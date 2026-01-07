Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Stranger Things vai ter um final secreto? Teoria levanta suspeitas sobre novo episódio escondido

Fãs apontam 'pistas', data misteriosa e inconsistências no desfecho da 5ª temporada

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 08:27

Teoria do final de Stranger Things agita fãs antes da última temporada
Stranger Things Crédito: Divulgação/Netflix

O fim de Stranger Things pode não ter sido exatamente… o fim. Pelo menos é nisso que uma parte dos fãs acredita. Desde a estreia do último episódio da quinta temporada, no dia 31 de dezembro de 2025, uma teoria ganhou força nas redes sociais e passou a levantar uma pergunta intrigante: e se a Netflix ainda guardar um episódio final secreto?

Batizada de "Conformity Gate", a especulação sugere que o desfecho exibido não passa de uma ilusão criada por Vecna, e que o verdadeiro encerramento da série estaria sendo mantido sob sigilo para um lançamento surpresa.

Leia mais

Imagem - Zuza: entenda o significado do nome da filha de Rafa Kalimann e Nattan que emocionou fãs

Zuza: entenda o significado do nome da filha de Rafa Kalimann e Nattan que emocionou fãs

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (7) vibram forte e podem surpreender

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (7) vibram forte e podem surpreender

Imagem - Última semana de 'Dona de Mim' promete acidente grave, reencontros e incêndio devastador

Última semana de 'Dona de Mim' promete acidente grave, reencontros e incêndio devastador

De onde surgiu a teoria do 'Conformity Gate'?

A teoria começou a circular após a exibição do oitavo episódio da temporada final, intitulado O Mundo 'Direito', que tem mais de duas horas de duração. Para muitos fãs, o capítulo apresentou decisões narrativas questionáveis, inconsistências com temporadas anteriores e pontas soltas que nunca haviam sido comuns na série.

A partir disso, surgiu a ideia de que esses 'erros' seriam, na verdade, pistas intencionais: sinais de que tudo o que foi mostrado seria uma projeção mental de Vecna, que não teria sido derrotado de verdade.

Segundo essa lógica, o público teria assistido a um falso final, enquanto o verdadeiro episódio final ainda estaria por vir.

Como é o final de cada personagem em Stranger Things? CONTÉM SPOILERS

Como é o final de cada personagem em Stranger Things? CONTÉM SPOILER por Reprodução
Eleven impede a fusão entre o Abismo e o mundo real e derrota Vecna no confronto final por Reprodução
O destino de Eleven fica em aberto: para alguns, ela morre; por Reprodução
Para outros, está viva e escondida pelo mundo por Reprodução
Henry escolhe se unir ao Devorador de Mentes e se torna a maior ameaça da série. Ele é definitivamente morto quando Joyce decapita o monstro após a batalha final. por Reprodução
Mike, Will, Dustin, Lucas e Max aparecem jogando D&D por Reprodução
Mike segue carreira como escritor, transformando suas histórias em profissão. Ele também é quem mantém viva a esperança de que Eleven sobreviveu por Reprodução
Will deixa Hawkins, encontra aceitação e inicia uma nova fase de sua vida. A série o mostra vivendo sua verdade ao conhecer um garoto por Reprodução
Dustin se destaca academicamente e entra em uma grande universidade. Ele mantém sua amizade com Steve e honra o legado de Eddie por Reprodução
Lucas e Max permanecem juntos após sobreviverem ao caos de Hawkins. O relacionamento dos dois amadurece e se fortalece no final da série por Reprodução
Joyce e Hopper finalmente encontram paz depois de anos de luta. Ele pede Joyce em casamento, e os dois decidem recomeçar longe de Hawkins por Reprodução
Jonathan segue carreira no cinema em Nova York, enquanto Nancy continua trabalhando como jornalista. Os dois não retomam o relacionamento por Reprodução
Steve permanece em Hawkins e se torna treinador de um time infantil de beisebol. Ele assume o papel de mentor da nova geração por Reprodução
Robin segue a vida acadêmica e passa a estudar em Massachusetts. A distância não apaga sua conexão com os amigos. por Reprodução
Kali se recusa a entregar Eleven aos militares. Ela morre após ser baleada por Reprodução
Holly lidera as crianças presas na mente de Henry. No final, ela forma um novo grupo de D&D, reiniciando o ciclo da série por Reprodução
Erica, Sr. Clarke e Murray obrevivem aos eventos do Mundo Invertido. Erica aparece ajudando Dustin na formatura por Reprodução
A Dra. Kay tenta capturar Eleven após a derrota de Vecna. Com o desaparecimento da garota, os militares abandonam Hawkins por Reprodução
1 de 18
Como é o final de cada personagem em Stranger Things? CONTÉM SPOILER por Reprodução

O mistério da data 7 de janeiro

O que jogou ainda mais lenha na fogueira foi uma publicação enigmática da Netflix. Em suas redes oficiais, a plataforma divulgou um vídeo com elementos fantásticos misturados ao mundo real, acompanhado da frase "Seu futuro está a caminho" e da data 7 de janeiro em destaque.

Rapidamente, fãs passaram a interpretar o post como um teaser camuflado do suposto episódio final secreto de Stranger Things. A teoria se espalhou e colocou o nome da série novamente entre os assuntos mais comentados.

