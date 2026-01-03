FIQUE LIGADO

Quer ser aprovado em concurso em 2026? Veja 5 dicas para aumentar suas chances

Jovem aprovado 18 vezes em vestibulares explica por que estratégia e constância valem mais do que estudar sem direção

Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 07:23

Prova de concurso público Crédito: Freepik

Com a chegada de um novo ano, milhares de brasileiros começam a traçar metas para 2026, e a aprovação em concurso público aparece entre as mais desejadas. A preparação, no entanto, vai muito além de acumular horas de estudo.

Para Caio Temponi, jovem aprovado 18 vezes em vestibulares, o diferencial está na forma como o candidato organiza a rotina e transforma o esforço em resultado concreto. “A aprovação em um concurso é uma soma de estratégia, disciplina e constância nos estudos. Não adianta apenas acumular horas, é preciso transformar o seu estudo em resultados palpáveis”, afirma.

Estudos 1 de 11

Confira cinco práticas que podem fazer diferença real na preparação para concursos em 2026.

1. Comece antes, mesmo que pareça pouco

Esperar o edital sair para começar a estudar é um erro comum. Iniciar a preparação com antecedência permite aprender com mais calma, revisar várias vezes e reduzir a pressão perto da prova. “Quem começa cedo cria vantagem competitiva, porque chega no edital apenas ajustando detalhes, não correndo contra o relógio”, explica Caio.

2. Revise mais do que estuda conteúdo novo

Estudar sem revisar é uma das principais armadilhas dos concurseiros. Segundo Caio, a memória depende de repetição. Revisões semanais e mensais ajudam a fixar o conteúdo no longo prazo. Técnicas como flashcards, resumos objetivos e ciclos de revisão tornam o estudo mais eficiente.

3. Resolva questões todos os dias, até nos dias ruins

Resolver questões é uma das formas mais eficazes de aprender. Além de reforçar o conteúdo, a prática ajuda a entender o estilo das bancas, identificar dificuldades e melhorar o tempo de prova. “Questão é treino real. Quanto mais você treina, mais previsível o exame se torna, porque você passa a reconhecer padrões”, afirma.

4. Tenha um plano possível, não perfeito

Cronogramas irreais geram frustração e abandono. O ideal é montar um plano que caiba na rotina, considerando trabalho, família e tempo disponível. Um planejamento simples e consistente costuma funcionar melhor do que um plano ideal que nunca sai do papel.

5. Cuide da saúde física e mental

Sono, alimentação e pausas fazem parte da preparação. Corpos cansados rendem menos, e mentes exaustas erram mais. Exercício físico, descanso adequado e controle do estresse influenciam diretamente o desempenho nos estudos. “Para aprender de verdade, é fundamental estar com a saúde física e mental equilibrada”, explica Caio.