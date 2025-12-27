CASAMENTO

Vai casar em 2026? Veja 5 erros que você não pode cometer na escolha do vestido de noiva, segundo especialista

Artista de moda Ana França, que já criou mais de 600 vestidos, alerta que decisões equivocadas podem comprometer conforto, estética e até a confiança no grande dia

Fernanda Varela

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 10:06

O vestido de noiva é um dos elementos mais simbólicos do casamento. Ele concentra expectativas emocionais, referências culturais e escolhas estéticas que acompanham a noiva por toda a vida por meio das fotos e das memórias. Justamente por isso, também é uma das decisões que mais geram insegurança durante os preparativos.

A artista de moda Ana França, reconhecida por já ter desenhado mais de 600 vestidos de noiva ao longo da carreira, explica que alguns erros se repetem com frequência e podem comprometer o resultado final.

“Uma escolha equivocada no vestido pode afetar desde a confiança da noiva até a harmonia do próprio evento. Por isso, cada detalhe precisa ser cuidadosamente planejado e com antecedência”, afirma.

Erro 1: escolher o vestido apenas pela moda

Segundo Ana França, seguir tendências sem avaliar o próprio estilo é um dos equívocos mais comuns. “A moda muda rápido, mas as fotos do casamento são eternas. O ideal é buscar um modelo que valorize a noiva e reflita sua personalidade. As tendências podem ser incorporadas, mas sem tornar o vestido datado, e isso é um erro bastante comum”, orienta.

Erro 2: ignorar o formato do corpo

Cada corpo tem características únicas, e o vestido precisa dialogar com isso. “Às vezes, um corte que fica perfeito em uma celebridade pode não favorecer outra pessoa. O segredo está em alinhar sonho e realidade corporal, por isso a personalização é fundamental”, explica a especialista.

Erro 3: não considerar o ambiente e o horário

O contexto da cerimônia influencia diretamente na escolha do vestido. Modelos muito volumosos podem não funcionar bem ao ar livre, assim como tecidos pesados não combinam com casamentos na praia ou em regiões quentes. “O vestido precisa dialogar com o ambiente. É preciso entender como ele será usado para garantir conforto e harmonia estética”, diz Ana França.

Erro 4: não respeitar o cronograma de ajustes

A designer reforça que cada vestido tem um processo próprio de provas e ajustes. “O ideal é respeitar o cronograma definido pelo ateliê. Tentar alterar esse planejamento com base em experiências de outras noivas gera estresse e ajustes desnecessários”, alerta. Segundo ela, mudanças frequentes podem comprometer o caimento e dar aparência de vestido desgastado.

Erro 5: desconsiderar o conforto

O casamento costuma durar horas, entre cerimônia, recepção e festa. Pensar apenas na estética pode virar um problema. “Já vi noivas que mal conseguiam se mover com o vestido. A beleza precisa vir acompanhada de conforto. Vale a pena estar belíssima a custo de se limitar no dia mais feliz da sua vida? Acho que não”, afirma.

A importância da consultoria profissional