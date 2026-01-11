Acesse sua conta
Morre Titina Medeiros, atriz de Cheias de Charme e Mar do Sertão, aos 48 anos

Atriz estava em tratamento contra um câncer no pâncreas

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 14:57

Titina Medeiros tratava um câncer no pâncreas
Titina Medeiros morreu aos 48 anos Crédito: Beatriz Damy/TVGlobo

A atriz Titina Medeiros morreu, neste domingo (11), aos 48 anos. Ela tratava um câncer no pâncreas. A artista participou de novelas da Globo como Cheias de Charme e No Rancho Fundo.

Natural de Currais Novo, cidade no interior do Rio Grande do Norte, Titina, cujo nome de batismo era Izabel Cristina de Medeiros, iniciou a carreira no teatro e integrou grupos como o Casa de Zoé e o Estação de Teatro, atuando também como diretora no segundo.

Confira destaques da carreira de Titina Medeiros

Tititna ganhou projeção nacional com a personagem Socorro em Cheias de Charme por Divulgação/Globo
Na novela No Rancho Fundo, ela viveu a vilã Nivalda por Divulgação/Globo
Ela participou de produções audiovisuais por Divulgação
No espetáculo Candeia do grupo Estação de Teatro, ela estreou com diretora por Brunno Martins/Divulgação
Titina Medeiros tratava um câncer no pâncreas por Beatriz Damy/TVGlobo
Ela era casada com o também ator César Ferrario por Reprodução
1 de 6
Tititna ganhou projeção nacional com a personagem Socorro em Cheias de Charme por Divulgação/Globo

Ela ganhou projeção nacional com a personagem Socorro, a "personal colega" de Cheias de Charme. Esse foi seu primeiro trabalho em novelas. Ela também integrou o elenco em novelas como Geração Brasil, A Lei do Amor, Onde Nascem os Fortes e Mar do Sertão.

Além das produções na telinha, ela também participou de filmes como Filhos do Mangue, Malasartes e o Duelo com a Morte, e Dionísia: Poema Além da Floresta. 

Ela era casa há cerca de 20 anos com o ator César Ferrario, com quem atuou em Cheias de Charme.

Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento da artista.

