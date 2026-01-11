Acesse sua conta
Vazamento do Instagram expõe dados de mais de 17 milhões de usuários

Especialistas destacam importância de atualização de senhas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 06:32

Instagram
Instagram Crédito: Shutterstock

Pesquisadores da empresa de segurança Malwarebytes Labs alertaram que dados pessoais de 17,5 milhões de usuários do Instagram estão circulando entre grupos cibercriminosos. Embora o vazamento tenha se tornado notícia agora, todas as evidências apontam que ele ocorreu originalmente em 2024 e apenas foi recirculado - atingindo principalmente contas que não atualizaram suas senhas.

Segundo a Malwarebytes, as informações expostas incluem nomes de usuário, nomes completos, endereços de e-mail, números de telefone, endereços físicos parciais e outros dados de contato.

Direitos nas redes sociais

Redes Sociais passam a ter responsabilizadas por posts ilegais de usuários por Shutterstock
Funcionária home-office por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
 Judiciário por Imagem: ErenMotion | Shutterstock
Constituição Federal  por Imagem: Appreciate | Shutterstock
1 de 4
Redes Sociais passam a ter responsabilizadas por posts ilegais de usuários por Shutterstock

Nos últimos dias, usuários têm relatado tentativas de acesso não autorizado às suas contas, com e-mails fraudulentos tentando invadir contas do Instagram.

De acordo com os pesquisadores, os dados provavelmente vieram de uma API que havia sido comprometida em 2024. Agora, todo o material recolhido na época foi publicado recentemente em fóruns de cibercriminosos, sem custos.

A Meta, responsável pelo Instagram, não comentou o caso. Enquanto isso, especialistas recomendam que todos os usuários ativem a autenticação em dois fatores e troquem suas senhas caso não tenham sido atualizadas nos últimos 12 meses.

Tags:

Instagram Tecnologia

