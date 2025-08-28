Acesse sua conta
Polícia investiga cemitério clandestino de facção em Sussuarana onde corpo foi encontrado

Cadáver foi localizado em região de mata

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 16:41

Corpo foi encontrado em Sussuarana
Corpo foi encontrado em Sussuarana Crédito: Divulgação/ Ascom PCBA

Um corpo foi encontrado em área de mata, no bairro de Sussuarana, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (28). As autoridades policiais investigam a possibilidade do local ser utilizado por traficantes como um cemitério clandestino. A vítima ainda não foi identificada. 

Segundo a Polícia Civil, as equipes iniciaram as investigações ainda na quarta-feira (27), após informações indicarem a existência de um possível cemitério clandestino na região, onde criminosos estariam enterrando rivais e desafetos.

O corpo foi localizado enterrado em uma área de mata densa, nos fundos de um condomínio, e estava em estágio avançado de decomposição. A vítima ainda não foi formalmente identificada. 

“Nosso foco é identificar a vítima e reunir elementos que confirmem a existência de um cemitério clandestino vinculado a disputas do tráfico na região. As diligências estão em andamento para localizar e responsabilizar os autores dessa prática criminosa”, destacou a diretora do DHPP, delegada Lígia Sá.

A ação contou com equipes da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) e do Grupo de Capturas (GCAP), ambos do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio do Grupamento de Busca e Salvamento do 3º Batalhão de Bombeiros Militar. Após a localização do corpo, foram acionados o Serviço de Investigação de Local de Crime (SILC) e o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizaram perícia e remoção.

