Adolescente faz reféns em farmácia e rouba mais de R$ 44 mil em canetas emagrecedoras

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 17:11
Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta quarta-feira (29) durante uma tentativa de assalto. O alvo da ação criminosa era uma farmácia localizada no bairro do Chame-Chame, em Salvador. O rapaz foi flagrado com 25 unidades de medicamentos, cujo valor estimado ultrapassa R$ 44 mil. Além dos itens farmacêuticos, o jovem havia roubado pertences de clientes da farmácia, que foram recuperados posteriormente.
O suspeito estava acompanhado de um homem, que aguardava em uma motocicleta enquanto ele recolhia os medicamentos do estabelecimento. Durante a ação, clientes e funcionários foram feitos reféns. Segundo a polícia, o comparsa fugiu com o veículo, enquanto o adolescente foi abordado pelos agentes.
Roubos de canetas injetáveis acendem alerta em Salvador
O menor apreendido responderá por ato infracional análogo ao crime de roubo à mão armada. Com ele, foi apreendido um revólver calibre .38, de cano curto.
O adolescente está à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil segue realizando buscas para identificar e localizar o segundo envolvido.