao danificar tornozeleira eletrônica

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi detido preventivamente na madrugada deste sábado

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 19:54

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Crédito: HUGO BARRETO/METRÓPOLES @hugobarretophoto

Preso preventivamente após tentar violar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi detido preventivamente na madrugada deste sábado (22), no Distrito Federal

Segundo aliados e integrantes de sua equipe jurídica, que falaram à CNN e à GloboNews, Bolsonaro estava em "surto emocional" no momento em que tentou romper o dispositivo de fiscalização.

Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente

Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução
Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução
Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução
Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução
Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução
Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução
Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução
Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução
Bolsonaro admite ter utilizado ferro de solda para violar tornozeleira por Reprodução
1 de 9
Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente por Reprodução

O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou um vídeo em que o ex-presidente admite ter utilizado um ferro de solda para violar a tornozeleira eletrônica utilizada por ele.

O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 24 horas para que a defesa do ex-presidente se manifeste sobre a violação da tornozeleira eletrônica utilizada por ele no cumprimento da prisão domiciliar.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Donald Trump reage à prisão de Jair Bolsonaro: 'É uma pena'

Ferro de solda utilizado por Bolsonaro para romper tornozeleira é vendido na internet por R$ 27

Bolsonaro confessa a agente que usou ferro de solda para violar tornozeleira; veja VÍDEO

Quais são os 10 problemas de saúde de Bolsonaro, segundo a defesa do ex-presidente

Mais recentes

Imagem - Ronaldo Caiado é internado em São Paulo com arritmia cardíaca

Ronaldo Caiado é internado em São Paulo com arritmia cardíaca
Imagem - Galvão Bueno tem alta após uma semana internado e manda recado: 'Estou firme'

Galvão Bueno tem alta após uma semana internado e manda recado: 'Estou firme'
Imagem - Ferro de solda utilizado por Bolsonaro para romper tornozeleira é vendido na internet por R$ 27

Ferro de solda utilizado por Bolsonaro para romper tornozeleira é vendido na internet por R$ 27

MAIS LIDAS

Imagem - Veja o que o Vitória precisa fazer nas rodadas finais da Série A para escapar do rebaixamento
01

Veja o que o Vitória precisa fazer nas rodadas finais da Série A para escapar do rebaixamento

Imagem - 3 signos entram hoje (22 de novembro) em um ciclo de sorte tão incrível que nada parece capaz de atrapalhar
02

3 signos entram hoje (22 de novembro) em um ciclo de sorte tão incrível que nada parece capaz de atrapalhar

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (22 de novembro) é A Cegonha: viagens e oportunidades de começar algo do zero à vista
03

Carta do Baralho Cigano deste sábado (22 de novembro) é A Cegonha: viagens e oportunidades de começar algo do zero à vista

Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (22 de novembro) traz recado do céu para 3 signos: não tenha mais dúvida, alguém lá de cima cuida de você
04

Anjo da Guarda deste sábado (22 de novembro) traz recado do céu para 3 signos: não tenha mais dúvida, alguém lá de cima cuida de você