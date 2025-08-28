SALVADOR

Polícia investiga cemitério clandestino de facção em Sussuarana onde corpo foi encontrado

Cadáver foi localizado em região de mata

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 16:41

Corpo foi encontrado em Sussuarana Crédito: Divulgação/ Ascom PCBA

Um corpo foi encontrado em área de mata, no bairro de Sussuarana, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (28). As autoridades policiais investigam a possibilidade do local ser utilizado por traficantes como um cemitério clandestino. A vítima ainda não foi identificada.

Segundo a Polícia Civil, as equipes iniciaram as investigações ainda na quarta-feira (27), após informações indicarem a existência de um possível cemitério clandestino na região, onde criminosos estariam enterrando rivais e desafetos.

Cemitério clandestino em investigação fica em Sussuarana 1 de 4

O corpo foi localizado enterrado em uma área de mata densa, nos fundos de um condomínio, e estava em estágio avançado de decomposição. A vítima ainda não foi formalmente identificada.

“Nosso foco é identificar a vítima e reunir elementos que confirmem a existência de um cemitério clandestino vinculado a disputas do tráfico na região. As diligências estão em andamento para localizar e responsabilizar os autores dessa prática criminosa”, destacou a diretora do DHPP, delegada Lígia Sá.