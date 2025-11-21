ECONOMIA

Com dez lojas na Bahia, rede perde R$ 1,9 bilhão após erro contábil

Episódio provocou uma queda de quase 14% nas ações

Ronaldo Jacobina

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 13:40

Grupo Mateus viu ações caírem Crédito: Divulgação

Nascido no interior do Maranhão, o Grupo Mateus construiu em 38 anos uma trajetória que o levou ao posto de terceira maior rede varejista do Brasil, com mais de 490 unidades em nove estados - dez delas na Bahia. Essa história de expansão robusta, porém, entrou em xeque após a revelação de um erro bilionário na contabilização de estoques. A distorção, identificada no balanço de 2024, levou o mercado a retirar R$ 1,9 bilhão do valor da companhia, provocando uma queda de quase 14% nas ações, segundo o Valor. O ajuste reduziu em R$ 1,1 bilhão o valor dos estoques e encolheu em R$ 695 milhões o patrimônio líquido.

A empresa alega que o problema não decorre de falhas nos inventários físicos, mas a expansão acelerada abriu vulnerabilidades: lojas ficaram até dois anos sem inventário completo, e as verificações por amostragem deixaram espaço para furtos, desvios e manipulações de códigos de produtos, além de registros de notas fiscais sem a entrada da mercadoria. Diante do cenário, o Grupo Mateus investiu R$ 15 milhões para reforçar segurança e implementar inventários mensais.

Para analistas, a turbulência não se explica apenas pelos números, mas pela forma pouco clara com que a companhia comunicou o problema, inserido de modo técnico no balanço do terceiro trimestre. A falta de transparência gerou insegurança entre investidores sobre a real extensão das inconsistências. O episódio expõe um ponto sensível: o ritmo acelerado de crescimento não foi acompanhado pelo mesmo grau de maturidade dos processos internos - um descompasso que agora cobra seu preço.