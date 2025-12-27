Cura, leveza e sucesso: o que cada signo precisa fazer para não ficar preso às más energias de 2025

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 09:40
O fim de um ano não limpa automaticamente o que foi vivido. Para não carregar frustrações, desgastes emocionais e padrões negativos de 2025 para o novo ciclo, cada signo precisa agir de forma consciente. O universo aponta caminhos claros para encerrar o que não funcionou e evitar repetir os mesmos erros.
Áries
Evitar impulsos antigos é essencial. Para não ficar preso às más energias de 2025, Áries precisa parar de reagir no calor do momento e aprender a pensar antes de agir. Silenciar o orgulho ajuda a abrir novos caminhos.
Touro
O apego é o maior obstáculo. Touro precisa aceitar que nem tudo que foi construído merece ser mantido. Soltar pessoas, hábitos e ideias que não evoluíram é fundamental para renovar a energia.
Gêmeos
Dispersão mantém ciclos negativos ativos. Gêmeos precisa finalizar o que começou e parar de fugir de decisões. Clareza e foco impedem que erros do passado se repitam.
Câncer
O signo precisa parar de reviver dores antigas. Guardar mágoas mantém a energia estagnada. O caminho é aceitar o que passou e proteger mais o próprio emocional.
Leão
O orgulho pode prender Leão a histórias que já acabaram. Para limpar a energia de 2025, é preciso reconhecer limites, pedir ajuda quando necessário e não buscar validação o tempo todo.
Virgem
Autocobrança excessiva alimenta desgaste. Virgem precisa entender que errar não é fracasso. Aceitar imperfeições libera a mente e evita carregar culpa para o novo ano.
Libra
Indecisão prolonga ciclos negativos. Libra precisa aprender a escolher, mesmo com medo. Ficar em cima do muro mantém a energia presa ao passado.
Escorpião
Ressentimento é o maior bloqueio. Escorpião precisa encerrar conflitos internos e parar de alimentar mágoas silenciosas. O perdão aqui é libertação, não concessão.
Sagitário
Fuga emocional impede a cura. Sagitário precisa assumir responsabilidades que evitou em 2025. Encarar a realidade limpa o caminho para o novo.
Capricórnio
Excesso de peso nas costas mantém a energia densa. Capricórnio precisa descansar, delegar e parar de achar que só vale o que é produtivo. Leveza também constrói.
Aquário
Distanciamento emocional cria bloqueios. Aquário precisa alinhar discurso e atitude, especialmente nas relações. Ser verdadeiro evita repetir frustrações.
Peixes
Absorver problemas alheios drena a energia. Peixes precisa estabelecer limites claros e entender que não é responsável por salvar ninguém. Cuidar de si é prioridade.
Mensagem final
Para não ficar preso às más energias de 2025, o segredo não está em rituais complexos, mas em atitudes diárias. Encerrar, aceitar, escolher e mudar comportamentos é o que realmente limpa o caminho para um ano mais leve e consciente.