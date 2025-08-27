CRIME

Suspeito de matar professor da UFRB após briga de trânsito na BR-324 é preso

Homem admitiu ter efetuado os disparos após um desentendimento entre eles

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 20:32

Professor Fabrício Dalla Vecchia Crédito: Reprodução/UFRB

De acordo com a Polícia Civil, o homem de 41 anos foi encontrado em um shopping no bairro de São Cristóvão. Ele estava com a arma de fogo utilizada na ação que, segundo a polícia, é compatível com os estojos recolhidos na cena do crime.

O homem também estava em posse de carteira falsa de perito policial. O suspeito confessou o crime e disse que atirou no professor após uma briga de trânsito ocorrida entre eles.

"O homem, que está sendo ouvido na especializada, passará por exames legais e permanecerá custodiado à disposição da Justiça", informou a Polícia Civil.

Relembre o caso

Na noite da terça-feira (26), a briga entre os dois motoristas na BR-324, na entrada de Porto Seco Pirajá, terminou na morte de Fabrício. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o crime ocorreu na altura do Km 619, no sentido Feira de Santana, por volta das 18h45.

Um facão foi encontrado ao lado do corpo de Fabrício. Informações iniciais apontam que o objeto teria sido utilizado pela vítima durante o desentendimento. "Segundo relatos, ele desceu do carro com o facão e ameaçou outro motorista. A reação do homem ameaçado, no entanto, foi sacar a arma e atirar", contou um policial ao CORREIO, sem se identificar.

A informação ainda não foi confirmada oficialmente pela Polícia Civil, que foi procurada, mas ainda não retornou o contato.

Saiba quem era a vítima

Fabrício Dalla Vecchia era professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), desde 2015, e músico. Ele era natural de Curitiba (PR) e atuava no Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (Cecult), em Santo Amaro, onde ministrava o curso de Música Popular Brasileira. Era trombonista e pesquisador, mas também engajado com a arte e a educação musical.

Em 2012, recebeu o título de doutor em Educação Musical pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Ele já havia sido licenciado em Música pela Escola de Belas Artes do Paraná, em 2004.

Por meio de nota, a UFBR manifestou pesar pela morte de Fabrício e decretou três dias de luto. “Neste momento de dor, a UFRB se solidariza com familiares, amigos e colegas, desejando força e serenidade para enfrentar esta perda irreparável. Sua memória e legado permanecerão vivos na história da instituição e na vida de todos que com ele conviveram”, escreveu.