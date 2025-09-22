EUA

Ações de dona do Tylenol caem após alerta de que Trump vai relacionar paracetamol ao autismo

Farmacêutica diz que pesquisas desmentem ligação

Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 13:36

Tylenol Crédito: Shutterstock

As ações da Kenvue, dona do Tylenol, registraram queda de 5,56% no pré-mercado da Bolsa de Nova York nesta segunda-feira (22). O recuo ocorre depois da notícia de que o governo Donald Trump deve anunciar ainda hoje uma possível ligação entre o uso de paracetamol na gestação e maior risco de autismo em crianças.

O impacto negativo já vinha se acumulando desde 4 de setembro, quando surgiram os primeiros sinais de que a administração americana avaliava esse vínculo. Desde então, os papéis da companhia perderam mais de 10% de valor.

No domingo (21), a Kenvue divulgou um comunicado no qual contestou a hipótese. A empresa afirmou que “evidências científicas independentes e sólidas” não sustentam a relação sugerida, destacando mais de uma década de pesquisas revisadas por autoridades médicas e regulatórias que confirmam a segurança do medicamento.

Segundo o Washington Post, a estratégia do governo é recomendar que gestantes evitem o Tylenol, exceto em casos de febre, além de incentivar o leucovorina como possível tratamento para o autismo.