Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'A mãe não tem paz': Influenciadora volta atrás após 'confirmar' affair com Zé Felipe

Géssica Muniz curtiu comentário dizendo que ficou com o cantor após o fim do namoro dele com Ana Castela

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 12:41

Gessica Muniz e Zé Felipe
Gessica Muniz e Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

O nome de Zé Felipe voltou a dominar as redes e, desta vez, por um detalhe que não passou despercebido pelos internautas. Depois de aparecer em clima de intimidade com a modelo Géssica Muniz durante o réveillon em Pipa, no Rio Grande do Norte, um simples “like” acabou levantando ainda mais suspeitas sobre um possível affair.

Até então, o que chamava atenção era apenas a mão do cantor na cintura da influenciadora em fotos que circularam nas redes. Mas a situação ganhou novos contornos quando um seguidor comentou em um post: “Pegou Zé Felipe ontem”, acompanhado de emojis de aplausos. Para surpresa geral, o perfil de Géssica apareceu curtindo a mensagem, detalhe revelado pela página Circo da Mídia.

Leia mais

Imagem - Casas de Vidro do BBB 26: veja cidades, regras e como funciona a votação

Casas de Vidro do BBB 26: veja cidades, regras e como funciona a votação

Imagem - 'O Agente Secreto' vence o Critics Choice 2026, mas anúncio causa revolta; entenda

'O Agente Secreto' vence o Critics Choice 2026, mas anúncio causa revolta; entenda

Imagem - Reconhecimento à vista: 5 signos devem se preparar para ser o centro das atenções hoje (5 de janeiro)

Reconhecimento à vista: 5 signos devem se preparar para ser o centro das atenções hoje (5 de janeiro)

A reação foi imediata. Seguidores passaram a comentar, compartilhar prints e questionar se a curtida seria uma confirmação indireta do envolvimento entre os dois. Horas depois, diante da repercussão, a própria Géssica usou os Stories para negar qualquer intenção.

“A mãe não tem um dia de paz. Eu não curti isso. Nossa senhora”, disse a influenciadora, tentando colocar um ponto final no burburinho, embora a curtida tenha, de fato, aparecido no comentário.

Outro detalhe não passou batido pelos fãs mais atentos: após toda a repercussão, Zé Felipe deixou de seguir Géssica no Instagram. Ela, no entanto, continua seguindo o cantor. Coincidência ou não, o fato é que o movimento alimentou ainda mais as especulações.

Gessica Muniz

Gessica Muniz entre Zé Felipe e João Victor por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Géssica Muniz continua seguindo Zé Felipe nas redes sociais por Reprodução/Instagram
Zé Felipe para de seguir modelo a Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
A modelo Géssica Muniz curte comentário dizendo que 'pegou Zé Felipe' e volta atrás por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz entre Zé Felipe e João Victor por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz e Lucas Veloso por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz curtiu comentário dizendo que está solteira por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Géssica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
1 de 26
Gessica Muniz entre Zé Felipe e João Victor por Reprodução/Instagram

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Após promessa, Zé Felipe corta o cabelo e surpreende fãs com novo visual; veja antes e depois

Gafe no SBT expõe Ana Castela e Zé Felipe após término

Zé Felipe aparece com loira misteriosa durante Réveillon e gera especulações de novo romance

Ana Castela dá patada em fã após pergunta indiscreta sobre término com Zé Felipe; VÍDEO

Zé Felipe dispara recado direto após término com Ana Castela: 'O que eu odeio é mentira'

Enquanto isso, Géssica viu seus números dispararem. Em apenas três dias após aparecer abraçada ao artista, a modelo ganhou cerca de 80 mil novos seguidores, saltando de 229 mil para mais de 306 mil.

Vale lembrar que Zé Felipe terminou recentemente o namoro com Ana Castela, a separação aconteceu há menos de uma semana, o que contribuiu para o interesse ainda maior do público em qualquer movimentação do cantor.

  • Quem é Géssica Muniz?

Para quem passou a ouvir o nome agora, Géssica Muniz tem 29 anos, é paraibana, influenciadora digital e também dentista. Ela foi casada com o humorista Lucas Veloso, com quem teve uma filha, hoje com 3 anos. Após o fim do relacionamento, Géssica se casou novamente e teve mais uma filha, de pouco mais de 1 ano.

Leia mais

Imagem - Davi Brito denuncia ataques racistas contra irmã de 9 anos: 'Passaram de todos os limites'

Davi Brito denuncia ataques racistas contra irmã de 9 anos: 'Passaram de todos os limites'

Imagem - 'A vampirinha está pronta': Ivete Sangalo agita edição especial da Melhor Segunda; veja fotos

'A vampirinha está pronta': Ivete Sangalo agita edição especial da Melhor Segunda; veja fotos

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (5) prometem energia poderosa

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (5) prometem energia poderosa

Tags:

zé Felipe Affair zé Felipe E ana Castela Gessica Muniz

Mais recentes

Imagem - Ana Maria Braga se emociona ao falar sobre dificuldade financeira

Ana Maria Braga se emociona ao falar sobre dificuldade financeira
Imagem - Ivete Sangalo se convida para casamento de influenciadora durante show: 'Vou ficar xatchiada'

Ivete Sangalo se convida para casamento de influenciadora durante show: 'Vou ficar xatchiada'
Imagem - A sorte muda de ritmo para 3 signos nesta semana (de 5 a 11 de janeiro)

A sorte muda de ritmo para 3 signos nesta semana (de 5 a 11 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'
01

Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'

Imagem - Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais
02

Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais

Imagem - O universo dá o sinal: descubra o dia da sorte do seu signo nesta semana (entre 5 e 11 de janeiro)
03

O universo dá o sinal: descubra o dia da sorte do seu signo nesta semana (entre 5 e 11 de janeiro)

Imagem - Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026
04

Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026