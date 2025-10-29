Acesse sua conta
Adolescente faz reféns em farmácia e rouba mais de R$ 44 mil em canetas emagrecedoras

Jovem foi apreendido no bairro Chame-Chame

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 17:11

Polícia recuperou caixas de Mounjaro e Ozempic
Polícia recuperou caixas de Mounjaro e Ozempic

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta quarta-feira (29) durante uma tentativa de assalto. O alvo da ação criminosa era uma farmácia localizada no bairro do Chame-Chame, em Salvador. O rapaz foi flagrado com 25 unidades de medicamentos, cujo valor estimado ultrapassa R$ 44 mil. Além dos itens farmacêuticos, o jovem havia roubado pertences de clientes da farmácia, que foram recuperados posteriormente.

O suspeito estava acompanhado de um homem, que aguardava em uma motocicleta enquanto ele recolhia os medicamentos do estabelecimento. Durante a ação, clientes e funcionários foram feitos reféns. Segundo a polícia, o comparsa fugiu com o veículo, enquanto o adolescente foi abordado pelos agentes.

Roubos de canetas injetáveis acendem alerta em Salvador

Canetas apreendidas após roubo de farmácia em Itapuã no dia 12 de setembro por Divulgação
Pague Menos da Rua Sabino Silva, em Ondina, sofreu furto de 17 canetas injetáveis no dia 24 de setembro por Reprodução/Google Street View
No dia 5 de agosto, dois homens armados roubaram canetas Ozempic e Wegovy de uma drogaria no Costa Azul  por Reprodução
Prejuízos dos roubos em Salvador é de aproximadamente R$2 milhões só em 2025 por Shutterstock
Para evitar roubos, donos de farmácias contratam seguranças e optam por fechar mais cedo por Divulgação
1 de 5
Canetas apreendidas após roubo de farmácia em Itapuã no dia 12 de setembro por Divulgação

O menor apreendido responderá por ato infracional análogo ao crime de roubo à mão armada. Com ele, foi apreendido um revólver calibre .38, de cano curto.

O adolescente está à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil segue realizando buscas para identificar e localizar o segundo envolvido.

