TRAGÉDIA

Criança de três anos morre e três pessoas ficam feridas após incêndio em Praia do Forte

Vítima foi identificada como Maria Júlia Almeida Rosário

Millena Marques

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 12:10

Boteco do França de Praia do Forte Crédito: Divulgação/Guarda Municipal

Uma criança de três anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um incêndio atingir uma residência no primeiro andar de um imóvel acima do Boteco do França de Praia do Forte, em Mata do São João, na Grande Salvador. O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (20).

As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, que não informou mais detalhes do incêndio. A causa das chamas só pode ser confirmada após a perícia.

De acordo com a 2ª Delegacia Territorial (DT/Mata de São João), a criança foi identificada como Maria Júlia Almeida Rosário. Não há informações sobre o quadro de saúde dos adultos.

Segundo informações da TV Bahia, os pais e o tio da criança tentaram salvar a criança, mas as chamas já haviam se alastrado por todo o imóvel. Eles foram encaminhados para um hospital municipal após inalar fumaça. O corpo da menina foi localizado pelos bombeiros por volta das 7h.

Guias de perícia e de necropsia foram expedidas. Diligências e oitivas são realizadas pela unidade policial para esclarecer as causas do incêndio.

O Boteco do França é um bar tradicional localizado no Rio Vermelho, em Salvador. A nova unidade de Praia do Forte foi inaugurada há apenas dois dias. No perfil oficial do estabelecimento do Instagram, o Boteco informou que as duas unidades estão fechadas nesta quinta-feira (20).

Em nota oficial, o Boteco do França informou que o incêndio atingiu a área anexa ao estabelecimento e lamentou o ocorrido. "Neste momento de extremo pesar, em respeito e solidariedade à família dos proprietários, pedimos que o ocorrido seja tratado com sensibilidade, evitando a disseminação de informações não confirmadas e preservando a privacidade daqueles que sofrem", diz trecho.

Nota oficial do Boteco do França

O Boteco do França e toda a sua equipe estão profundamente consternados com a tragédia ocorrida na madrugada desta quinta-feira, 20 de novembro, em um incêndio que atingiu uma área anexa ao estabelecimento, na Praia do Forte.

Neste momento de extremo pesar, em respeito e solidariedade à família dos proprietários, pedimos que o ocorrido seja tratado com sensibilidade, evitando a disseminação de informações não confirmadas e preservando a privacidade daqueles que sofrem.