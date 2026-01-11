VIAGEM

Rota de voo mais turbulenta do mundo fica na América do Sul; veja ranking de 2025

Das dez rotas mais instáveis do ano, quatro estão localizadas no continente americano

Esther Morais

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 12:03

Avião desceu 'de lado' durante pouso Crédito: Reprodução

Voar sobre grandes cadeias montanhosas segue sendo um desafio para passageiros. Um levantamento internacional divulgado em 2025 mostra que a rota com maior índice de turbulência do planeta está na América do Sul e envolve a travessia da Cordilheira dos Andes.

Pelo segundo ano seguido, o trajeto entre Mendoza, na Argentina, e Santiago, no Chile, aparece no topo do ranking elaborado pelo Turbli, plataforma que acompanha a intensidade da turbulência em voos comerciais ao redor do mundo.

Das dez rotas mais instáveis do ano, quatro estão localizadas na América do Sul. Outros trajetos do continente ocupam posições intermediárias da lista, enquanto nenhuma rota com origem ou destino no Brasil entrou no ranking.

A China também concentra boa parte dos trechos mais turbulentos. De acordo com a plataforma, isso ocorre porque regiões de relevo elevado, como os Andes e áreas próximas ao Himalaia, favorecem a formação de correntes de vento mais intensas, aumentando o desconforto durante o voo.

Vídeos que mostram episódios de forte instabilidade, especialmente em travessias sobre os Andes, circulam com frequência nas redes sociais e reforçam a percepção dos passageiros sobre o fenômeno.

O ranking é publicado anualmente desde 2022 e utiliza dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) e do Met Office, órgão meteorológico oficial do Reino Unido.

A análise considera cerca de 10 mil rotas aéreas que ligam os 550 principais aeroportos do mundo. Em cada trecho, são avaliados voos ao longo do ano, e o resultado final corresponde à média das medições.

A intensidade da turbulência é calculada por meio do índice edr, que leva em conta fatores como velocidade dos ventos e energia envolvida. Apesar do destaque no ranking, nenhuma das rotas analisadas atingiu níveis classificados como fortes ou severos.

Ranking das rotas mais turbulentas de 2025

Mendoza (Argentina) – Santiago (Chile)

Xining – Yinchuan (China)

Chengdu – Xining (China)

Córdoba (Argentina) – Santiago (Chile)

Santa Cruz (Bolívia) – Santiago (Chile)

Chengdu – Lanzhou (China)

Mendoza – Salta (Argentina)

Chengdu – Yinchuan (China)

Xining – Lhasa (China)