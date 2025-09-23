OMS rebate afirmações de Trump e nega ligação de Tylenol com autismo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 11:24
Após anunciar ontem que o uso de Tylenol na gravidez poderia estar ligado ao desenvolvimento de autismo, Trump afirmou que o FDA enviaria orientações aos médicos sobre o suposto risco. "Eles recomendam fortemente que as mulheres limitem o uso de Tylenol durante a gravidez, a menos que seja clinicamente necessário", disse, ao lado do secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr.
Trump também criticou a vacinação infantil, alegando que bebês recebem até 80 doses de vacinas de uma só vez, e relacionou o procedimento à ocorrência de autismo.
A OMS rejeitou essas alegações. Tarik Jasarevic, porta-voz da organização, afirmou: "Vacinas não causam autismo" e reforçou que não há evidências que vinculem o medicamento mencionado por Trump à síndrome.
O presidente americano rompeu relações com a OMS no início do ano e, durante a pandemia, acusou a agência de favorecer a China. Ele também ignorou recomendações do órgão sobre a covid-19, enquanto os Estados Unidos registravam o maior número de casos e mortes pela doença.