Consulado dos Estados Unidos em Dubai é atingido por drones

Metrópoles
Publicado em 3 de março de 2026 às 21:51
O consulado dos Estados Unidos em Dubai, capital dos Emirados Árabes Unidos, foi atacado, nesta terça-feira (3), por drones. A operação resultou em um incêndio na representação diplomática dos EUA.
O ataque foi confirmado pelo governo de Dubai e ocorre um dia após a embaixada norte-americana na Arábia Saudita ser bombardeada. Apesar disso, ainda não há confirmação de que os drones são de origem iraniana, ou de grupos apoiados por Teerã.
Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.