'A mãe não tem paz': Influenciadora volta atrás após 'confirmar' affair com Zé Felipe

Géssica Muniz curtiu comentário dizendo que ficou com o cantor após o fim do namoro dele com Ana Castela

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 12:41

O nome de Zé Felipe voltou a dominar as redes e, desta vez, por um detalhe que não passou despercebido pelos internautas. Depois de aparecer em clima de intimidade com a modelo Géssica Muniz durante o réveillon em Pipa, no Rio Grande do Norte, um simples “like” acabou levantando ainda mais suspeitas sobre um possível affair.

Até então, o que chamava atenção era apenas a mão do cantor na cintura da influenciadora em fotos que circularam nas redes. Mas a situação ganhou novos contornos quando um seguidor comentou em um post: “Pegou Zé Felipe ontem”, acompanhado de emojis de aplausos. Para surpresa geral, o perfil de Géssica apareceu curtindo a mensagem, detalhe revelado pela página Circo da Mídia.

A reação foi imediata. Seguidores passaram a comentar, compartilhar prints e questionar se a curtida seria uma confirmação indireta do envolvimento entre os dois. Horas depois, diante da repercussão, a própria Géssica usou os Stories para negar qualquer intenção.

“A mãe não tem um dia de paz. Eu não curti isso. Nossa senhora”, disse a influenciadora, tentando colocar um ponto final no burburinho, embora a curtida tenha, de fato, aparecido no comentário.

Outro detalhe não passou batido pelos fãs mais atentos: após toda a repercussão, Zé Felipe deixou de seguir Géssica no Instagram. Ela, no entanto, continua seguindo o cantor. Coincidência ou não, o fato é que o movimento alimentou ainda mais as especulações.

Enquanto isso, Géssica viu seus números dispararem. Em apenas três dias após aparecer abraçada ao artista, a modelo ganhou cerca de 80 mil novos seguidores, saltando de 229 mil para mais de 306 mil.

Vale lembrar que Zé Felipe terminou recentemente o namoro com Ana Castela, a separação aconteceu há menos de uma semana, o que contribuiu para o interesse ainda maior do público em qualquer movimentação do cantor.

