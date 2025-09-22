Acesse sua conta
É perigoso usar paracetamol? Especialista esclarece

Remédio é utilizado no tratamento rápido de dor e febre

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 21:41

Paracetamol
Paracetamol Crédito: Shutterstock

Após um pronunciamento do presidente americano Donald Trump associar o uso de Tylenol, também conhecido como paracetamol, na gravidez a casos de autismo, os olhos do mundo se voltaram para o medicamento. Analgésico e antitérmico, o remédio é utilizado no tratamento rápido de dor e febre e, apesar das especulações, não há indícios concretos de causalidade em casos de autismo e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

A médica infectologista Analice Lelis aponta que estudos observacionais chegaram a sugerir associação com TDAH e autismo, mas pesquisas mais robustas não confirmaram uma relação de causalidade direta. Segundo a profissional, o paracetamol continua sendo um medicamento analgésico e antitérmico que pode ser utilizado durante a gestação, quando realmente necessário. "A recomendação é usar a menor dose eficaz, pelo menor tempo possível e sempre com orientação médica", orienta.

Apesar disso, há outros grupos para os quais a medicação é contraindicada: alérgicos ao fármaco, portadores de doença hepática, pessoas com alcoolismo crônico, baixo peso, desnutrição ou insuficiência renal. Pacientes que fazem uso regular de anticoagulantes, como a varfarina, também devem redobrar a atenção quanto ao medicamento, pois há risco de sangramentos.

De acordo com Lelis, o uso prolongado e sem orientação médica pode provocar sobrecarga no fígado, aumento do risco de disfunção renal e elevação da pressão arterial em pessoas hipertensas. "O principal risco é a hepatotoxicidade (lesão hepática), especialmente em doses elevadas ou quando se combinam medicamentos que já contêm paracetamol. Em casos graves, pode levar à insuficiência hepática aguda. Há ainda relatos raros de reações cutâneas graves, como síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica", explica a infectologista.

O segredo para o bom uso do paracetamol é seguir corretamente a prescrição médica. Veja quais cuidados devem ser tomados ao consumir esse medicamento:

  • Respeitar a dose máxima (até 3–4 g/dia em adultos);
  • Não utilizar ao mesmo tempo diferentes medicamentos que contenham paracetamol;
  • Evitar consumo junto ao álcool;
  • Procurar a devida orientação em caso de doença hepática, renal, baixo peso ou uso de anticoagulantes;
  • Não usar de forma crônica, sem investigação da causa da dor ou febre;
  • Suspender o uso e buscar atendimento em caso de reações cutâneas graves;
  • Na gravidez, usar apenas quando necessário, na menor dose e pelo menor tempo possível.

