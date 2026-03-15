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Brasil fica sem Oscar de Melhor Filme com 'O Agente Secreto'

Produção de Kleber Mendonça Filho era uma das favoritas, mas a estatueta ficou com outro concorrente

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de março de 2026 às 23:36

“O Agente Secreto” leva o cinema brasileiro ao Oscar com indicação a Melhor Filme Internacional
“O Agente Secreto” leva o cinema brasileiro ao Oscar com indicação a Melhor Filme Crédito: Divulgação/Vitrine Filmes

Na noite deste domingo (15), durante a 98ª edição do Oscar, o longa ‘O Agente Secreto’ de Kleber Mendonça Filho, não conseguiu levar a estatueta de Melhor Filme. O prêmio máximo da Academia foi entregue a 'Uma Batalha Após a Outra', que surpreendeu em uma disputa acirrada que incluía nomes como Ryan Coogler e Paul Thomas Anderson.

A indicação de ‘O Agente Secreto’ já havia feito história antes mesmo da cerimônia começar. Ao colocar o Brasil na categoria principal, algo que não acontecia desde Cidade de Deus (em indicações técnicas e direção) ou o impacto de Central do Brasil.

O Agente Secreto

Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Barack Obama elege O Agente Secreto como um dos melhores filmes do ano por Reprodução/ Redes sociais
Udo Kier, ator de 'Bacurau' e 'O Agente Secreto', morre aos 81 anos por Reprodução/IMDB
O Kannalha, Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux na pré-estreia de O Agente Secreto, em Salvador por Gilberto Barbosa
Tânia Maria como Dona Sebastiana em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando e Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
Maria Fernanda Cândido como Elza em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
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Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação

Especialistas apontam que, embora o filme brasileiro tenha sido um dos mais bem avaliados pela crítica internacional em 2025/2026, a concorrência deste ano foi uma das mais pesadas da década. Com blockbusters de peso como F1 e dramas como Pecadores no páreo, o "lobby" das grandes produtoras norte-americanas acabou pesando na contagem final de votos dos membros da Academia.

A ausência do troféu de Melhor Filme não apaga o rastro deixado por ‘O Agente Secreto’. O filme não apenas conquistou o público nos cinemas, mas também abriu portas para novos investimentos e coproduções internacionais. 

Indicados a Melhor Filme no Oscar 2026

  1. Sinners (Pecadores), dirigido por Ryan Coogler
  2. One Battle After Another (Uma Batalha Após a Outra), de Paul Thomas Anderson
  3. O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
  4. Hamnet, dirigido por Chloé Zhao
  5. Frankenstein, de Guillermo del Toro
  6. Marty Supreme, dirigido por Josh Safdie
  7. Bugonia, de Yorgos Lanthimos
  8. Sentimental Value (Valor Sentimental), dirigido por Joachim Trier
  9. F1, de Joseph Kosinski
  10. Train Dreams (Sonhos de Trem), dirigido por Greg Kwedar

Tags:

Cinema O Agente Secreto Wagner Moura Kleber Mendonça Filho Oscar 2026

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