Grupo de americanos compra povoado abandonado na Espanha para transformar em paraíso turístico

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 21:00
Uma vila desabitada no interior da Espanha entrou novamente no radar. Comprada por investidores dos Estados Unidos, Salto de Castro deve ser transformada em um destino turístico focado em natureza e tranquilidade.
O vilarejo fica em Zamora, próximo à fronteira portuguesa, e será recuperado em etapas, com atenção à preservação arquitetônica e às características originais da região.
Cidades da Espanha
A iniciativa surge em um cenário marcado pelo despovoamento rural. Ao apostar no turismo sustentável, o projeto tenta devolver função econômica a um território abandonado.
Salto de Castro está inserida na região de Arribes del Duero, conhecida por paisagens naturais e áreas protegidas. Ainda assim, passou décadas sem moradores, acumulando prédios vazios e infraestrutura deteriorada.
O interior da Espanha enfrenta há anos a perda contínua de população. Pequenas localidades ficaram sem serviços básicos, enquanto jovens migraram para centros urbanos maiores.
Nesse cenário, a vila reaparece como um possível ponto de virada. A expectativa é que o projeto ajude a recolocar a região no circuito turístico internacional.
O empresário Jason Lee Beckwith lidera a aquisição da vila ao lado de um sócio. A negociação foi estimada entre 300 mil e 350 mil euros, conforme autoridades municipais de Zamora.
O espaço inclui 44 casas, além de bar, escola, igreja, pousada e antigo quartel da Guarda Civil. A ideia é integrar todas as estruturas em um único projeto turístico.
Segundo o prefeito de Fonfría, Sergio López, a restauração seguirá padrões locais. O objetivo é manter a identidade visual da vila e evitar intervenções que descaracterizem o conjunto.
A primeira etapa do projeto prevê a recuperação da igreja e das áreas de hospedagem. Essa fase inicial deve permitir a abertura gradual da vila ao público.
Na segunda fase, as casas serão restauradas individualmente. A antiga pousada será adaptada para oferecer 14 quartos, além de áreas comuns e serviços básicos.
Por estar dentro do Parque Natural Arribes del Duero, o projeto aposta em visitantes interessados em experiências rurais, caminhadas e turismo de contemplação.
A vila foi construída nos anos 1950 pela Iberdrola para abrigar trabalhadores de um reservatório. Durante esse período, funcionou como uma comunidade ativa e estruturada.
Após a conclusão das obras, os moradores deixaram o local. No final da década de 1980, Salto de Castro já estava completamente vazia.
Agora, a nova iniciativa tenta reverter esse destino. Caso avance, pode se tornar referência para outras regiões marcadas pelo abandono populacional.