Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com dez lojas na Bahia, rede perde R$ 1,9 bilhão após erro contábil

Episódio provocou uma queda de quase 14% nas ações

  • Foto do(a) author(a) Ronaldo Jacobina

  • Ronaldo Jacobina

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 13:40

Grupo Mateus viu ações caírem
Grupo Mateus viu ações caírem Crédito: Divulgação

Nascido no interior do Maranhão, o Grupo Mateus construiu em 38 anos uma trajetória que o levou ao posto de terceira maior rede varejista do Brasil, com mais de 490 unidades em nove estados - dez delas na Bahia. Essa história de expansão robusta, porém, entrou em xeque após a revelação de um erro bilionário na contabilização de estoques. A distorção, identificada no balanço de 2024, levou o mercado a retirar R$ 1,9 bilhão do valor da companhia, provocando uma queda de quase 14% nas ações, segundo o Valor. O ajuste reduziu em R$ 1,1 bilhão o valor dos estoques e encolheu em R$ 695 milhões o patrimônio líquido.

A empresa alega que o problema não decorre de falhas nos inventários físicos, mas a expansão acelerada abriu vulnerabilidades: lojas ficaram até dois anos sem inventário completo, e as verificações por amostragem deixaram espaço para furtos, desvios e manipulações de códigos de produtos, além de registros de notas fiscais sem a entrada da mercadoria. Diante do cenário, o Grupo Mateus investiu R$ 15 milhões para reforçar segurança e implementar inventários mensais.

Para analistas, a turbulência não se explica apenas pelos números, mas pela forma pouco clara com que a companhia comunicou o problema, inserido de modo técnico no balanço do terceiro trimestre. A falta de transparência gerou insegurança entre investidores sobre a real extensão das inconsistências. O episódio expõe um ponto sensível: o ritmo acelerado de crescimento não foi acompanhado pelo mesmo grau de maturidade dos processos internos - um descompasso que agora cobra seu preço.

Supermercados disputam clientes e espaço em Salvador

Clientes aproveitam promoções durante inauguração do RedeMix por Divulgação
RedeMix inagurado em maio deste ano no Chame-Chame por Divulgação
Prateleiras vazias na unidade do Bompreço no Canela em 2024 por Marina Silva/CORREIO
Imóvel onde funcionou o Bompreço na avenida ACM será ocupado pelo Grupo Mateus por Divulgação
undefined por Maysa Polcri/ CORREIO
1 de 5
Clientes aproveitam promoções durante inauguração do RedeMix por Divulgação

Leia mais matérias no site de Ronaldo Jacobina

Mais recentes

Imagem - Pedágio da BA-099 ficará mais caro a partir deste sábado (22); confira valores

Pedágio da BA-099 ficará mais caro a partir deste sábado (22); confira valores
Imagem - Black Friday sem arrependimentos: 5 dicas para evitar compras por impulso

Black Friday sem arrependimentos: 5 dicas para evitar compras por impulso
Imagem - Trecho de pista desaba e passagem de veículos é bloqueada na BR-116

Trecho de pista desaba e passagem de veículos é bloqueada na BR-116

MAIS LIDAS

Imagem - Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia
01

Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia

Imagem - Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo
02

Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
03

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro

Imagem - Áries, Leão, Libra e Aquário recebem um presente inesperado do universo nesta sexta-feira (21 de novembro)
04

Áries, Leão, Libra e Aquário recebem um presente inesperado do universo nesta sexta-feira (21 de novembro)