Idosa é presa por receptar canetas emagrecedoras avaliadas em R$ 60 mil em Salvador

Prisão ocorreu no Nordeste de Amaralina

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 11:37

Prisão ocorreu no Nordeste de Amaralina
Suspeita tem 60 anos Crédito: Divulgação

Uma mulher de 60 anos, que não teve a identidade revelada, foi presa em flagrante pelos crimes de receptação e de alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais na noite de quarta-feira (19), em Salvador.

A prisão ocorreu após a mulher ser flagrada comercializando canetas emagrecedoras em frente à sua residência, no bairro do Nordeste de Amaralina.

O material comercializado pela suspeita havia sido roubado de uma farmácia na localidade do Costa Azul, no mesmo dia.

A mulher foi apresentada na unidade policial, passou por exames de corpo de delito e segue custodiada, à disposição do Poder Judiciário.

