Tudo o que se sabe sobre a possibilidade de um novo episódio de Stranger Things

Debates sobre um possível conteúdo extra cresceram nas redes após o último episódio, enquanto a plataforma prepara um documentário sobre a temporada final

  Fernanda Varela

  Fernanda Varela

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 19:21

Teoria do final de Stranger Things agita fãs antes da última temporada
Teoria do final de Stranger Things agita fãs antes da última temporada Crédito: Divulgação/Netflix

Desde a exibição do último episódio da quinta temporada de Stranger Things, no dia 31 de dezembro, fãs seguem discutindo nas redes sociais se a história realmente chegou ao fim. A principal teoria, conhecida como Conformity Gate, sugere que o desfecho apresentado seria apenas uma ilusão criada por Vecna, abrindo espaço para a possibilidade de um episódio extra.

Como é o final de cada personagem em Stranger Things? CONTÉM SPOILERS

Como é o final de cada personagem em Stranger Things? CONTÉM SPOILER por Reprodução
Eleven impede a fusão entre o Abismo e o mundo real e derrota Vecna no confronto final por Reprodução
O destino de Eleven fica em aberto: para alguns, ela morre; por Reprodução
Para outros, está viva e escondida pelo mundo por Reprodução
Henry escolhe se unir ao Devorador de Mentes e se torna a maior ameaça da série. Ele é definitivamente morto quando Joyce decapita o monstro após a batalha final. por Reprodução
Mike, Will, Dustin, Lucas e Max aparecem jogando D&D por Reprodução
Mike segue carreira como escritor, transformando suas histórias em profissão. Ele também é quem mantém viva a esperança de que Eleven sobreviveu por Reprodução
Will deixa Hawkins, encontra aceitação e inicia uma nova fase de sua vida. A série o mostra vivendo sua verdade ao conhecer um garoto por Reprodução
Dustin se destaca academicamente e entra em uma grande universidade. Ele mantém sua amizade com Steve e honra o legado de Eddie por Reprodução
Lucas e Max permanecem juntos após sobreviverem ao caos de Hawkins. O relacionamento dos dois amadurece e se fortalece no final da série por Reprodução
Joyce e Hopper finalmente encontram paz depois de anos de luta. Ele pede Joyce em casamento, e os dois decidem recomeçar longe de Hawkins por Reprodução
Jonathan segue carreira no cinema em Nova York, enquanto Nancy continua trabalhando como jornalista. Os dois não retomam o relacionamento por Reprodução
Steve permanece em Hawkins e se torna treinador de um time infantil de beisebol. Ele assume o papel de mentor da nova geração por Reprodução
Robin segue a vida acadêmica e passa a estudar em Massachusetts. A distância não apaga sua conexão com os amigos. por Reprodução
Kali se recusa a entregar Eleven aos militares. Ela morre após ser baleada por Reprodução
Holly lidera as crianças presas na mente de Henry. No final, ela forma um novo grupo de D&D, reiniciando o ciclo da série por Reprodução
Erica, Sr. Clarke e Murray obrevivem aos eventos do Mundo Invertido. Erica aparece ajudando Dustin na formatura por Reprodução
A Dra. Kay tenta capturar Eleven após a derrota de Vecna. Com o desaparecimento da garota, os militares abandonam Hawkins por Reprodução

Como é o final de cada personagem em Stranger Things? CONTÉM SPOILER por Reprodução

O assunto ganhou ainda mais força nos últimos dias, especialmente após perfis internacionais de cultura pop voltarem a comentar pistas deixadas ao longo da temporada final. Diante da repercussão, a Netflix se manifestou de forma discreta, mas direta.

A plataforma atualizou a biografia do perfil oficial da série no Instagram com a frase “Todos os episódios de Stranger Things já estão disponíveis”. A mensagem foi interpretada como um freio nas especulações sobre um novo capítulo, indicando que não há previsão de episódio adicional. Até agora, os criadores da série, Ross Duffer e Matt Duffer, não comentaram publicamente a teoria.

Stranger Things

Temporada final terá uma morte absolutamente inesperada, antecipam os criadores da série por Divulgação/Netflix
Na nova temporada, Onze volta ao mundo invertido para resgatar personagem capturada por Vecna  por Divulgação/Netflix
Para a batalha final, grupo se une com o objetivo de encontrar e deter o vilão por Divulgação/Netflix
Série volta a explorar conexão entre Will e Vecna por Divulgação/Netflix
Irmã caçula de Mike e Nancy, Holly Wheeler ganha destaque nesta temporada por Divulgação/Netflix
Primeira parte da quinta e última temporada de Stranger Things chegou ontem à Netflix por Divulgação/Netflix
Primeiros teasers mostram Hopper treinando Onze por Divulgação/Netflix
Primeiros episódios de Stranger Things 5 têm clima sombrio e tenso por Divulgação/Netflix
Linda Hamilton, atriz de filmes como Exterminador do Futuro, vive a Dra. Kay por Divulgação/Netflix
Fãs especulam final surpreendente de Stranger Things por Divulgação/Netflix
Nancy e Jonathan vivem momentos de tensão no relacionamento por Divulgação/Netflix
A três dias do aniversário do desaparecimento de Will, uma ameaça familiar volta à tona por Divulgação/Netflix

Temporada final terá uma morte absolutamente inesperada, antecipam os criadores da série por Divulgação/Netflix

O que alimenta a teoria Conformity Gate

Segundo os fãs, o final exibido mostraria uma realidade fabricada para enganar tanto os personagens quanto o público. Entre os indícios apontados estão a cena de formatura em Hawkins, na qual personagens aparecem com posturas corporais semelhantes às usadas por Vecna para controlar suas vítimas, além do uso recorrente da cor laranja, associada a perigo ao longo da série.

Outros detalhes citados incluem supostos easter eggs visuais e referências ao universo de Dungeons & Dragons, como a Hidra Falsa, criatura ligada à criação de realidades ilusórias e apagamento de memórias. Para parte do público, esses elementos indicariam que a ameaça ainda não foi totalmente eliminada.

Documentário já confirmado pela Netflix

Embora a empresa não indique a existência de um novo episódio, a Netflix já confirmou o lançamento de um documentário sobre a produção da quinta temporada. Intitulado Uma Última Aventura: Os Bastidores de Stranger Things 5, o especial estreia no dia 12 de janeiro e promete mostrar o processo de criação do encerramento da série, além de depoimentos do elenco e dos irmãos Duffer.

O documentário deve oferecer aos fãs um olhar mais aprofundado sobre as escolhas criativas do final e os bastidores emocionais da despedida, mas sem indicar qualquer continuação da trama ficcional.

Com isso, enquanto teorias seguem movimentando a internet, a posição oficial da Netflix aponta para o encerramento da história em Hawkins, agora complementado apenas por conteúdos documentais e de bastidores.

Tags:

Netflix Stranger Things

