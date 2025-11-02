Acesse sua conta
FOTOS: casamento luxuoso de Priscilla Diniz tem show de Tatau e bênção do padre Fábio de Melo

O pôr-do-sol sobre a Baía de Todos-os-Santos serviu de moldura para o evento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 21:46

Casamento de Priscilla Diniz
Casamento de Priscilla Diniz Crédito: Reprodução

A empresária e confeiteira baiana Priscilla Diniz e o empresário Joca Abreu Neto celebraram o amor em grande estilo no último sábado (1º), com uma cerimônia inesquecível no Restaurante Amado, em Salvador. O pôr-do-sol sobre a Baía de Todos-os-Santos serviu de moldura para o evento, que reuniu familiares, amigos e nomes conhecidos do circuito social baiano.

Veja fotos do casamento de Priscilla Diniz

Priscilla Diniz se casou com Jorge Eduardo Abreu Neto por Reprodução

Conhecida pelo trabalho à frente da confeitaria que leva o seu nome e ficou ainda mais famosa por conta do Morango do Amor, Priscilla é uma figura querida no universo gastronômico e social da Bahia. Este foi o terceiro casamento da empresária, que já havia se casado em 2016 e em 2018, um deles na Toscana, na Itália. 

A festa também contou com show animado de Tatau, que colocou todos para dançar e transformou a noite em uma verdadeira celebração baiana. O evento teve ainda momentos marcantes, entre eles uma participação especial do padre Fábio de Melo.

A gastronomia ficou a cargo da equipe do próprio restaurante, que preparou um cardápio exclusivo. E, como não poderia faltar, a sala de doces assinada pela própria Priscilla foi um dos pontos altos da festa, com criações inéditas que arrancaram elogios dos convidados e consolidaram o casamento como um dos eventos mais elegantes do ano em Salvador.

Tags:

Casamento Morango do Amor Priscilla Diniz

