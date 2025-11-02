FAMOSOS

FOTOS: casamento luxuoso de Priscilla Diniz tem show de Tatau e bênção do padre Fábio de Melo

O pôr-do-sol sobre a Baía de Todos-os-Santos serviu de moldura para o evento

Fernanda Varela

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 21:46

Casamento de Priscilla Diniz Crédito: Reprodução

A empresária e confeiteira baiana Priscilla Diniz e o empresário Joca Abreu Neto celebraram o amor em grande estilo no último sábado (1º), com uma cerimônia inesquecível no Restaurante Amado, em Salvador. O pôr-do-sol sobre a Baía de Todos-os-Santos serviu de moldura para o evento, que reuniu familiares, amigos e nomes conhecidos do circuito social baiano.

Conhecida pelo trabalho à frente da confeitaria que leva o seu nome e ficou ainda mais famosa por conta do Morango do Amor, Priscilla é uma figura querida no universo gastronômico e social da Bahia. Este foi o terceiro casamento da empresária, que já havia se casado em 2016 e em 2018, um deles na Toscana, na Itália.

A festa também contou com show animado de Tatau, que colocou todos para dançar e transformou a noite em uma verdadeira celebração baiana. O evento teve ainda momentos marcantes, entre eles uma participação especial do padre Fábio de Melo.