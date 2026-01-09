STREAMING

Tudo o que se sabe sobre a possibilidade de um novo episódio de Stranger Things

Debates sobre um possível conteúdo extra cresceram nas redes após o último episódio, enquanto a plataforma prepara um documentário sobre a temporada final

Fernanda Varela

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 19:21

Teoria do final de Stranger Things agita fãs antes da última temporada Crédito: Divulgação/Netflix

Desde a exibição do último episódio da quinta temporada de Stranger Things, no dia 31 de dezembro, fãs seguem discutindo nas redes sociais se a história realmente chegou ao fim. A principal teoria, conhecida como Conformity Gate, sugere que o desfecho apresentado seria apenas uma ilusão criada por Vecna, abrindo espaço para a possibilidade de um episódio extra.

O assunto ganhou ainda mais força nos últimos dias, especialmente após perfis internacionais de cultura pop voltarem a comentar pistas deixadas ao longo da temporada final. Diante da repercussão, a Netflix se manifestou de forma discreta, mas direta.

A plataforma atualizou a biografia do perfil oficial da série no Instagram com a frase “Todos os episódios de Stranger Things já estão disponíveis”. A mensagem foi interpretada como um freio nas especulações sobre um novo capítulo, indicando que não há previsão de episódio adicional. Até agora, os criadores da série, Ross Duffer e Matt Duffer, não comentaram publicamente a teoria.

O que alimenta a teoria Conformity Gate

Segundo os fãs, o final exibido mostraria uma realidade fabricada para enganar tanto os personagens quanto o público. Entre os indícios apontados estão a cena de formatura em Hawkins, na qual personagens aparecem com posturas corporais semelhantes às usadas por Vecna para controlar suas vítimas, além do uso recorrente da cor laranja, associada a perigo ao longo da série.

Outros detalhes citados incluem supostos easter eggs visuais e referências ao universo de Dungeons & Dragons, como a Hidra Falsa, criatura ligada à criação de realidades ilusórias e apagamento de memórias. Para parte do público, esses elementos indicariam que a ameaça ainda não foi totalmente eliminada.

Documentário já confirmado pela Netflix

Embora a empresa não indique a existência de um novo episódio, a Netflix já confirmou o lançamento de um documentário sobre a produção da quinta temporada. Intitulado Uma Última Aventura: Os Bastidores de Stranger Things 5, o especial estreia no dia 12 de janeiro e promete mostrar o processo de criação do encerramento da série, além de depoimentos do elenco e dos irmãos Duffer.

O documentário deve oferecer aos fãs um olhar mais aprofundado sobre as escolhas criativas do final e os bastidores emocionais da despedida, mas sem indicar qualquer continuação da trama ficcional.