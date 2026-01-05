ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (5) prometem energia poderosa

Semana começa com mais ousadia, confiança e vontade de ganhar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Depois de dias marcados por emoções intensas, o céu dá uma guinada nesta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. Às 10h44, a Lua se despede de Câncer e ingressa em Leão, mudando completamente o tom do dia. Se antes o foco era o acolhimento e a introspecção, agora o convite é claro: assumir o protagonismo, confiar no próprio brilho e correr atrás do que você deseja conquistar.

O Sol segue firme em Capricórnio, reforçando que sorte também anda de mãos dadas com esforço, planejamento e responsabilidade. Já Marte e Vênus no mesmo signo indicam que nada vem “de graça”, mas quem se dedica pode colher bons frutos, inclusive financeiros.

Se você está pensando em tentar a sorte, vale prestar atenção aos números ligados ao seu signo e ao clima astral do dia.

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

Áries (21/03 a 20/04)

A semana começa com energia total. Criatividade, entusiasmo e liderança estão em alta. Ótimo dia para se destacar e iniciar algo novo.



A semana começa com energia total. Criatividade, entusiasmo e liderança estão em alta. Ótimo dia para se destacar e iniciar algo novo. Números da sorte: 5, 19, 43

Touro (21/04 a 20/05)

O desejo por conforto fala mais alto. Organizar a casa ou pensar em segurança financeira traz tranquilidade e clareza.



O desejo por conforto fala mais alto. Organizar a casa ou pensar em segurança financeira traz tranquilidade e clareza. Números da sorte: 2, 28, 54

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Sua comunicação ganha força e impacto. Ideal para negociações, conversas importantes e decisões rápidas.



Sua comunicação ganha força e impacto. Ideal para negociações, conversas importantes e decisões rápidas. Números da sorte: 12, 31, 47

Câncer (21/06 a 22/07)

O foco se volta para o dinheiro. Valorize seus talentos, uma oportunidade de ganho pode surgir de algo que você ama fazer.



O foco se volta para o dinheiro. Valorize seus talentos, uma oportunidade de ganho pode surgir de algo que você ama fazer. Números da sorte: 8, 22, 50

Leão (22/07 a 22/08)



Com a Lua no seu signo, você vira o centro das atenções. Confiança em alta e chances de reconhecimento no trabalho. Números da sorte: 01, 17, 36

Virgem (23/08 a 22/09)

O dia pede mais silêncio e observação. Confie na sua intuição antes de agir, nem tudo precisa ser resolvido agora.



O dia pede mais silêncio e observação. Confie na sua intuição antes de agir, nem tudo precisa ser resolvido agora. Números da sorte: 9, 25, 60

Libra (23/09 a 22/10)

A vida social se movimenta. Parcerias, amizades e trabalhos em grupo rendem bons resultados.



A vida social se movimenta. Parcerias, amizades e trabalhos em grupo rendem bons resultados. Números da sorte: 6, 33, 41

Escorpião (23/10 a 21/11)

Carreira em evidência. Mostre segurança e liderança, alguém importante pode notar seu esforço.



Carreira em evidência. Mostre segurança e liderança, alguém importante pode notar seu esforço. Números da sorte: 11, 29, 58

Sagitário (22/11 a 21/12)

O desejo de expandir horizontes retorna com força. Planejar estudos, viagens ou novos projetos faz todo sentido.



O desejo de expandir horizontes retorna com força. Planejar estudos, viagens ou novos projetos faz todo sentido. Números da sorte: 3, 21, 44

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Dia ideal para resolver pendências financeiras ou emocionais. A profundidade será sua maior aliada.



Dia ideal para resolver pendências financeiras ou emocionais. A profundidade será sua maior aliada. Números da sorte: 10, 27, 53

Aquário (20/01 a 18/02)

Relacionamentos pedem atenção. Saber ouvir e ceder pode fortalecer vínculos importantes.



Relacionamentos pedem atenção. Saber ouvir e ceder pode fortalecer vínculos importantes. Números da sorte: 7, 24, 39

Peixes (20/02 a 20/03)

Organização e disciplina fazem toda a diferença hoje. Cuidar da rotina traz leveza para o resto da semana.



Organização e disciplina fazem toda a diferença hoje. Cuidar da rotina traz leveza para o resto da semana. Números da sorte: 4, 18, 52