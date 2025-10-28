Acesse sua conta
Conflito de terras entre indígenas e posseiros termina com dois mortos e um ferido na Bahia

Quatro pessoas foram presas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 22:29

Quatro suspeitos foram presos e armas apreendidas em Itamaraju
Quatro suspeitos foram presos e armas apreendidas em Itamaraju Crédito: Divulgação

O conflito fundiário entre indígenas e posseiros, em Itamaraju, no Extremo Sul da Bahia, terminou com duas pessoas mortas e uma ferida nesta  terça-feira (28). Quatro suspeitos de envolvimento na ação foram presas e conduzidas para  a Delegacia Territorial de Itamaraju. Os conflitos ocorreram na região de Pedra Mole, zona rural do município.

Segundo informações da Polícia Civil da Bahia, as vítimas são Alberto Carlos dos Santos, de 59 anos, e Amauri Sena dos Santos, de 37. Além deles, um homem de 35 anos também foi ferido na ação e socorrido para o hospital municipal, onde permanece internado. A polícia informou, ainda que recebeu denúncias de invasão de terras e possível conflito fundiário entre indígenas e posseiros.

Segundo a Polícia Civil, foram apreendidas pistola, revólver, espingardas, carregadores, munições e um veículo utilizado pelos suspeitos. Um dos conduzidos foi preso em flagrante por homicídio, enquanto os demais respondem por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Todos eles passaram pelos exames legais e permanecem à disposição da Justiça.

Bahia Conflito

