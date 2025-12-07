Acesse sua conta
Crianças atípicas participam de espetáculo inclusivo em shopping de Salvador

Sessão contou com intérprete de Libras, iluminação atenuada e sons reduzidos

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 20:10

Espetáculo foi feito pensando no conforto do público atípico
Espetáculo foi feito pensando no conforto do público atípico Crédito: Divulgação

Um grupo de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com deficiência e com sensibilidade sensorial acompanharam, na manhã deste domingo (7), um espetáculo em uma sessão especial, no Shopping Bela Vista, em Salvador.

A montagem “A Magia Mora em Você” inaugurou a decoração natalina do espaço e contou com intérprete de Libras, iluminação atenuada e sons reduzidos. Na ação também teve a distribuição de abafadores de som para quem desejasse, além da disponibilização de cadeiras de rodas.

"Queremos garantir que pessoas autistas, com qualquer deficiência ou sensibilidade sensorial também possam viver essa experiência cultural, de forma acolhedora e compartilhada com suas famílias e amigos”, destacou Juliana Brandão, gerente de Marketing do Bela Vista.

A decoração natalina do shopping ainda tem um carrossel iluminado com 16 lugares, rodeado por pinheiros clássicos, um gazebo cintilante e uma árvore central de 8 metros de altura. O tradicional Trono do Papai Noel também já está em funcionamento no piso L1.

Confira os horários das atrações:

Papai Noel

Horário: 14h às 20h – todos os dias (piso L1)

Carrossel

Horário: de acordo com o funcionamento do shopping

Ingresso: R$ 30 inteira e R$ 15 meia-entrada

Regulamento disponível no local

Tags:

Teatro Autismo Espetáculo

