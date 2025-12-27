Acesse sua conta
Cura, leveza e sucesso: o que cada signo precisa fazer para não ficar preso às más energias de 2025

Novo ciclo pede atitudes práticas, mudanças de postura e encerramentos conscientes para deixar o que pesou no ano passado

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 09:40

Energia solar muda destino dos signos
Energia solar muda destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

O fim de um ano não limpa automaticamente o que foi vivido. Para não carregar frustrações, desgastes emocionais e padrões negativos de 2025 para o novo ciclo, cada signo precisa agir de forma consciente. O universo aponta caminhos claros para encerrar o que não funcionou e evitar repetir os mesmos erros.

Áries

Evitar impulsos antigos é essencial. Para não ficar preso às más energias de 2025, Áries precisa parar de reagir no calor do momento e aprender a pensar antes de agir. Silenciar o orgulho ajuda a abrir novos caminhos.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Touro

O apego é o maior obstáculo. Touro precisa aceitar que nem tudo que foi construído merece ser mantido. Soltar pessoas, hábitos e ideias que não evoluíram é fundamental para renovar a energia.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Gêmeos

Dispersão mantém ciclos negativos ativos. Gêmeos precisa finalizar o que começou e parar de fugir de decisões. Clareza e foco impedem que erros do passado se repitam.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Câncer

O signo precisa parar de reviver dores antigas. Guardar mágoas mantém a energia estagnada. O caminho é aceitar o que passou e proteger mais o próprio emocional.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
1 de 5
Câncer: prata por Reprodução

Leão

O orgulho pode prender Leão a histórias que já acabaram. Para limpar a energia de 2025, é preciso reconhecer limites, pedir ajuda quando necessário e não buscar validação o tempo todo.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Virgem

Autocobrança excessiva alimenta desgaste. Virgem precisa entender que errar não é fracasso. Aceitar imperfeições libera a mente e evita carregar culpa para o novo ano.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Libra

Indecisão prolonga ciclos negativos. Libra precisa aprender a escolher, mesmo com medo. Ficar em cima do muro mantém a energia presa ao passado.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Escorpião

Ressentimento é o maior bloqueio. Escorpião precisa encerrar conflitos internos e parar de alimentar mágoas silenciosas. O perdão aqui é libertação, não concessão.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Sagitário

Fuga emocional impede a cura. Sagitário precisa assumir responsabilidades que evitou em 2025. Encarar a realidade limpa o caminho para o novo.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
1 de 5
Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Capricórnio

Excesso de peso nas costas mantém a energia densa. Capricórnio precisa descansar, delegar e parar de achar que só vale o que é produtivo. Leveza também constrói.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Aquário

Distanciamento emocional cria bloqueios. Aquário precisa alinhar discurso e atitude, especialmente nas relações. Ser verdadeiro evita repetir frustrações.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

Peixes

Absorver problemas alheios drena a energia. Peixes precisa estabelecer limites claros e entender que não é responsável por salvar ninguém. Cuidar de si é prioridade.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

Mensagem final

Para não ficar preso às más energias de 2025, o segredo não está em rituais complexos, mas em atitudes diárias. Encerrar, aceitar, escolher e mudar comportamentos é o que realmente limpa o caminho para um ano mais leve e consciente.

