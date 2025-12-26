MERCADO AQUECIDO

Empresas estão com mais de 1600 vagas para o começo de 2026; confira as oportunidades

Há oportunidade em várias partes do país e para vários níveis de escolaridade

A chegada do fim de ano marca um período em que muitos profissionais reavaliam suas trajetórias e buscam novas oportunidades, empresas de diversos portes estão anunciando um conjunto expressivo de novas vagas. Ao todo, são cerca de 1684 oportunidades disponíveis, englobando desde programas de aprendiz até cargos efetivos, com modelos de trabalho remoto, híbrido ou presencial. Nesse cenário aquecido, essas oportunidades representam uma ótima chance para quem busca crescimento profissional ou uma recolocação estratégica.

Confira o panorama das empresas em destaque e as vagas oferecidas:



Plataforma de Trilhos da Motiva: 72 vagas

Um dos maiores grupos de infraestrutura do país -, responsável pela operação das linhas 4-Amarela, 5 - Lilás, 8 - Diamante e 9 - Esmeralda, por meio da ViaQuatro e da ViaMobilidade, está com 72 vagas* abertas nas frentes de atendimento, manutenção administrativa, engenharia, entre outros, em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

As pessoas interessadas podem participar das etapas dos processos seletivos por meio da ferramenta Gupy, levando em conta a unidade de preferência. As oportunidades são abertas ao público em geral, porém, seguindo os critérios de diversidade e inclusão da companhia, mulheres, pessoas negras e PCDs são preferências para todas as vagas.

Além da remuneração, que varia de acordo com o cargo, a contratação em regime CLT envolve um pacote de benefícios completos, incluindo assistência médica e odontológica sem mensalidade, extensiva a filhos e cônjuge; vale-refeição ou alimentação; vale-transporte; previdência privada; participação nos lucros e resultados (PLR); licença-maternidade de 180 dias e paternidade de 20 dias; auxílio-creche; e acesso ao programa Wellhub (Gympass). Inscreva-se aqui



Grupo Zelo: 300 vagas

O Grupo Zelo está com mais de 300 vagas abertas em diversas áreas e funções, com destaque para a área comercial, que reúne mais de 100 posições disponíveis. Há também oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PcD). As vagas incluem cargos como vendedor externo, motorista, auxiliar e assistente administrativo, estagiário, analista de suporte, entre outros, abrangendo setores administrativos, operacionais e de tecnologia.

As contratações são realizadas no regime CLT, com benefícios como vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida. A maioria das vagas está concentrada em Minas Gerais, Pernambuco, Espírito Santo, Bahia e Ceará. Mais informações sobre todas as oportunidades podem ser consultadas no site

Espaçolaser: 400 vagas

Maior rede de depilação a laser do mundo, a Espaçolaser está com mais de 400 vagas abertas em diferentes áreas, incluindo Gerente e Consultor de Unidade, Especialista do Laser e posições Corporativas. As oportunidades estão distribuídas por todas as regiões do país para a área Comercial, e na cidade de São Paulo para as áreas Corporativas.

Entre os benefícios oferecidos estão vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, parcerias educacionais com universidades, acesso ao Zenklub, Wellhub e Day Off no mês do aniversário. Os interessados podem consultar todas as vagas e se candidatar pela página oficial de carreiras da marca.



KFC: 220 vagas

O KFC, uma das maiores redes de fast-food do mundo, está com mais de 220 vagas abertas em todo o país para reforçar suas operações e novas inaugurações. As oportunidades são majoritariamente presenciais nas unidades da rede e incluem posições como atendente, consultor e coordenador, além de vagas corporativas.

As oportunidades estão distribuídas em diversas localidades: Espírito Santo: Shoppings Vila Velha e Moxuara (20 vagas); São Paulo (capital): Center 3, Top Center, Metrô Santa Cruz, Bourbon, Cantareira e West Plaza (40 vagas); Rio de Janeiro: Via Park Sul e Park Sul Volta Redonda (20 vagas); Minas Gerais: Cidade BH e Del Rey (20 vagas); Santa Catarina: Florianópolis, Blumenau e Continente Shopping (30 vagas); Interior de SP: Indaiatuba, Itu, Tivolli, Campinas, Valinhos e Serra Sul (40 vagas); ABC Paulista: Drive (10 vagas); Rio Grande do Sul: Iguatemi Porto Alegre, Bella Città e Villagio (30 vagas); Limeira: Atendente (5 vagas) e Coordenador (2 vagas); Cuiabá: Atendente (5 vagas); Catarina Fashion Outlet/ São Roque: Atendente (5 vagas). Os interessados podem conferir e se candidatar às vagas acima pelo portal oficial de vagas da rede.



