Empresas estão com mais de 1600 vagas para o começo de 2026; confira as oportunidades

Perla Ribeiro
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 19:19
A chegada do fim de ano marca um período em que muitos profissionais reavaliam suas trajetórias e buscam novas oportunidades, empresas de diversos portes estão anunciando um conjunto expressivo de novas vagas. Ao todo, são cerca de 1684 oportunidades disponíveis, englobando desde programas de aprendiz até cargos efetivos, com modelos de trabalho remoto, híbrido ou presencial. Nesse cenário aquecido, essas oportunidades representam uma ótima chance para quem busca crescimento profissional ou uma recolocação estratégica.
Confira o panorama das empresas em destaque e as vagas oferecidas: