CONTÉM SPOILERS!

Quem morre no final de Stranger Things? Entenda o que aconteceu com cada personagem

Último capítulo da série chegou à Netflix na noite do Réveillon

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 07:38

Descubra quem morre no capítulo final de Stranger Things Crédito: Reprodução

A hora da despedida chegou. Stranger Things chegou oficialmente ao fim na última quarta-feira (31), quase dez anos depois de sua estreia na Netflix, em 2016. O que começou como uma série sobre crianças, bicicletas e mistérios em uma cidade pequena se transformou em um fenômeno cultural global, influenciando produções, estética e até a forma como o streaming passou a pensar grandes franquias.

A jornada de Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas e companhia marcou uma geração inteira. E, como era de se esperar, o último episódio entrega emoção, sacrifícios, despedidas e respostas que os fãs aguardavam há anos.

Com tantos núcleos e personagens importantes, reunimos abaixo o destino de cada um no episódio final. Atenção total: SPOILERS a seguir.

Como é o final de cada personagem em Stranger Things? CONTÉM SPOILERS 1 de 18

Eleven

A protagonista cumpre seu papel como heroína da história. Eleven consegue impedir a colisão definitiva entre o Abismo e o mundo real e, em seguida, enfrenta Vecna em um confronto direto, derrotando o vilão mais uma vez.

Após a fuga do Mundo Invertido, o grupo é capturado pelos militares liderados pela Dra. Kay. No entanto, Eleven permanece do outro lado do portal no momento da explosão. Seu corpo parece ser sugado para o vazio além dos limites do Mundo Invertido, dando a entender que ela morreu.

Mas a série não fecha essa resposta de forma definitiva. Na cena final, durante uma mesa de D&D, Mike conta aos amigos que, com a ajuda de Kali, que teria usado seus poderes para criar uma ilusão e simular que Eleven estava no portal, a heroína conseguiu escapar. Segundo ele, Eleven estaria vivendo escondida pelo mundo, longe de qualquer governo ou laboratório, para nunca mais ser usada em experimentos.

Como o próprio Mike diz, cabe a cada um decidir se acredita ou não nessa versão.

Vecna/Henry

O último episódio revela mais sobre a origem de Henry. Diferente de Will, que resistiu ao controle do Devorador de Mentes, Henry jamais lutou contra a influência da criatura. Ao abrir a maleta na caverna, ele escolheu se unir ao monstro, acreditando que juntos poderiam "corrigir" o mundo.

Na batalha final contra Eleven, Vecna acaba empalado em uma das estacas dentro do próprio Devorador de Mentes. Mesmo gravemente ferido, ainda parece ter sinais de vida. É então que Joyce o encara, e a série relembra todo o rastro de dor, mortes e destruição causado pelos vilões ao longo das temporadas.

Diferente do erro cometido pelos heróis em outros universos, Joyce não hesita. Ela decapita o monstro, encerrando definitivamente a ameaça.

Mike, Will, Dustin, Lucas e Max

Após a aparente perda de Eleven, os jovens seguem em frente com suas vidas. A série avança até o dia da formatura em Hawkins High School.

Dustin é o orador da turma e faz um discurso totalmente fora do padrão. Inspirado por Eddie, ele entrega um pronunciamento punk rock, mostra o dedo do meio para o diretor e, pela primeira vez, chama a atenção das garotas que antes o ignoravam.

Na última mesa de D&D da série, Mike narra o destino de cada um:

Lucas e Max continuam juntos, amadurecendo o relacionamento e se escolhendo todos os dias.

Dustin segue como um aluno brilhante, entra em uma universidade de prestígio e mantém sua amizade inseparável com Steve.



Will encontra aceitação, muda-se para uma cidade maior e é visto em um bar ao lado de um garoto, vivendo sua verdade.



Mike transforma sua paixão por histórias em profissão e se torna escritor.



Apesar de seguirem caminhos diferentes, a amizade entre eles permanece intacta.

Joyce e Hopper

Depois de sobreviverem a prisões, monstros e dimensões paralelas, Joyce e Hopper finalmente encontram um momento de paz. Os dois vão juntos ao Enzo's para um encontro que simboliza um recomeço.

Durante a noite, Hopper pede Joyce em casamento e sugere que os dois deixem Hawkins para trás, planejando uma nova vida em uma cidade litorânea, longe de tudo o que viveram.

Jonathan, Nancy, Steve e Robin

O grupo dos jovens adultos se reúne novamente no telhado da rádio WSQK, em uma cena carregada de nostalgia. Ali, descobrimos que:

Jonathan está cursando cinema e tenta produzir um filme anticapitalista com temática canibal, ainda sem muito reconhecimento.



Steve permanece em Hawkins e se torna treinador de um time infantil de beisebol, com Derek no elenco, além de dar aulas de educação sexual para adolescentes.



Nancy abandona a faculdade de jornalismo, mas segue trabalhando na área, agora em um jornal.



Robin constrói uma carreira acadêmica e passa a estudar em Massachusetts.



Eles prometem se encontrar uma vez por mês na casa do tio excêntrico de Robin. O choro silencioso que encerra a cena deixa claro que aquela é uma típica promessa adulta, feita com boas intenções, mas difícil de manter.



Kali

Após serem capturados pelos militares no Mundo Invertido, Kali e Hopper são interrogados para revelar o paradeiro de Eleven. Ambos se recusam a entregar a garota.

Quando Murray consegue explodir o helicóptero que sustentava a arma capaz de inibir os poderes das irmãs, um disparo é feito. Kali é atingida e morre nos braços de Eleven, em uma das cenas mais trágicas do episódio final.

Erica, Murray e Sr. Clarke

Os três sobrevivem aos eventos do Mundo Invertido. Erica aparece brevemente ajudando Dustin no discurso da formatura, provocando uma explosão de confeitos no palco. Não há detalhes sobre os destinos de Murray e do Sr. Clarke.

Sr. e Sra. Wheeler

Durante a formatura, a série revela que Ted Wheeler sobreviveu ao ataque do Demogorgon. Ele aparece no evento, ainda marcado fisicamente pelo ocorrido. Karen Wheeler também surge, carregando as cicatrizes emocionais e físicas do confronto com os monstros.

Holly Wheeler

Holly ganha um papel surpreendente no final. Dentro da mente de Henry, é ela quem lidera as crianças sequestradas após Eleven, Kali e Max serem retiradas daquele espaço.

Depois do resgate, Holly retorna ao mundo real e forma, ao lado das outras crianças e de Derek, um novo grupo de D&D. A campanha acontece no mesmo porão onde Mike e seus amigos jogavam anos antes, fechando um ciclo simbólico da série.

Dra. Kay