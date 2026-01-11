TECNOLOGIA

Vazamento do Instagram expõe dados de mais de 17 milhões de usuários

Especialistas destacam importância de atualização de senhas

Carol Neves

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 06:32

Instagram Crédito: Shutterstock

Pesquisadores da empresa de segurança Malwarebytes Labs alertaram que dados pessoais de 17,5 milhões de usuários do Instagram estão circulando entre grupos cibercriminosos. Embora o vazamento tenha se tornado notícia agora, todas as evidências apontam que ele ocorreu originalmente em 2024 e apenas foi recirculado - atingindo principalmente contas que não atualizaram suas senhas.

Segundo a Malwarebytes, as informações expostas incluem nomes de usuário, nomes completos, endereços de e-mail, números de telefone, endereços físicos parciais e outros dados de contato.

Nos últimos dias, usuários têm relatado tentativas de acesso não autorizado às suas contas, com e-mails fraudulentos tentando invadir contas do Instagram.

De acordo com os pesquisadores, os dados provavelmente vieram de uma API que havia sido comprometida em 2024. Agora, todo o material recolhido na época foi publicado recentemente em fóruns de cibercriminosos, sem custos.