Ronaldo Caiado diz que Brasil terá resposta da prisão de Bolsonaro nas urnas

Pré-candidato à Presidência, ele classificou a prisão como "mais um triste capítulo da política nacional"

  Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro
  Foto do(a) author(a) Estadão

  • Wladmir Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 15:50

Ronaldo Caiado
Ronaldo Caiado Crédito: Marina Silva/CORREIO

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), divulgou um vídeo em que manifesta apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso neste sábado (22). Pré-candidato à Presidência, ele classificou a prisão como "mais um triste capítulo da política nacional" e afirmou que "a resposta virá do povo e das ruas nas eleições do ano que vem".

No vídeo publicado na rede social X, Caiado declarou: "O processo ao qual Bolsonaro está sendo submetido nos últimos meses é uma clara tentativa de envergar sua dignidade até o limite que um homem pode suportar".

O governador mencionou os problemas de saúde de Bolsonaro e disse que esses fatores tornam "pouco razoável" acreditar que o ex-presidente teria condições de executar um plano de fuga. Segundo ele, "a suposição de uma fuga a partir de uma vigília é tão improvável quanto a suposição da derrubada do Estado democrata de direito promovida por um bando de baderneiros."

Caiado afirmou ainda esperar uma revisão rápida da decisão de prisão pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. "Minha total solidariedade ao ex-presidente Bolsonaro e sua família", disse.

A manifestação segue o posicionamento de outros governadores aliados ao ex-presidente. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), declarou que Bolsonaro é inocente e que o tempo mostrará isso.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou estar ao lado do ex-presidente. Já o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), disse que a prisão demonstra insensibilidade do Poder Judiciário.

