Chuva coloca 268 cidades baianas sob alerta, diz Inmet

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Maysa Polcri
Publicado em 15 de março de 2026 às 13:25
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para chuvas intensas em 268 cidades da Bahia, neste domingo (15). O aviso indica que pode chover até 50 mm em 24 horas nos municípios. Salvador não está entre as cidades listadas.
Com exceção das regiões norte e nordeste do estado, todas as outras constam no aviso. Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Além do alerta amarelo, o Inmet emitiu um alerta laranja para 111 das 268 cidades. Neste caso, o volume de chuvas pode ser maior, assim como o risco de alagamentos e descargas elétricas. O aviso também é válido até às 23h59 deste domingo (15).
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