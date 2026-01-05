Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (5) prometem energia poderosa

Semana começa com mais ousadia, confiança e vontade de ganhar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Depois de dias marcados por emoções intensas, o céu dá uma guinada nesta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. Às 10h44, a Lua se despede de Câncer e ingressa em Leão, mudando completamente o tom do dia. Se antes o foco era o acolhimento e a introspecção, agora o convite é claro: assumir o protagonismo, confiar no próprio brilho e correr atrás do que você deseja conquistar.

Leia mais

Imagem - 'Casa do Patrão': Novo reality de Boninho abre inscrições na Record; saiba como participar

'Casa do Patrão': Novo reality de Boninho abre inscrições na Record; saiba como participar

Imagem - Brandon, de 'Quilos Mortais', perdeu mais de 200 kg, casou e realizou um sonho; confira

Brandon, de 'Quilos Mortais', perdeu mais de 200 kg, casou e realizou um sonho; confira

Imagem - Dia 5 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

Dia 5 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

O Sol segue firme em Capricórnio, reforçando que sorte também anda de mãos dadas com esforço, planejamento e responsabilidade. Já Marte e Vênus no mesmo signo indicam que nada vem “de graça”, mas quem se dedica pode colher bons frutos, inclusive financeiros.

Se você está pensando em tentar a sorte, vale prestar atenção aos números ligados ao seu signo e ao clima astral do dia.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    A semana começa com energia total. Criatividade, entusiasmo e liderança estão em alta. Ótimo dia para se destacar e iniciar algo novo.
  • Números da sorte: 5, 19, 43

  • Touro (21/04 a 20/05)
    O desejo por conforto fala mais alto. Organizar a casa ou pensar em segurança financeira traz tranquilidade e clareza.
  • Números da sorte: 2, 28, 54

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Sua comunicação ganha força e impacto. Ideal para negociações, conversas importantes e decisões rápidas.
  • Números da sorte: 12, 31, 47

Leia mais

Imagem - Estela revela segredo e plano de Sandra sai do controle: confira resumo de 'Êta Mundo Melhor!' (5 a 10 de janeiro)

Estela revela segredo e plano de Sandra sai do controle: confira resumo de 'Êta Mundo Melhor!' (5 a 10 de janeiro)

Imagem - A Árvore domina o Baralho Cigano desta segunda-feira (5 de janeiro): crescimento contínuo e bases que se fortalecem

A Árvore domina o Baralho Cigano desta segunda-feira (5 de janeiro): crescimento contínuo e bases que se fortalecem

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (5 de janeiro) avisa a 6 signos: começa agora a era mais poderosa de recomeços da sua vida

Anjo da Guarda desta segunda (5 de janeiro) avisa a 6 signos: começa agora a era mais poderosa de recomeços da sua vida

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    O foco se volta para o dinheiro. Valorize seus talentos, uma oportunidade de ganho pode surgir de algo que você ama fazer.
  • Números da sorte: 8, 22, 50

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • Com a Lua no seu signo, você vira o centro das atenções. Confiança em alta e chances de reconhecimento no trabalho. 
  • Números da sorte: 01, 17, 36

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    O dia pede mais silêncio e observação. Confie na sua intuição antes de agir, nem tudo precisa ser resolvido agora.
  • Números da sorte: 9, 25, 60

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Anjo da Guarda do dia 1º de janeiro orienta cada signo a como ter um 2026 de sucesso; veja recado

Sol em Aquário muda completamente a vida de 3 signos em janeiro

Agora vai! 5 dicas para não errar e conseguir ter uma vida mais saudável em 2026

Vai casar em 2026? Veja 5 erros que você não pode cometer na escolha do vestido de noiva, segundo especialista

5 signos vão receber as maiores oportunidades financeiras e brilhar no dinheiro em 2026

  • Libra (23/09 a 22/10)
    A vida social se movimenta. Parcerias, amizades e trabalhos em grupo rendem bons resultados.
  • Números da sorte: 6, 33, 41

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Carreira em evidência. Mostre segurança e liderança, alguém importante pode notar seu esforço.
  • Números da sorte: 11, 29, 58

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    O desejo de expandir horizontes retorna com força. Planejar estudos, viagens ou novos projetos faz todo sentido.
  • Números da sorte: 3, 21, 44

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Dia ideal para resolver pendências financeiras ou emocionais. A profundidade será sua maior aliada.
  • Números da sorte: 10, 27, 53

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Relacionamentos pedem atenção. Saber ouvir e ceder pode fortalecer vínculos importantes.
  • Números da sorte: 7, 24, 39

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Organização e disciplina fazem toda a diferença hoje. Cuidar da rotina traz leveza para o resto da semana.
  • Números da sorte: 4, 18, 52

Escute sua intuição, mas mantenha os pés no chão.

Leia mais

Imagem - Quer ler mais em 2026? Confira a lista com 100 livros para ler ao longo do ano

Quer ler mais em 2026? Confira a lista com 100 livros para ler ao longo do ano

Imagem - Quer ser aprovado em concurso em 2026? Veja 5 dicas para aumentar suas chances

Quer ser aprovado em concurso em 2026? Veja 5 dicas para aumentar suas chances

Imagem - Empresas estão com mais de 1600 vagas para o começo de 2026; confira as oportunidades

Empresas estão com mais de 1600 vagas para o começo de 2026; confira as oportunidades

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Esse signo enfrenta um teste importante do universo em 2026

Esse signo enfrenta um teste importante do universo em 2026
Imagem - Hora de ter consciência: tire a sua sorte do dia para esta segunda (5)

Hora de ter consciência: tire a sua sorte do dia para esta segunda (5)
Imagem - O amor começa a fluir: 5 signos entram em uma fase de mais estabilidade e conexão

O amor começa a fluir: 5 signos entram em uma fase de mais estabilidade e conexão

MAIS LIDAS

Imagem - Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada
01

Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada

Imagem - Filho de vice-prefeito de cidade no Piauí é encontrado morto no Distrito Federal
02

Filho de vice-prefeito de cidade no Piauí é encontrado morto no Distrito Federal

Imagem - Mega da Virada: qual o prêmio para quem acertou 3 números do bilhete?
03

Mega da Virada: qual o prêmio para quem acertou 3 números do bilhete?

Imagem - Atacante da Série A não se reapresenta, cobra dívida salarial e clube leva caso à Fifa
04

Atacante da Série A não se reapresenta, cobra dívida salarial e clube leva caso à Fifa