Ibuprofeno e paracetamol estão associados a aumento de risco de morte por bactéria, diz estudo

Uso frequente de analgésicos comuns pode favorecer resistência bacteriana

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 13:42

Ibuprofeno Crédito: Shutterstock

Dois medicamentos populares, usados diariamente por milhões de pessoas para dores de cabeça, febre e desconfortos musculares, podem aumentar o risco de infecções bacterianas letais, segundo pesquisadores australianos. Trata-se do ibuprofeno e do paracetamol. Ambos são remédios populares no país e facilmente encontrados em farmácias.

Em experimentos de laboratório, cientistas observaram que, quando combinados ou administrados isoladamente, esses fármacos aumentaram a resistência de bactérias ao ciprofloxacino, antibiótico de primeira escolha contra diversas infecções. O efeito ocorreu porque os remédios estimularam mutações no microrganismo, acelerando seu crescimento e tornando-o não apenas resistente ao ciprofloxacino, mas também a outros antibióticos de diferentes classes.

Os testes foram feitos em placas de Petri contendo bactérias E.coli, comuns no intestino humano e frequentemente associadas a surtos de contaminação alimentar. Os cientistas aqueceram as amostras a 37 °C, temperatura média do corpo humano, por 20 horas.

Embora o estudo não tenha sido realizado em pessoas, os autores alertam que os achados merecem atenção, sobretudo em instituições de cuidados prolongados, onde idosos costumam receber analgésicos junto a antibióticos e têm risco maior de infecções graves. O estudo foi divulgado na revista Nature: Antimicrobials and Resistance.

A líder da pesquisa, Dra. Rietie Venter, especialista em resistência microbiana, destacou conversando com o Daily Mail: “A resistência aos antibióticos não diz mais respeito apenas aos antibióticos. Este estudo é um lembrete claro de que precisamos considerar com cuidado os riscos do uso de múltiplos medicamentos, principalmente em casas de repouso, onde os residentes costumam receber uma combinação de tratamentos de longo prazo.”

Ela acrescentou ainda: “Isso não significa que devemos parar de usar esses medicamentos, mas precisamos estar mais atentos a como eles interagem com os antibióticos - e isso inclui olhar além das combinações de apenas dois fármacos.”

Além do ibuprofeno e do paracetamol, foram testados outros medicamentos de uso comum: diclofenaco (artrite), furosemida (pressão alta), metformina (controle de glicose), atorvastatina (colesterol), tramadol (analgésico forte), temazepam (insônia) e pseudoefedrina (descongestionante). Nenhum deles, porém, continha as substâncias ativas presentes no ibuprofeno e parecetamol.