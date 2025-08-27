BALEADO NA CABEÇA

Homem morto em briga de trânsito na BR-324 ameaçou outro motorista com facão

Caso foi registrado na noite de terça-feira (26)

Wendel de Novais

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 07:41

Facão foi encontrado do lado do corpo Crédito: Reprodução

O facão encontrado ao lado do corpo do homem morto a tiros na BR-324 foi utilizado pela vítima durante uma briga de trânsito. De acordo com informações iniciais, Fabrício Dalla Vecchia, de 44 anos, se envolveu em uma discussão com um homem no meio da via e pegou a arma branca para ameaçar o suspeito de atirar contra ele.

“Não se sabe ao certo o que iniciou a briga, se alguém foi fechado no trânsito. As informações inicias que temos, no entanto, indica que a vítima estava com o facão na mão quando foi baleada. Segundo relatos, ele desceu do carro com o facão e ameaçou outro motorista. A reação do homem ameaçado, no entanto, foi sacar a arma e atirar"; conta policial, sem se identificar.

Homem foi morto na BR-324 1 de 4

Investigadores vão tentar descobrir as circunstâncias do crime e quem é o motorista que matou Fabrício. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o crime ocorreu na altura do Km 619, no sentido Porto Seco de Pirajá, por volta das 18h45 de terça-feira (26) e assustou quem estava no trânsito.

O carro da vítima era um Fiat Uno, que ficou parado no acostamento. Uma faixa da via ficou parcialmente interditada, e o trânsito na região, lento. O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) após guias de perícia e remoção serem expedidas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).