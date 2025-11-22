Acesse sua conta
TV, frigobar e ar-condicionado: veja como é a sala onde Bolsonaro está preso

Espaço fica na Superintendência da Polícia Federal em Brasília e é reservado para ex-presidentes e altas figuras de estado

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 12:47

Bolsonaro ficará preso em sala reservada para altas figuras de estado
Bolsonaro ficará preso em sala reservada para altas figuras de estado Crédito: Reprodução/Redes sociais

Preso em uma sala na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro terá direito a televisão, frigobar e ar-condicionado. A “sala do Estado de Maior”, como é chamado o local onde presidentes e altas figuras do estado com prerrogativa de função ficam custodiados, tem cerca de 12 metros quadrados, cama de solteiro e banheiro privativo.

Segundo O Globo, o espaço foi reformado recentemente, especialmente por conta da possibilidade de prisão do ex-presidente. A sala é similar ao espaço onde ficou detido o presidente Lula, na superintendência da PF em Curitiba, em 2016.

Veja como é a sala onde Bolsonaro está preso

Jair Bolsonaro foi preso preventivamente na manhã deste sábado, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A prisão foi determinada por conta do risco de fuga do ex-presidente, que tentou violar a tornozeleira eletrônica na madrugada de hoje, de acordo com a decisão de Moraes. A decisão também cita a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro no condomínio onde Bolsonaro cumpria prisão domiciliar.

A prisão de Jair Bolsonaro

A ordem de prisão preventiva contra Bolsonaro foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O motivo apontado na decisão é a convocação de uma vigília de apoiadores, liderada pelo senador Flávio Bolsonaro, em frente à residência do ex-presidente em Brasília. Bolsonaro também teria tentado remover a tornozeleira eletrônica e tinha risco de fuga, na avaliação do ministro.

Moraes justificou a medida com base no “risco para a vida de terceiros e para a própria integridade” de Bolsonaro, caso a manifestação escalasse. A prisão preventiva ainda não representa o cumprimento da pena imposta a ele - a decisão é cautelar, para garantir a ordem pública.

TV, frigobar e ar-condicionado: veja como é a sala onde Bolsonaro está preso Além disso, essa ordem ocorre depois que o STF formalizou, por meio da publicação da ata do julgamento, a rejeição dos primeiros recursos de Bolsonaro contra sua condenação de 27 anos e 3 meses por crimes envolvendo tentativa de golpe de Estado. Moraes rejeitou um pedido feito ontem pela defesa do ex-presidente pedindo que ele cumpra a pena em prisão domiciliar, em razão de problemas de saúde.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Tarcísio diz que prisão de Bolsonaro ignora laudos médicos: 'Injustiça'

Defesa diz que prisão traz 'risco de vida' a Bolsonaro e critica decisão

Prisão de Bolsonaro movimenta famosos; web reage com memes, críticas e comemorações

Moraes nega pedido de prisão domiciliar humanitária para Bolsonaro

Após ser preso, Bolsonaro vai passar por audiência de custódia; veja próximos passos

