Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Consulado dos Estados Unidos em Dubai é atingido por drones

Ataque contra o consulado dos EUA em Dubai surge um dia após embaixada norte-americana na Arábia Saudita ser bombardeada

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 3 de março de 2026 às 21:51

EUA x Irã Crédito: Matt Anderson Photography/Getty Images

O consulado dos Estados Unidos em Dubai, capital dos Emirados Árabes Unidos, foi atacado, nesta terça-feira (3), por drones. A operação resultou em um incêndio na representação diplomática dos EUA.

O ataque foi confirmado pelo governo de Dubai e ocorre um dia após a embaixada norte-americana na Arábia Saudita ser bombardeada. Apesar disso, ainda não há confirmação de que os drones são de origem iraniana, ou de grupos apoiados por Teerã.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio. 

Mais recentes

Imagem - Trump fala em ‘guerra para sempre’ com o Irã, mesmo em meio à falta de armamento

Trump fala em ‘guerra para sempre’ com o Irã, mesmo em meio à falta de armamento
Imagem - EUA x Irã: o pior ainda está por vir

EUA x Irã: o pior ainda está por vir
Imagem - Universitário morre de hemorragia cerebral após maratona de 4 dias jogando videogame sem dormir

Universitário morre de hemorragia cerebral após maratona de 4 dias jogando videogame sem dormir

MAIS LIDAS

Imagem - Policial militar morre ao ver acidente fatal da filha em avenida do Distrito Federal
01

Policial militar morre ao ver acidente fatal da filha em avenida do Distrito Federal

Imagem - Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna
02

Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2979, desta terça-feira (3)
03

Resultado da Mega-Sena 2979, desta terça-feira (3)

Imagem - Funcionária que fazia 540 ligações por dia é indenizada por assédio moral
04

Funcionária que fazia 540 ligações por dia é indenizada por assédio moral