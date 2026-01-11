Vazamento do Instagram expõe dados de mais de 17 milhões de usuários

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 06:32
Pesquisadores da empresa de segurança Malwarebytes Labs alertaram que dados pessoais de 17,5 milhões de usuários do Instagram estão circulando entre grupos cibercriminosos. Embora o vazamento tenha se tornado notícia agora, todas as evidências apontam que ele ocorreu originalmente em 2024 e apenas foi recirculado - atingindo principalmente contas que não atualizaram suas senhas.
Segundo a Malwarebytes, as informações expostas incluem nomes de usuário, nomes completos, endereços de e-mail, números de telefone, endereços físicos parciais e outros dados de contato.
Direitos nas redes sociais
Nos últimos dias, usuários têm relatado tentativas de acesso não autorizado às suas contas, com e-mails fraudulentos tentando invadir contas do Instagram.
De acordo com os pesquisadores, os dados provavelmente vieram de uma API que havia sido comprometida em 2024. Agora, todo o material recolhido na época foi publicado recentemente em fóruns de cibercriminosos, sem custos.
A Meta, responsável pelo Instagram, não comentou o caso. Enquanto isso, especialistas recomendam que todos os usuários ativem a autenticação em dois fatores e troquem suas senhas caso não tenham sido atualizadas nos últimos 12 meses.