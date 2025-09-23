Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

OMS rebate afirmações de Trump e nega ligação de Tylenol com autismo

Presidente americano rompeu relações com a OMS no início do ano

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 11:24

Anúncio de Donald Trump sobre o uso de Tylenol
Anúncio de Donald Trump sobre o uso de Tylenol Crédito: Reprodução

Após anunciar ontem que o uso de Tylenol na gravidez poderia estar ligado ao desenvolvimento de autismo, Trump afirmou que o FDA enviaria orientações aos médicos sobre o suposto risco. "Eles recomendam fortemente que as mulheres limitem o uso de Tylenol durante a gravidez, a menos que seja clinicamente necessário", disse, ao lado do secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

Trump também criticou a vacinação infantil, alegando que bebês recebem até 80 doses de vacinas de uma só vez, e relacionou o procedimento à ocorrência de autismo.

A OMS rejeitou essas alegações. Tarik Jasarevic, porta-voz da organização, afirmou: "Vacinas não causam autismo" e reforçou que não há evidências que vinculem o medicamento mencionado por Trump à síndrome.

O presidente americano rompeu relações com a OMS no início do ano e, durante a pandemia, acusou a agência de favorecer a China. Ele também ignorou recomendações do órgão sobre a covid-19, enquanto os Estados Unidos registravam o maior número de casos e mortes pela doença.

Leia mais

Imagem - É perigoso usar paracetamol? Especialista esclarece

É perigoso usar paracetamol? Especialista esclarece

Imagem - Trump associa uso de paracetamol na gravidez a autismo

Trump associa uso de paracetamol na gravidez a autismo

Imagem - Ações de dona do Tylenol caem após alerta de que Trump vai relacionar paracetamol ao autismo

Ações de dona do Tylenol caem após alerta de que Trump vai relacionar paracetamol ao autismo

Mais recentes

Imagem - O mundo vai acabar essa semana? Nova profecia diz que sim

O mundo vai acabar essa semana? Nova profecia diz que sim
Imagem - Trump assume que orientações sobre vacina e Tylenol são baseadas em sua opinião: 'eu acho'

Trump assume que orientações sobre vacina e Tylenol são baseadas em sua opinião: 'eu acho'
Imagem - Trump associa uso de paracetamol na gravidez a autismo

Trump associa uso de paracetamol na gravidez a autismo

MAIS LIDAS

Imagem - Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico
01

Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
02

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Imagem - Além da academia: veja como usar seu WellHub ou TotalPass
03

Além da academia: veja como usar seu WellHub ou TotalPass

Imagem - Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira
04

Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira