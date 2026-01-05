Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 07:07
A segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, marca uma virada clara no clima astral. A Lua entra em Leão, encerrando o período mais introspectivo dos últimos dias e inaugurando uma fase de mais entusiasmo, coragem e desejo de reconhecimento.
O mundo desperta com mais vontade de agir, liderar e mostrar talentos. É um dia ideal para tirar ideias do papel, se posicionar no trabalho e retomar a confiança pessoal.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Áries começa a semana com energia alta e magnetismo em destaque.
Touro volta o olhar para o lar, mas com atitude e movimento.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Gêmeos se destaca pela comunicação afiada e poder de convencimento.
Câncer foca em dinheiro, valor pessoal e estabilidade.
O erro que cada signo mais comete nas relações
Leão sente o retorno do brilho e da vitalidade.
Virgem prefere agir nos bastidores e ouvir mais a intuição.
O drink que combina com cada signo
Libra ganha força nas conexões e parcerias.
Escorpião vive um dia de visibilidade e ambição profissional.
O segredo que cada signo guarda e nunca conta
Sagitário retoma o otimismo e os planos de expansão.
Capricórnio encara transformações profundas.
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Aquário precisa equilibrar relações e vontades.
Peixes organiza a rotina e cuida do corpo.
Mensagem do dia: quem confia no próprio valor, se posiciona sem medo.