Syngenta: 10 vagas

A multinacional Syngenta está com oportunidades de trabalho para Jovens Aprendizes, com 10 vagas destinadas a pessoas entre 16 e 22 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio ou superior no período noturno. As inscrições podem ser acessadas pelo site da empresa e ficarão abertas até que ocorra o preenchimento das posições.

As vagas são afirmativas para pessoas pretas e pardas. A jornada é de seis horas diárias, com contrato regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). As vagas oferecem jornada de 6h diárias, salário competitivo, vale-transporte ou fretado (de acordo com a localidade), refeição, assistência médica, 13º salário, férias e FGTS.

As vagas abertas são direcionadas a diversas áreas, como Recursos Humanos, Assuntos Regulatórios, Produção e Pesquisa & Desenvolvimento, além de diferentes localidades onde a empresa opera, como São Paulo (SP), Holambra (SP), Indaiatuba (SP), Uberlândia (MG), Formosa (GO) e Aracati (CE). Para se inscrever, acesse: aqui.



Eletromidia: 54 vagas

Mantendo um ritmo acelerado de expansão, a Eletromidia, que já contratou mais de 400 profissionais ao longo deste ano, anuncia a abertura de 54 vagas. As oportunidades contemplam diversos níveis de senioridade (de estagiários a gerentes) e estão distribuídas entre os escritórios e as operações de localizações como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

Há vagas abertas para todas as áreas, com destaque para Operações, além de Comercial, Administração, Engenharia e Customer Success. Os interessados devem se inscrever por meio do link da Gupy e do InfoJobs. A Eletromidia é líder em mídia out-of-home (publicidade exterior) no Brasil.

A empresa, que integra o Grupo Globo, impacta cerca de 60 milhões de pessoas por mês em mais de 90 mil pontos de contato, sendo 70 mil deles digitais — o maior inventário do tipo no país. É a única do setor com presença em seis verticais do OOH: ruas, edifícios, shoppings, aeroportos, transportes e mídia de bordo, esta última em parceria com a Azul Linhas Aéreas.



Grupo Edson Queiroz: 16 vagas

O GEQ (Grupo Edson Queiroz), holding multissetorial que reúne marcas como Nacional Gás, Minalba Brasil, Esmaltec e Sistema Verdes Mares, está com 16 vagas abertas em diferentes áreas e regiões. As candidaturas podem ser realizadas pelo site da companhia, onde as posições permanecem disponíveis até serem preenchidas. As oportunidades abrangem funções operacionais, administrativas e técnicas, distribuídas por diferentes cidades do Ceará, Paraíba, São Paulo, Alagoas e outras localizações.

Entre as vagas disponíveis estão: Eletricista de Manutenção I em Juazeiro do Norte (CE), Trocador de Ferramentas em Maracanaú (CE), Analista de Recursos Humanos em Horizonte (CE e mais 1 local), Analista de Processos em Maracanaú (CE), Comprador Sênior em Fortaleza (CE), além de diferentes posições para Promotores de Vendas em São Paulo (SP), Santa Rita (PB), Campina Grande (PB) e Natal (RN).

Há também vagas para Mecânico de Manutenção II em Maceió (AL), Operador de Produção em Maracanaú (CE e mais 1 local) e Aprendiz Administrativo em Horizonte (CE). Para se candidatar, basta acessar a página de inscrições.



Dexco: 60 vagas

Maior casa de marcas do Brasil para materiais de construção, reforma e decoração - dona das marcas Deca, Portinari, Hydra, Duratex, Castelatto, Ceusa e Durafloor, a Dexco está com inscrições abertas para a 7ª edição do Geração D, seu programa de estágio voltado à formação de novos talentos.

