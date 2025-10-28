Acesse sua conta
Padarias são interditadas na Bahia após apreensão de 11 mil produtos vencidos e estragados

Ao menos 15 estabelecimentos de Vitória da Conquista foram alvo de fiscalização

  Elaine Sanoli

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 05:00

Ação de fiscalização passou por 15 estabelecimentos
Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Vitória da Conquista

Ao menos seis padarias foram parcialmente interditadas e uma totalmente interditada em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A medida foi tomada pela Coordenação de Vigilância Sanitária e Ambiental (Visa) após uma ação de fiscalização que resultou na apreensão de pelo menos 11 mil pães e outros produtos.

De acordo com informações oficiais da Visa, 15 padarias e panificadoras foram alvo das fiscalizações realizadas na última quinta-feira (23). Segundo o coordenador do órgão, Maico Mares, os estabelecimentos não apresentavam condições adequadas de produção, o que compromete diretamente a qualidade dos alimentos que chegam à mesa dos consumidores.

“Os resultados iniciais foram preocupantes. Para mudar esse quadro, é essencial que os empreendedores tenham responsabilidade, a fim de garantir que os produtos e serviços atendam às normas sanitárias vigentes. Os consumidores também têm um papel importante: fiscalizar, denunciar irregularidades e repensar os hábitos de consumo”, alertou o coordenador.

Ainda segundo o órgão fiscalizador, houve um aumento no número de denúncias contra estabelecimentos que comercializam esse tipo de alimento. Além disso, o volume de padarias e panificadoras no município é considerado elevado, o que exige fiscalizações frequentes.

A Visa informou que já apreendeu e inutilizou mais de 5 mil quilos de alimentos vencidos, deteriorados ou sem qualquer condição de consumo em fiscalizações anteriores realizadas em Vitória da Conquista.