No entanto, tudo indica que o vídeo faz parte de uma campanha institucional da Netflix para divulgar produções previstas para 2026, com referências a outras séries populares, como Bridgerton, e não a um novo capítulo da saga de Hawkins.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Atriz famosa de Stranger Things já se envolveu em escândalo ao furtar objetos em loja de luxo

Lily Allen detalha fim do casamento com ator de 'Stranger Things' em novo álbum: 'Viciado em sexo'

Casa da família Byers de 'Stranger Things' é colocada à venda; saiba valor

Atriz de Stranger Things mostra fotos de casamento 'secreto' com filho de Bon Jovi

Ator de Stranger Things diz que Will o ajudou a sair do armário

Até agora, não há qualquer confirmação oficial de que um novo episódio de Stranger Things será lançado. Pelo contrário: a Netflix e os irmãos Duffer sempre trataram o oitavo episódio da quinta temporada como o encerramento definitivo da história.

O capítulo final, inclusive, contou com exibições especiais em cinemas nos Estados Unidos e uma campanha de marketing intensa, reforçando a ideia de despedida.

Além disso, a plataforma já anunciou oficialmente o documentário "Uma Última Aventura: Os Bastidores de Stranger Things 5", que estreia em 12 de janeiro. A produção promete mostrar os bastidores emocionantes da temporada final, com depoimentos dos criadores e dos atores principais.

10 séries curtas para maratonar no fim de semana

The End of the F*ing World (2017) – Drama – 2 temporadas por Reprodução/Netflix
The White Lotus (2021) – Drama – 3 temporadas por Reprodução/HBO Max
Ginny & Georgia (2021) – Drama – 3 temporadas por Reprodução/Netflix
Loki (2021) – Ação – 2 temporadas por Reprodução/Disney+
Todas as Mulheres do Mundo (2020) – Drama – 1 temporada por Reprodução/Globoplay
O Gambito da Rainha (2020) – Drama – 1 temporada por Reprodução/Netflix
Fleabag (2016) – Drama – 2 temporadas por Reprodução/Prime Video
Daisy Jones & The Six (2023) – Drama – 1 temporada por Reprodução/Prime Video
Russian Doll (2019) – Drama – 2 temporadas por Reprodução/Netflix
Um Dia (2024) – Romance – 1 temporada por Reprodução/Netflix
I May Destroy You (2020) – Drama – 1 temporada por Reprodução/HBO Max
1 de 11
The End of the F*ing World (2017) – Drama – 2 temporadas por Reprodução/Netflix

No trailer do documentário, os irmãos Duffer aparecem visivelmente emocionados ao falar sobre o encerramento da série. "Escrever as últimas falas desses personagens foi muito difícil", admite Ross Duffer. O vídeo também mostra cenas dos atores chorando durante leituras de roteiro, o que reforça o clima de despedida definitiva.

Ainda assim, isso não impediu que a teoria do Conformity Gate continuasse gan AIM:ando força. Para muitos fãs, o silêncio da Netflix só aumenta a suspeita de que algo maior esteja sendo preparado.

Mesmo sem qualquer indício concreto, a ideia de um episódio final secreto segue viva nas redes sociais. Para alguns, é apenas uma forma de lidar com a saudade da série. Para outros, trata-se de uma jogada ousada dos irmãos Duffer para surpreender o público mais uma vez.

Leia mais

Imagem - Do Google à Netflix: conheça Nina Forlin, apontada como affair de Lucas Lima

Do Google à Netflix: conheça Nina Forlin, apontada como affair de Lucas Lima

Imagem - 'A mãe não tem paz': Influenciadora volta atrás após 'confirmar' affair com Zé Felipe

'A mãe não tem paz': Influenciadora volta atrás após 'confirmar' affair com Zé Felipe

Imagem - 'O Agente Secreto' vence o Critics Choice 2026, mas anúncio causa revolta; entenda

'O Agente Secreto' vence o Critics Choice 2026, mas anúncio causa revolta; entenda

Tags:

Netflix Stranger Things Séries Stranger Things 5

Mais recentes

Imagem - Ator da Globo ganhou na Mega-Sena após viver personagem obcecado por apostas

Ator da Globo ganhou na Mega-Sena após viver personagem obcecado por apostas
Imagem - Morre Bela Tárr, cineasta húngaro que revolucionou o 'cinema lento'

Morre Bela Tárr, cineasta húngaro que revolucionou o 'cinema lento'
Imagem - O segredo para aliviar as dores nas articulações e nos músculos está nesse óleo essencial

O segredo para aliviar as dores nas articulações e nos músculos está nesse óleo essencial

MAIS LIDAS

Imagem - Área de 6 mil m² será desapropriada para construção de estação de metrô do Campo Grande
01

Área de 6 mil m² será desapropriada para construção de estação de metrô do Campo Grande

Imagem - Mutirão: Hospital de Salvador oferece 250 vagas gratuitas de triagem para cirurgias
02

Mutirão: Hospital de Salvador oferece 250 vagas gratuitas de triagem para cirurgias

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
03

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Mais de mil vagas gratuitas: inscrições para cursos técnicos do Senai terminam nesta quarta (7)
04

Mais de mil vagas gratuitas: inscrições para cursos técnicos do Senai terminam nesta quarta (7)