São cerca de 60 vagas distribuídas por diversas unidades da companhia no país, contemplando áreas como indústria, tecnologia, design, comunicação e negócios. O processo é destinado a estudantes de graduação com pelo menos dois anos até a conclusão do curso.

O programa oferece uma trilha completa de desenvolvimento, que inclui capacitações, mentorias, integração entre áreas e participação em projetos reais da companhia. A proposta é dar aos estagiários autonomia desde o início, permitindo que aprendam na prática e construam repertório profissional em um ambiente inovador, colaborativo e com possibilidade de efetivação.

As oportunidades incluem vagas em Produção, Manutenção, Controle Comercial, Comunicação, Marketing, Arquitetura e Design de Interiores, Finanças, Recursos Humanos, Jurídico, Florestal e Meio Ambiente, entre outras. Para se inscrever, acesse a página aqui.



Flutter Brazil: 18 vagas

Braço nacional da gigante global Flutter Entertainment, a Flutter Brazil está com diversas vagas abertas para impulsionar sua expansão tecnológica e corporativa no Brasil. As oportunidades priorizam o modelo de trabalho remoto (Remote First), permitindo candidaturas de profissionais de todo o país, além de posições presenciais em Recife (PE) e híbridas em São Paulo (SP).

A empresa busca talentos, especialmente de nível sênior, para as áreas de Engenharia de Dados, Inteligência Artificial, Desenvolvimento de Software (Backend, Frontend, SRE, Segurança), Compliance, Recursos Humanos, Relações Públicas e Atendimento ao Cliente.

O pacote de benefícios inclui assistência médica e odontológica nacional, cartão de benefícios flexíveis (Caju) para alimentação, auxílio-creche para filhos de até 6 anos, seguro de vida, acesso à plataforma de bem-estar TotalPass e orçamento individual para desenvolvimento profissional. Para conferir os requisitos de cada cargo e realizar a inscrição, acesse: InHire Flutter Brazil.



Grupo Panvel: 200 vagas

A Panvel está com mais de 200 vagas de emprego abertas nos Estados do Paraná e Santa Catarina, com início imediato e oportunidades em mais de 30 cidades. As posições incluem atendente de filial, farmacêutico, fiscal de loja e ajudante de limpeza. As oportunidades integram o plano de expansão da rede nas duas regiões.

Além de ampliar o time, a companhia reforça seu compromisso com a diversidade geracional ao abrir todas as vagas também para profissionais com 50 anos ou mais, dentro do Programa Geração 50+. Não é exigida experiência prévia, e os contratados têm acesso a benefícios como vale alimentação/refeição, convênio médico e odontológico, participação nos lucros, bônus por resultados, WellHub, associação de funcionários e possibilidade de crescimento já nos primeiros meses. As inscrições já podem ser feitas pelo site lojaspanvel.gupy.io.



Inspira Rede de Educadores: 250 vagas

A Inspira Rede de Educadores, uma das maiores redes privadas de educação básica do país, iniciará 2026 com 250 vagas abertas, incluindo oportunidades na Central, no Rio de Janeiro, além de posições em suas escolas distribuídas por todo o território nacional. As vagas contemplam todas as regiões, com maior concentração nos estados do Norte e Nordeste, refletindo o crescimento contínuo da rede e o fortalecimento de sua atuação educacional em diferentes territórios.

Entre os cargos mais buscados estão auxiliar de serviços gerais (ASG), professores e estágio em pedagogia, além de outras posições administrativas e educacionais. Além das vagas regulares, a Inspira mantém três Bancos de Talentos exclusivos para pessoas com deficiência (PcD), com inscrições abertas em âmbito nacional. Os interessados podem conferir as oportunidades e se candidatar diretamente pelo LinkedIn da rede, por meio deste link.



Colégio Visconde de Porto Seguro: 28 vagas

O Colégio Visconde de Porto Seguro, uma das mais conceituadas instituições de ensino do país e reconhecida por sua excelência acadêmica e como Escola Internacional, está com 28 vagas abertas em diferentes áreas de atuação. As oportunidades buscam profissionais que desejam integrar o time de colaboradores que contribui diariamente para a missão da escola, distribuídas pelos campi de São Paulo (SP) e Valinhos (SP).

