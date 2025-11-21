Acesse sua conta
Boteco do França permanece fechado após morte de criança em incêndio

Incêndio no final de semana matou menina de 3 anos na Praia do Forte

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 13:41

Boteco do França de Praia do Forte
Boteco do França foi inaugurado em Praia do Forte dois dias antes do incêndio Crédito: Divulgação/Guarda Municipal

As duas unidades do bar e restaurante Boteco do França, no Rio Vermelho e na Pituba, permanecem fechadas após a morte trágica de uma criança de 3 anos, neta do dono do estabelecimento. A menina morreu durante um incêndio ocorrido na residência localizada em cima do restaurante na Praia do Forte, na madrugada de quinta-feira (20). 

O fechamento das unidades foi comunicado através das redes sociais do tradicional estabelecimento de Salvador. Ainda não há prazo para o retorno do funcionamento. Em nota, o restaurante lamentou a morte da pequena Maria Júlia.

Incêndio em Praia do Forte

A criança estava em um dos cômodos da casa quando o incêndio começou e não conseguiu se salvar. Familiares e populares tentaram resgatar a menina, mas as chamas se alastraram com rapidez. O sepultamento aconteceu na manhã desta sexta-feira (21), no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. Peritos investigam se o incêndio foi provocado por um curto-circuito. 

Antes da tragédia, o clima era de comemoração no estabelecimento. A unidade do Boteco do França foi inaugurada na terça-feira (18), três dias antes do incêndio. "Reforçamos o nosso compromisso com a colaboração total às autoridades responsáveis, para que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas", afirma a nota divulgada pelo restaurante. 

