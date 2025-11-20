Idosa é presa por receptar canetas emagrecedoras avaliadas em R$ 60 mil em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 11:37
Uma mulher de 60 anos, que não teve a identidade revelada, foi presa em flagrante pelos crimes de receptação e de alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais na noite de quarta-feira (19), em Salvador.
A prisão ocorreu após a mulher ser flagrada comercializando canetas emagrecedoras em frente à sua residência, no bairro do Nordeste de Amaralina.
O material comercializado pela suspeita havia sido roubado de uma farmácia na localidade do Costa Azul, no mesmo dia.
A mulher foi apresentada na unidade policial, passou por exames de corpo de delito e segue custodiada, à disposição do Poder Judiciário.