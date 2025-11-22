Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ronaldo Caiado é internado em São Paulo com arritmia cardíaca

Governador de Goiás se sentiu mal pouco depois de postar vídeo de apoio a Jair Bolsonaro, preso neste sábado

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 18:37

Ronaldo Caiado
Ronaldo Caiado Crédito: Valter Camargo/Agência Brasil

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), 76 anos, foi internado na tarde deste sábado (22) depois de apresentar uma arritmia cardíaca.

Segundo a equipe do governador, ele foi encaminhado ao Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. "Ele recebeu atendimento e encontra-se estável, consciente e clinicamente bem, em monitoração contínua", informou a assessoria.

De acordo com nota assinada pela médica Ludhmila Hajjar, Caiado deverá passar por uma "ablação para correção definitiva do distúrbio do ritmo cardíaco" nas próximas 48 horas. A ablação é um procedimento utilizado para tratar arritmias por meio de cateteres.

A médica afirmou ainda: "O governador permanece em observação, com boa evolução clínica, e seguirá sob cuidados especializados até a realização do procedimento."

Vídeo de apoio a Bolsonaro

Antes de se sentir mal, Caiado divulgou um vídeo em que manifesta apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso neste sábado (22). Pré-candidato à Presidência, ele classificou a prisão como "mais um triste capítulo da política nacional" e afirmou que "a resposta virá do povo e das ruas nas eleições do ano que vem".

Veja registros de Jair Bolsonaro com a tornozeleira eletrônica

Jair Bolsonaro, neste domingo (3), em chamada com o filho Flávio Bolsonaro por Reprodução/ Instagram
Ele também foi filmado com a tornozeleira eletrônica, em casa, enquanto fazia chamada com o filho Flávio Bolsonaro por Reprodução
A chamada foi transmitida durante o ato em Copacabana por Divulgação
O ex-presidente Jair Bolsonaro posou ao lado do deputado Filipe Barros com a tornozeleira eletrônica exposta durante sua ida à Câmara de Deputados, no último dia 21 por Reprodução
Na saída da Câmara, Bolsonaro mostrou tornozeleira eletrônica por Wilton Júnior/ Estadão Conteúdo
Jair Bolsonaro mostra tornozeleira eletrônica  por Reprodução/ CNN
Ele também foi fotografado ao lado da família usando a tornozeleira eletrônica por Reprodução
Bolsonaro passou a usar tornozeleira após decisão do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes por Wilson Junior/Estadão Conteúdo
1 de 8
Jair Bolsonaro, neste domingo (3), em chamada com o filho Flávio Bolsonaro por Reprodução/ Instagram

No vídeo publicado na rede social X, Caiado declarou: "O processo ao qual Bolsonaro está sendo submetido nos últimos meses é uma clara tentativa de envergar sua dignidade até o limite que um homem pode suportar".

Mais recentes

Imagem - Aliados dizem que Bolsonaro estava em 'surto emocional' ao danificar tornozeleira eletrônica

Aliados dizem que Bolsonaro estava em 'surto emocional' ao danificar tornozeleira eletrônica
Imagem - Galvão Bueno tem alta após uma semana internado e manda recado: 'Estou firme'

Galvão Bueno tem alta após uma semana internado e manda recado: 'Estou firme'
Imagem - Ferro de solda utilizado por Bolsonaro para romper tornozeleira é vendido na internet por R$ 27

Ferro de solda utilizado por Bolsonaro para romper tornozeleira é vendido na internet por R$ 27

MAIS LIDAS

Imagem - Veja o que o Vitória precisa fazer nas rodadas finais da Série A para escapar do rebaixamento
01

Veja o que o Vitória precisa fazer nas rodadas finais da Série A para escapar do rebaixamento

Imagem - 3 signos entram hoje (22 de novembro) em um ciclo de sorte tão incrível que nada parece capaz de atrapalhar
02

3 signos entram hoje (22 de novembro) em um ciclo de sorte tão incrível que nada parece capaz de atrapalhar

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (22 de novembro) é A Cegonha: viagens e oportunidades de começar algo do zero à vista
03

Carta do Baralho Cigano deste sábado (22 de novembro) é A Cegonha: viagens e oportunidades de começar algo do zero à vista

Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (22 de novembro) traz recado do céu para 3 signos: não tenha mais dúvida, alguém lá de cima cuida de você
04

Anjo da Guarda deste sábado (22 de novembro) traz recado do céu para 3 signos: não tenha mais dúvida, alguém lá de cima cuida de você