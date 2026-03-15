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Brasil fica sem Oscar de Melhor Filme com 'O Agente Secreto'

Produção de Kleber Mendonça Filho era uma das favoritas, mas a estatueta ficou com outro concorrente

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de março de 2026 às 23:36

“O Agente Secreto” leva o cinema brasileiro ao Oscar com indicação a Melhor Filme Crédito: Divulgação/Vitrine Filmes

Na noite deste domingo (15), durante a 98ª edição do Oscar, o longa ‘O Agente Secreto’ de Kleber Mendonça Filho, não conseguiu levar a estatueta de Melhor Filme. O prêmio máximo da Academia foi entregue a 'Uma Batalha Após a Outra', que surpreendeu em uma disputa acirrada que incluía nomes como Ryan Coogler e Paul Thomas Anderson.

A indicação de ‘O Agente Secreto’ já havia feito história antes mesmo da cerimônia começar. Ao colocar o Brasil na categoria principal, algo que não acontecia desde Cidade de Deus (em indicações técnicas e direção) ou o impacto de Central do Brasil.

O Agente Secreto 1 de 19

Especialistas apontam que, embora o filme brasileiro tenha sido um dos mais bem avaliados pela crítica internacional em 2025/2026, a concorrência deste ano foi uma das mais pesadas da década. Com blockbusters de peso como F1 e dramas como Pecadores no páreo, o "lobby" das grandes produtoras norte-americanas acabou pesando na contagem final de votos dos membros da Academia.

A ausência do troféu de Melhor Filme não apaga o rastro deixado por ‘O Agente Secreto’. O filme não apenas conquistou o público nos cinemas, mas também abriu portas para novos investimentos e coproduções internacionais.

Indicados a Melhor Filme no Oscar 2026