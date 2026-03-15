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Chuva coloca 268 cidades baianas sob alerta, diz Inmet

Alerta foi emitido neste domingo (15)

Maysa Polcri

Publicado em 15 de março de 2026 às 13:25

Chuva provocou estragos em Vitória da Conquista Crédito: Divulgação/PMVC

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para chuvas intensas em 268 cidades da Bahia, neste domingo (15). O aviso indica que pode chover até 50 mm em 24 horas nos municípios. Salvador não está entre as cidades listadas.

Com exceção das regiões norte e nordeste do estado, todas as outras constam no aviso. Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Além do alerta amarelo, o Inmet emitiu um alerta laranja para 111 das 268 cidades. Neste caso, o volume de chuvas pode ser maior, assim como o risco de alagamentos e descargas elétricas. O aviso também é válido até às 23h59 deste domingo (15).

Cidades em alerta amarelo para chuvas

Abaíra, Aiquara, Almadina, Amargosa, América Dourada, Andaraí, Apuarema, Aurelino Leal, Barra, Barra da Estiva, Barra do Mendes, Barra do Rocha, Barro Alto, Barro Preto, Boa Nova, Boa Vista do Tupim, Boninal, Bonito, Boquira, Botuporã, Brejões, Brejolândia, Brotas de Macaúbas, Buerarema, Buritirama, Cafarnaum, Cairu, Camamu, Campo Alegre de Lourdes, Campo Formoso, Canarana, Casa Nova, Caturama, Central, Coaraci, Contendas do Sincorá, Cotegipe, Cravolândia, Dário Meira, Érico Cardoso, Floresta Azul, Gandu, Gentio do Ouro, Gongogi, Iaçu, Ibicaraí, Ibicoara, Ibipeba, Ibipitanga, Ibiquera, Ibirapitanga, Ibirataia, Ibitiara, Ibititá, Ibotirama, Igrapiúna, Ilhéus, Ipiaú, Ipupiara, Irajuba, Iramaia, Iraquara, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itacaré, Itaeté, Itagi, Itagibá, Itaguaçu da Bahia, Itajuípe, Itamari, Itapé, Itapitanga, Itaquara, Itatim, Itiruçu, Ituaçu, Ituberá, Jacobina, Jaguaquara, Jequié, Jiquiriçá, Jitaúna, João Dourado, Juazeiro, Jussara, Jussiape, Lafaiete Coutinho, Laje, Lajedinho, Lajedo do Tabocal, Lapão, Lençóis, Macaúbas, Manoel Vitorino, Mansidão, Maracás, Maraú, Marcionílio Souza, Miguel Calmon, Milagres, Mirangaba, Morpará, Morro do Chapéu, Mucugê, Mulungu do Morro, Mundo Novo, Muquém do São Francisco, Mutuípe, Nilo Peçanha, Nova Ibiá, Nova Itarana, Nova Redenção, Novo Horizonte, Oliveira dos Brejinhos, Ourolândia, Palmeiras, Paramirim, Paratinga, Piatã, Pilão Arcado, Piraí do Norte, Planaltino, Presidente Dutra, Presidente Tancredo Neves, Remanso, Rio de Contas, Rio do Pires, Ruy Barbosa, Santa Inês, Santa Rita de Cássia, São Gabriel, São José da Vitória, São Miguel das Matas, Seabra, Sento Sé, Sítio do Mato, Sobradinho, Souto Soares, Taperoá, Tapiramutá, Teolândia, Ubaíra, Ubaitaba, Ubatã, Uibaí, Umburanas, Una, Uruçuca, Utinga, Valença, Várzea Nova, Wagner, Wanderley, Wenceslau Guimarães e Xique-Xique.

Cidades em alerta laranja para chuvas