As oportunidades abrangem funções pedagógicas, administrativas e operacionais, com opções para estágio e contratação efetiva (CLT), na modalidade presencial. Entre os destaques disponíveis estão: estágios em licenciatura/bacharelado (como em Pedagogia, Psicologia, Ciências, História, Letras e Matemática), incluindo posições específicas como Letras - Alemão e em Psicologia para atuação da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Além de vagas efetivas para docência em diferentes áreas, há também oportunidades como assistente educacional (para mediação pedagógica), berçarista, auxiliar de serviços gerais e auxiliar de monitoramento. O Colégio reitera seu compromisso com a diversidade e inclusão, contando com vagas afirmativas para Pessoas com Deficiência (PcD). As candidaturas podem ser realizadas pelo site oficial da instituição.



Verisure

Referência em serviços de segurança, a Verisure anuncia a abertura de novas vagas administrativas e técnicas em diferentes regiões do Brasil. A companhia reforça seu compromisso com a construção de equipes diversas e inclusivas uma vez que todas as posições estão abertas para profissionais 50+, pessoas com deficiência (PCDs) e comunidade LGBTQIAPN+, além de promover iniciativas para ampliar a entrada de jovens no mercado de trabalho.

Segundo a empresa, o foco em diversidade não é apenas uma diretriz de contratação, mas parte da estratégia de fortalecer times multidisciplinares, ampliar perspectivas dentro das áreas de segurança e atendimento e fomentar a formação de novos profissionais. A Verisure, inclusive, também segue investindo na construção de um banco de talentos nacional para posições técnicas e administrativas.

Na matriz em São Paulo (SP), vagas para Analista de Projetos de Marketing Sr, Analista de Benefícios Pl, Coordenador de Cobrança, Auxiliar de Recrutamento e Seleção, Operador de Atendimento e Atendente de Vendas Receptivas. Em nível Brasil, para funções como Técnico de Manutenção e Supervisor Técnico de Manutenção. Já para jovens aprendizes, oportunidades abertas no estado de São Paulo e nas capitais do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Mais detalhes no link.



Aon - 26 vagas

A Aon plc (NYSE: AON), líder global em serviços profissionais, anuncia novas oportunidades em diversas regiões do Brasil. O recrutamento abrange múltiplos níveis de carreira e áreas de atuação, incluindo posições afirmativas para PCD. As contratações contemplam regimes presencial e híbrido em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Entre os destaques estão os cargos de Analista de Operações Pleno – Riscos Patrimoniais (BH) e Executivo(a) Comercial (Campinas), ambos no formato flexível. Já na capital paulista, a companhia busca, entre outras colocações, por Consultor (a) de Riscos Sênior e Gerente de Inovação para atuação no escritório, enquanto no Rio de Janeiro há demanda para Analista de Facilities Pleno (híbrido), por exemplo. As candidaturas devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Aon.





Celcoin: 22 vagas

Infratech financeira que oferece infraestrutura para bancos e fintechs oferecerem produtos de crédito, a Celcoin anuncia a abertura de 22 novas vagas estratégicas, reforçando seu time em áreas vitais para o crescimento do negócio. As vagas são nos regimes híbrido e remoto com foco em Barueri e região. Reconhecida como Empresa B e pelo selo Great Place to Work (GPTW), a infratech valoriza a cultura de autonomia, o desenvolvimento profissional contínuo e a diversidade.

Entre os cargos de destaque, a empresa busca talentos para: Head of SOC (Security Operations Center), posição crucial para fortalecer a segurança da informação e a prevenção contra ameaças cibernéticas; Analista de Estratégia & M&A Sênior, focado na expansão e na identificação de oportunidades de Fusões e Aquisições (M&A); Coordenador de Compliance/PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro); Analista de Eventos; e vagas de Executivos comerciais de diversos níveis.

As vagas atendem a diversos níveis hierárquicos, buscando desde estagiários até heads de área. Além das áreas já citadas, a empresa busca profissionais de marketing, comercial, tecnologia e contabilidade. Para participar dos processos seletivos basta acessar o site oficial de vagas da Celcoin, que contém informações mais detalhadas sobre as vagas. Acesse aqui.

