Casas de Vidro do BBB 26: veja cidades, regras e como funciona a votação

Dinâmica espalha vitrines em cinco regiões do país que entram direto no reality a partir de 12 de janeiro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 10:50

Tadeu Schmidt no anúncio de novidades sobre as Casas de Vidro do BBB 26
Tadeu Schmidt no anúncio de novidades sobre as Casas de Vidro do BBB 26 Crédito: Globo/Renato Pizzutto

O Big Brother Brasil 26 promete começar diferente de tudo o que o público já viu. A famosa Casa de Vidro está de volta, mas agora em um formato totalmente inédito: cinco vitrines espalhadas simultaneamente pelo Brasil, uma em cada região do país, com poder total nas mãos do público.

A novidade foi anunciada por Tadeu Schmidt nas últimas semanas e muda completamente a formação do elenco anônimo da temporada. Desta vez, todos os participantes do grupo Pipoca serão escolhidos por voto popular. Nada de seleção final da produção: quem decide é o público.

Ao todo, 10 candidatos sairão das Casas de Vidro e entram oficialmente no jogo no dia 12 de janeiro, juntando-se aos Camarotes e Veteranos do BBB 26.

Como funciona a dinâmica?

Cada Casa de Vidro contará com quatro participantes, dois homens e duas mulheres. Após o período de votação, o homem e a mulher mais votados de cada cidade garantem uma vaga direta no reality show.

Ou seja: cinco cidades, dez escolhidos e uma estreia já cercada de torcida, rivalidade e expectativa.

Onde estarão as Casas de Vidro do BBB 26?

Apesar de o BBB continuar sendo gravado no Rio de Janeiro, as vitrines deste ano estarão espalhadas pelo país. Confira os locais confirmados:

  • Porto Alegre (RS)

A capital gaúcha recebe a Casa de Vidro no Praia de Belas Shopping, no bairro Praia de Belas.

Endereço: Av. Praia de Belas, 1181 – Praia de Belas.

  • Salvador (BA)

Na capital baiana, a dinâmica acontece no Shopping Bela Vista, no bairro Horto Bela Vista.

Endereço: Alameda Euvaldo Luz, 92 – Horto Bela Vista.

  • Manaus (AM)

No Norte do país, a Casa de Vidro será montada no Sumaúma Park Shopping, no bairro Cidade Nova.

Endereço: Av. Noel Nutels, 1762 – Cidade Nova.

Brasília (DF)

A capital federal entra no jogo com a Casa de Vidro instalada no Conjunto Nacional, na Asa Norte.

Endereço: SDN CNB – Conjunto A – Asa Norte.

  • São Caetano do Sul (SP)

Representando o Sudeste fora do eixo Rio–São Paulo capital, a cidade do ABC Paulista recebe a vitrine no ParkShopping São Caetano, no bairro Espaço Cerâmica.

Endereço: Alameda Terracota, 545 – Espaço Cerâmica.

Com o público definindo 100% do grupo Pipoca, a edição 26 promete entrar para a história antes mesmo da estreia oficial. A aposta da Globo é clara: engajamento máximo desde o primeiro dia e participantes que já chegam com torcida formada.

Agora fica a pergunta: quem vai conquistar o Brasil antes mesmo de entrar na casa mais vigiada do país?

