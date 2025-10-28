Padarias são interditadas na Bahia após apreensão de 11 mil produtos vencidos e estragados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 05:00
Ao menos seis padarias foram parcialmente interditadas e uma totalmente interditada em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A medida foi tomada pela Coordenação de Vigilância Sanitária e Ambiental (Visa) após uma ação de fiscalização que resultou na apreensão de pelo menos 11 mil pães e outros produtos.
De acordo com informações oficiais da Visa, 15 padarias e panificadoras foram alvo das fiscalizações realizadas na última quinta-feira (23). Segundo o coordenador do órgão, Maico Mares, os estabelecimentos não apresentavam condições adequadas de produção, o que compromete diretamente a qualidade dos alimentos que chegam à mesa dos consumidores.
Padarias foram interditadas e produtos foram apreendidos em Vitória da Conquista
“Os resultados iniciais foram preocupantes. Para mudar esse quadro, é essencial que os empreendedores tenham responsabilidade, a fim de garantir que os produtos e serviços atendam às normas sanitárias vigentes. Os consumidores também têm um papel importante: fiscalizar, denunciar irregularidades e repensar os hábitos de consumo”, alertou o coordenador.
Ainda segundo o órgão fiscalizador, houve um aumento no número de denúncias contra estabelecimentos que comercializam esse tipo de alimento. Além disso, o volume de padarias e panificadoras no município é considerado elevado, o que exige fiscalizações frequentes.
A Visa informou que já apreendeu e inutilizou mais de 5 mil quilos de alimentos vencidos, deteriorados ou sem qualquer condição de consumo em fiscalizações anteriores realizadas em Vitória da Conquista.