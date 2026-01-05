Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (5) prometem energia poderosa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 06:00
Depois de dias marcados por emoções intensas, o céu dá uma guinada nesta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. Às 10h44, a Lua se despede de Câncer e ingressa em Leão, mudando completamente o tom do dia. Se antes o foco era o acolhimento e a introspecção, agora o convite é claro: assumir o protagonismo, confiar no próprio brilho e correr atrás do que você deseja conquistar.
O Sol segue firme em Capricórnio, reforçando que sorte também anda de mãos dadas com esforço, planejamento e responsabilidade. Já Marte e Vênus no mesmo signo indicam que nada vem “de graça”, mas quem se dedica pode colher bons frutos, inclusive financeiros.
Se você está pensando em tentar a sorte, vale prestar atenção aos números ligados ao seu signo e ao clima astral do dia.
Escute sua intuição, mas mantenha os pés no chão.