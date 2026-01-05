ASTROLOGIA

Oportunidade à vista? Os caminhos profissionais de Leão, Escorpião e Áries ganham uma virada hoje (5 de janeiro)

Depois de dias mais sensíveis, o céu muda o tom e impulsiona ação, visibilidade e autoconfiança

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 07:07

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, marca uma virada clara no clima astral. A Lua entra em Leão, encerrando o período mais introspectivo dos últimos dias e inaugurando uma fase de mais entusiasmo, coragem e desejo de reconhecimento.

O mundo desperta com mais vontade de agir, liderar e mostrar talentos. É um dia ideal para tirar ideias do papel, se posicionar no trabalho e retomar a confiança pessoal.

Veja o que muda para cada signo:

Áries começa a semana com energia alta e magnetismo em destaque.

Touro volta o olhar para o lar, mas com atitude e movimento.

Gêmeos se destaca pela comunicação afiada e poder de convencimento.

Câncer foca em dinheiro, valor pessoal e estabilidade.

Leão sente o retorno do brilho e da vitalidade.

Virgem prefere agir nos bastidores e ouvir mais a intuição.

Libra ganha força nas conexões e parcerias.

Escorpião vive um dia de visibilidade e ambição profissional.

Sagitário retoma o otimismo e os planos de expansão.

Capricórnio encara transformações profundas.

Aquário precisa equilibrar relações e vontades.

Peixes organiza a rotina e cuida do corpo.