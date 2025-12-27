ANO NOVO

Cura, leveza e sucesso: o que cada signo precisa fazer para não ficar preso às más energias de 2025

Novo ciclo pede atitudes práticas, mudanças de postura e encerramentos conscientes para deixar o que pesou no ano passado

Fernanda Varela

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 09:40

Energia solar muda destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

O fim de um ano não limpa automaticamente o que foi vivido. Para não carregar frustrações, desgastes emocionais e padrões negativos de 2025 para o novo ciclo, cada signo precisa agir de forma consciente. O universo aponta caminhos claros para encerrar o que não funcionou e evitar repetir os mesmos erros.

Áries

Evitar impulsos antigos é essencial. Para não ficar preso às más energias de 2025, Áries precisa parar de reagir no calor do momento e aprender a pensar antes de agir. Silenciar o orgulho ajuda a abrir novos caminhos.

Touro

O apego é o maior obstáculo. Touro precisa aceitar que nem tudo que foi construído merece ser mantido. Soltar pessoas, hábitos e ideias que não evoluíram é fundamental para renovar a energia.

Gêmeos

Dispersão mantém ciclos negativos ativos. Gêmeos precisa finalizar o que começou e parar de fugir de decisões. Clareza e foco impedem que erros do passado se repitam.

Câncer

O signo precisa parar de reviver dores antigas. Guardar mágoas mantém a energia estagnada. O caminho é aceitar o que passou e proteger mais o próprio emocional.

Leão

O orgulho pode prender Leão a histórias que já acabaram. Para limpar a energia de 2025, é preciso reconhecer limites, pedir ajuda quando necessário e não buscar validação o tempo todo.

Virgem

Autocobrança excessiva alimenta desgaste. Virgem precisa entender que errar não é fracasso. Aceitar imperfeições libera a mente e evita carregar culpa para o novo ano.

Libra

Indecisão prolonga ciclos negativos. Libra precisa aprender a escolher, mesmo com medo. Ficar em cima do muro mantém a energia presa ao passado.

Escorpião

Ressentimento é o maior bloqueio. Escorpião precisa encerrar conflitos internos e parar de alimentar mágoas silenciosas. O perdão aqui é libertação, não concessão.

Sagitário

Fuga emocional impede a cura. Sagitário precisa assumir responsabilidades que evitou em 2025. Encarar a realidade limpa o caminho para o novo.

Capricórnio

Excesso de peso nas costas mantém a energia densa. Capricórnio precisa descansar, delegar e parar de achar que só vale o que é produtivo. Leveza também constrói.

Aquário

Distanciamento emocional cria bloqueios. Aquário precisa alinhar discurso e atitude, especialmente nas relações. Ser verdadeiro evita repetir frustrações.

Peixes

Absorver problemas alheios drena a energia. Peixes precisa estabelecer limites claros e entender que não é responsável por salvar ninguém. Cuidar de si é prioridade.

Mensagem final