Polícia investiga cemitério clandestino de facção em Sussuarana onde corpo foi encontrado

Elaine Sanoli
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 16:41
Um corpo foi encontrado em área de mata, no bairro de Sussuarana, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (28). As autoridades policiais investigam a possibilidade do local ser utilizado por traficantes como um cemitério clandestino. A vítima ainda não foi identificada.
Segundo a Polícia Civil, as equipes iniciaram as investigações ainda na quarta-feira (27), após informações indicarem a existência de um possível cemitério clandestino na região, onde criminosos estariam enterrando rivais e desafetos.
Cemitério clandestino em investigação fica em Sussuarana
O corpo foi localizado enterrado em uma área de mata densa, nos fundos de um condomínio, e estava em estágio avançado de decomposição. A vítima ainda não foi formalmente identificada.
“Nosso foco é identificar a vítima e reunir elementos que confirmem a existência de um cemitério clandestino vinculado a disputas do tráfico na região. As diligências estão em andamento para localizar e responsabilizar os autores dessa prática criminosa”, destacou a diretora do DHPP, delegada Lígia Sá.
A ação contou com equipes da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) e do Grupo de Capturas (GCAP), ambos do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio do Grupamento de Busca e Salvamento do 3º Batalhão de Bombeiros Militar. Após a localização do corpo, foram acionados o Serviço de Investigação de Local de Crime (SILC) e o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizaram perícia e remoção.