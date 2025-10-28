IRREGULARIDADES

Postos de gasolina na Bahia são interditados e notificados por fraude em bombas

Irregularidades foram encontradas em estabelecimentos no Recôncavo baiano

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 17:07

Ibametro realizou fiscalização nesta segunda-feira (27) Crédito: Divulgação

Um posto de combustível foi interditado e outros dois tiveram bombas lacradas após uma fiscalização do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro). A ação da operação Combustível Legal, realizada nesta segunda-feira (27), identificou que os estabelecimentos estavam comercializando combustíveis em quantidades menores do que as mostradas no visor para o consumidor. Os empreendimentos estão localizados nos municípios de Cruz das Almas e Sapeaçu, no Recôncavo baiano.

Em Sapeaçu, um estabelecimento foi interditado e seis bombas foram lacradas após a constatação da irregularidade. As placas de CPU também foram recolhidas. Já em Cruz das Almas, um dos estabelecimentos teve quatro bombas interditadas, e as placas de CPU foram recolhidas para análise detalhada.

Ainda em Cruz das Almas, outro posto teve três bombas lacradas por indícios de fraude na quantidade de combustível vendida ao consumidor. As placas também foram recolhidas nesse caso, e o posto foi notificado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) por divergência na bandeira da distribuidora cadastrada. Segundo o Ibametro, o posto possuía cadastro de bandeira branca, o que significa que não tinha vínculo com uma distribuidora específica, mas funcionava com a bandeira de uma distribuidora que não foi divulgada.

O mesmo estabelecimento também foi notificado pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA) por utilizar três máquinas de cartão de crédito e débito sem vínculo com o CNPJ da empresa, o que pode configurar prática de sonegação fiscal.