Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem morto em briga de trânsito na BR-324 ameaçou outro motorista com facão

Caso foi registrado na noite de terça-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 07:41

Facão foi encontrado do lado do corpo Crédito: Reprodução

O facão encontrado ao lado do corpo do homem morto a tiros na BR-324 foi utilizado pela vítima durante uma briga de trânsito. De acordo com informações iniciais, Fabrício Dalla Vecchia, de 44 anos, se envolveu em uma discussão com um homem no meio da via e pegou a arma branca para ameaçar o suspeito de atirar contra ele. 

“Não se sabe ao certo o que iniciou a briga, se alguém foi fechado no trânsito. As informações inicias que temos, no entanto, indica que a vítima estava com o facão na mão quando foi baleada. Segundo relatos, ele desceu do carro com o facão e ameaçou outro motorista. A reação do homem ameaçado, no entanto, foi sacar a arma e atirar"; conta policial, sem se identificar. 

Homem foi morto na BR-324

Homem foi morto na BR-324 por Reprodução
Homem foi morto na BR-324 por Reprodução
Homem foi morto na BR-324 por Reprodução
Homem foi morto na BR-324 por Reprodução
1 de 4
Homem foi morto na BR-324 por Reprodução

Investigadores vão tentar descobrir as circunstâncias do crime e quem é o motorista que matou Fabrício. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o crime ocorreu na altura do Km 619, no sentido Porto Seco de Pirajá, por volta das 18h45 de terça-feira (26) e assustou quem estava no trânsito.

O carro da vítima era um Fiat Uno, que ficou parado no acostamento. Uma faixa da via ficou parcialmente interditada, e o trânsito na região, lento. O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) após guias de perícia e remoção serem expedidas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

Leia mais

Imagem - Dupla é presa em flagrante por roubos nos bairros de Ondina e Barra

Dupla é presa em flagrante por roubos nos bairros de Ondina e Barra

Imagem - Briga de trânsito acaba com um homem morto a tiros na BR-324

Briga de trânsito acaba com um homem morto a tiros na BR-324

Imagem - Dono de ferro-velho dificultou entrada da polícia no momento da prisão

Dono de ferro-velho dificultou entrada da polícia no momento da prisão

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua