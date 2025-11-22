PRESO

Aliados dizem que Bolsonaro estava em 'surto emocional' ao danificar tornozeleira eletrônica

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi detido preventivamente na madrugada deste sábado

Wladmir Pinheiro

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 19:54

Jair Bolsonaro Crédito: HUGO BARRETO/METRÓPOLES @hugobarretophoto

Preso preventivamente após tentar violar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi detido preventivamente na madrugada deste sábado (22), no Distrito Federal

Segundo aliados e integrantes de sua equipe jurídica, que falaram à CNN e à GloboNews, Bolsonaro estava em "surto emocional" no momento em que tentou romper o dispositivo de fiscalização.

Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente 1 de 9

O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou um vídeo em que o ex-presidente admite ter utilizado um ferro de solda para violar a tornozeleira eletrônica utilizada por ele.