Ronaldo Caiado é internado em São Paulo com arritmia cardíaca

Governador de Goiás se sentiu mal pouco depois de postar vídeo de apoio a Jair Bolsonaro, preso neste sábado

Wladmir Pinheiro

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 18:37

Ronaldo Caiado Crédito: Valter Camargo/Agência Brasil

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), 76 anos, foi internado na tarde deste sábado (22) depois de apresentar uma arritmia cardíaca.

Segundo a equipe do governador, ele foi encaminhado ao Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. "Ele recebeu atendimento e encontra-se estável, consciente e clinicamente bem, em monitoração contínua", informou a assessoria.

De acordo com nota assinada pela médica Ludhmila Hajjar, Caiado deverá passar por uma "ablação para correção definitiva do distúrbio do ritmo cardíaco" nas próximas 48 horas. A ablação é um procedimento utilizado para tratar arritmias por meio de cateteres.

A médica afirmou ainda: "O governador permanece em observação, com boa evolução clínica, e seguirá sob cuidados especializados até a realização do procedimento."

Vídeo de apoio a Bolsonaro

Antes de se sentir mal, Caiado divulgou um vídeo em que manifesta apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso neste sábado (22). Pré-candidato à Presidência, ele classificou a prisão como "mais um triste capítulo da política nacional" e afirmou que "a resposta virá do povo e das ruas nas eleições do ano que vem".

