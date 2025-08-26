Acesse sua conta
Briga de trânsito acaba com um homem morto a tiros na BR-324

Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área; via foi parcialmente interditada no sentido Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 21:14

Confira os radares na BR-324
Crime ocorreu na noite desta terça na altura do Km 619 Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

Uma briga entre dois motoristas na BR-324, na entrada de Porto Seco Pirajá, em Salvador, terminou em tragédia. Um dos condutores foi baleado e morreu no local. O atirador fugiu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o crime ocorreu na altura do Km 619, no sentido Feira de Santana, por volta das 18h45 desta terça-feira (26).

Um facão foi localizado ainda na pista, próximo ao corpo, onde havia também cápsulas de bala. A vítima teria ameaçado o homem, que atirou e fugiu em seguida, de carro. 

O carro da vítima era um Fiat Uno, que ficou parado no acostamento. Uma faixa da via ficou parcialmente interditada, e o trânsito na região, lento.

Até as 19h30, ainda não havia registro da ocorrência na Polícia Civil. Procurada na noite de hoje, a Polícia Militar não retornou por e-mail.

