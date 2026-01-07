STREAMING

Stranger Things vai ter um final secreto? Teoria levanta suspeitas sobre novo episódio escondido

Fãs apontam 'pistas', data misteriosa e inconsistências no desfecho da 5ª temporada

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 08:27

Stranger Things Crédito: Divulgação/Netflix

O fim de Stranger Things pode não ter sido exatamente… o fim. Pelo menos é nisso que uma parte dos fãs acredita. Desde a estreia do último episódio da quinta temporada, no dia 31 de dezembro de 2025, uma teoria ganhou força nas redes sociais e passou a levantar uma pergunta intrigante: e se a Netflix ainda guardar um episódio final secreto?

Batizada de "Conformity Gate", a especulação sugere que o desfecho exibido não passa de uma ilusão criada por Vecna, e que o verdadeiro encerramento da série estaria sendo mantido sob sigilo para um lançamento surpresa.

De onde surgiu a teoria do 'Conformity Gate'?

A teoria começou a circular após a exibição do oitavo episódio da temporada final, intitulado O Mundo 'Direito', que tem mais de duas horas de duração. Para muitos fãs, o capítulo apresentou decisões narrativas questionáveis, inconsistências com temporadas anteriores e pontas soltas que nunca haviam sido comuns na série.

A partir disso, surgiu a ideia de que esses 'erros' seriam, na verdade, pistas intencionais: sinais de que tudo o que foi mostrado seria uma projeção mental de Vecna, que não teria sido derrotado de verdade.

Segundo essa lógica, o público teria assistido a um falso final, enquanto o verdadeiro episódio final ainda estaria por vir.

O mistério da data 7 de janeiro

O que jogou ainda mais lenha na fogueira foi uma publicação enigmática da Netflix. Em suas redes oficiais, a plataforma divulgou um vídeo com elementos fantásticos misturados ao mundo real, acompanhado da frase "Seu futuro está a caminho" e da data 7 de janeiro em destaque.

Rapidamente, fãs passaram a interpretar o post como um teaser camuflado do suposto episódio final secreto de Stranger Things. A teoria se espalhou e colocou o nome da série novamente entre os assuntos mais comentados.

No entanto, tudo indica que o vídeo faz parte de uma campanha institucional da Netflix para divulgar produções previstas para 2026, com referências a outras séries populares, como Bridgerton, e não a um novo capítulo da saga de Hawkins.

Até agora, não há qualquer confirmação oficial de que um novo episódio de Stranger Things será lançado. Pelo contrário: a Netflix e os irmãos Duffer sempre trataram o oitavo episódio da quinta temporada como o encerramento definitivo da história.

O capítulo final, inclusive, contou com exibições especiais em cinemas nos Estados Unidos e uma campanha de marketing intensa, reforçando a ideia de despedida.

Além disso, a plataforma já anunciou oficialmente o documentário "Uma Última Aventura: Os Bastidores de Stranger Things 5", que estreia em 12 de janeiro. A produção promete mostrar os bastidores emocionantes da temporada final, com depoimentos dos criadores e dos atores principais.

No trailer do documentário, os irmãos Duffer aparecem visivelmente emocionados ao falar sobre o encerramento da série. "Escrever as últimas falas desses personagens foi muito difícil", admite Ross Duffer. O vídeo também mostra cenas dos atores chorando durante leituras de roteiro, o que reforça o clima de despedida definitiva.

Ainda assim, isso não impediu que a teoria do Conformity Gate continuasse gan AIM:ando força. Para muitos fãs, o silêncio da Netflix só aumenta a suspeita de que algo maior esteja sendo preparado.