Médico de 92 anos se torna pai e planeja ter mais filhos com esposa de 37: 'Nunca foi sobre dinheiro'

John Levin, médico especialista em envelhecimento saudável, celebra a chegada do filho e diz que pretende viver para comemorar o 21º aniversário do menino

Fernanda Varela

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 08:13

Pai aos 92 anos, médico planeja mais filhos Crédito: Reprodução

O médico australiano John Levin, de Melbourne, se tornou pai aos 92 anos e pode ser o homem mais velho do país a viver essa experiência. Casado com a também médica Yangying Lu, de 37 anos, o especialista em longevidade celebrou o nascimento do filho, Gabby, em fevereiro de 2024, e já pensa em aumentar a família.

Reconhecido por sua dedicação à medicina e às práticas de vida saudável, Levin afirma que tem metas bem definidas para o futuro. “É um objetivo, claro. Quero guiá-lo em cada etapa e estar com ele quando completar 21 anos”, declarou ao jornal australiano Herald Sun.

O casal se conheceu há mais de uma década, quando Levin decidiu aprender chinês após a morte da primeira esposa, Veronica, com quem foi casado por 57 anos. Yangying, que era sua professora de mandarim, acabou se tornando sua parceira de vida. Eles se casaram em 2014, em Las Vegas, e desde então vivem em Melbourne.

O nascimento de Gabby foi resultado de um processo de fertilização in vitro. Levin descreveu o momento como “inacreditável” e afirmou que a paternidade tardia o mantém ativo e motivado. Adepto da longevidade, ele segue uma rotina que inclui academia, dieta vegetariana e jejum intermitente. O médico não fuma, não consome álcool e costuma fazer a primeira refeição apenas após o meio-dia.

Yangying contou que decidiu ser mãe durante a pandemia, quando o confinamento a fez refletir sobre o futuro. “Se eu perdesse meu marido, queria ter uma parte dele”, disse. Ela engravidou na primeira tentativa e considera o filho uma bênção. Apesar da diferença de idade de 56 anos entre o casal, Lu afirma que a relação é baseada em amor, e não em interesses financeiros.

“Quando nos conheceram, John estava falido. Nunca foi sobre dinheiro”, afirmou. Ela também revelou que está se convertendo ao judaísmo e recebe apoio da sogra e dos filhos e netos do marido. Levin, que hoje tem 93 anos, é pai de três filhos do primeiro casamento, avô de dez netos e bisavô de uma menina.