Atriz cortada de ‘Stranger Things’ diz que atitude da produção não contribuiu para seu tratamento de câncer

Marshall não apareceu na quinta temporada, mesmo os episódios finais terem Max como uma das protagonistas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 22:12

Jennifer Marshall, intérprete de Susan Hargrove, mãe de Max em
Jennifer Marshall, intérprete de Susan Hargrove, mãe de Max em "Stranger Things" Crédito: Reprodução | Netflix

A atriz da série que está bombando nos últimos dias, “Stranger Things”, Jennifer Marshall, de 44 anos, usou as redes sociais para desabafar sobre sua ausência na quinta e última série. Na produção, a atriz interpretou Susan Hargrove, mãe de Max (Sadie Sink), na segunda e na quarta temporadas da produção.

Apesar do sucesso, Marshall não apareceu na quinta temporada, mesmo os episódios finais terem Max como uma das protagonistas. A atriz ainda lamentou que sua ausência não contribuiu para seu tratamento de câncer, um momento muito delicado em sua vida.

Marshall foi diagnosticada com câncer em 2022, passou por um tratamento e encontra-se atualmente em remissão. No vídeo, Marshall brinca: “Todo dia. Não o dia inteiro, mas todo dia, todos os dias”.

Stranger Things

