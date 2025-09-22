Acesse sua conta
Ações de dona do Tylenol caem após alerta de que Trump vai relacionar paracetamol ao autismo

Farmacêutica diz que pesquisas desmentem ligação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 13:36

Tylenol
Tylenol Crédito: Shutterstock

As ações da Kenvue, dona do Tylenol, registraram queda de 5,56% no pré-mercado da Bolsa de Nova York nesta segunda-feira (22). O recuo ocorre depois da notícia de que o governo Donald Trump deve anunciar ainda hoje uma possível ligação entre o uso de paracetamol na gestação e maior risco de autismo em crianças.

O impacto negativo já vinha se acumulando desde 4 de setembro, quando surgiram os primeiros sinais de que a administração americana avaliava esse vínculo. Desde então, os papéis da companhia perderam mais de 10% de valor.

No domingo (21), a Kenvue divulgou um comunicado no qual contestou a hipótese. A empresa afirmou que “evidências científicas independentes e sólidas” não sustentam a relação sugerida, destacando mais de uma década de pesquisas revisadas por autoridades médicas e regulatórias que confirmam a segurança do medicamento.

Segundo o Washington Post, a estratégia do governo é recomendar que gestantes evitem o Tylenol, exceto em casos de febre, além de incentivar o leucovorina como possível tratamento para o autismo.

O anúncio previsto para hoje deve reacender o debate em torno da segurança do analgésico mais utilizado por grávidas no mundo e manter a pressão sobre os papéis da farmacêutica.

