Anjo da Guarda deste domingo (7 de dezembro) anuncia para 4 signos: acabou o choro, a partir de hoje você vai sorrir e a dor vai passar

O universo promete transformar lágrimas em sorrisos

Fernanda Varela

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 00:30

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O domingo (7 de dezembro) chega com uma energia de alívio e renovação espiritual. Os anjos da guarda trazem consolo para quem vem carregando o peso de dias difíceis. A tristeza começa a se dissolver, e o coração se abre para a leveza que estava adormecida. A vida vai mostrar que o sofrimento não foi em vão: ele te ensinou, fortaleceu e agora dá lugar a um novo tempo de paz e felicidade. O céu se abre para te abençoar com boas notícias, reencontros e momentos de pura gratidão.

Câncer

O choro que parecia interminável finalmente dá lugar à esperança. O anjo te envolve com ternura e mostra que o pior já passou. A partir de hoje, a vida volta a sorrir para você, e dessa vez, sem dor escondida.

Libra

O equilíbrio que você tanto buscava está prestes a chegar. Depois de dias de incerteza, a serenidade toma conta do coração. O anjo te lembra que a dor que parecia castigo era, na verdade, preparação para algo muito melhor.

Escorpião

A intensidade das emoções começa a se acalmar, e a luz volta a brilhar dentro de você. O anjo anuncia que um novo ciclo começa, cheio de cura e alegria. É hora de respirar fundo e entender que o sofrimento terminou.

Peixes

O coração sensível finalmente vai descansar. As lágrimas se transformam em aprendizado, e o anjo te entrega um novo começo, cheio de amor, fé e gratidão. A alegria volta a ocupar o espaço que a dor havia tomado.

