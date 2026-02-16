Acesse sua conta
Grupo de americanos compra povoado abandonado na Espanha para transformar em paraíso turístico

Projeto em Zamora mira turismo rural e pode ajudar a reverter o despovoamento

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 21:00

Salto de Castro volta ao mapa com plano sustentável em área da Espanha vazia
Salto de Castro volta ao mapa com plano sustentável em área da Espanha vazia

Uma vila desabitada no interior da Espanha entrou novamente no radar. Comprada por investidores dos Estados Unidos, Salto de Castro deve ser transformada em um destino turístico focado em natureza e tranquilidade.

O vilarejo fica em Zamora, próximo à fronteira portuguesa, e será recuperado em etapas, com atenção à preservação arquitetônica e às características originais da região.

A iniciativa surge em um cenário marcado pelo despovoamento rural. Ao apostar no turismo sustentável, o projeto tenta devolver função econômica a um território abandonado.

Quando o abandono vira oportunidade

Salto de Castro está inserida na região de Arribes del Duero, conhecida por paisagens naturais e áreas protegidas. Ainda assim, passou décadas sem moradores, acumulando prédios vazios e infraestrutura deteriorada.

O interior da Espanha enfrenta há anos a perda contínua de população. Pequenas localidades ficaram sem serviços básicos, enquanto jovens migraram para centros urbanos maiores.

Nesse cenário, a vila reaparece como um possível ponto de virada. A expectativa é que o projeto ajude a recolocar a região no circuito turístico internacional.

Compra internacional chama atenção local

O empresário Jason Lee Beckwith lidera a aquisição da vila ao lado de um sócio. A negociação foi estimada entre 300 mil e 350 mil euros, conforme autoridades municipais de Zamora.

O espaço inclui 44 casas, além de bar, escola, igreja, pousada e antigo quartel da Guarda Civil. A ideia é integrar todas as estruturas em um único projeto turístico.

Segundo o prefeito de Fonfría, Sergio López, a restauração seguirá padrões locais. O objetivo é manter a identidade visual da vila e evitar intervenções que descaracterizem o conjunto.

Plano dividido em duas fases

A primeira etapa do projeto prevê a recuperação da igreja e das áreas de hospedagem. Essa fase inicial deve permitir a abertura gradual da vila ao público.

Na segunda fase, as casas serão restauradas individualmente. A antiga pousada será adaptada para oferecer 14 quartos, além de áreas comuns e serviços básicos.

Por estar dentro do Parque Natural Arribes del Duero, o projeto aposta em visitantes interessados em experiências rurais, caminhadas e turismo de contemplação.

Uma história ligada à indústria

A vila foi construída nos anos 1950 pela Iberdrola para abrigar trabalhadores de um reservatório. Durante esse período, funcionou como uma comunidade ativa e estruturada.

Após a conclusão das obras, os moradores deixaram o local. No final da década de 1980, Salto de Castro já estava completamente vazia.

Agora, a nova iniciativa tenta reverter esse destino. Caso avance, pode se tornar referência para outras regiões marcadas pelo abandono populacional.

