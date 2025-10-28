ITAMARAJU

Conflito de terras entre indígenas e posseiros termina com dois mortos e um ferido na Bahia

Quatro pessoas foram presas

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 22:29

Quatro suspeitos foram presos e armas apreendidas em Itamaraju Crédito: Divulgação

O conflito fundiário entre indígenas e posseiros, em Itamaraju, no Extremo Sul da Bahia, terminou com duas pessoas mortas e uma ferida nesta terça-feira (28). Quatro suspeitos de envolvimento na ação foram presas e conduzidas para a Delegacia Territorial de Itamaraju. Os conflitos ocorreram na região de Pedra Mole, zona rural do município.

Segundo informações da Polícia Civil da Bahia, as vítimas são Alberto Carlos dos Santos, de 59 anos, e Amauri Sena dos Santos, de 37. Além deles, um homem de 35 anos também foi ferido na ação e socorrido para o hospital municipal, onde permanece internado. A polícia informou, ainda que recebeu denúncias de invasão de terras e possível conflito fundiário entre indígenas e posseiros.