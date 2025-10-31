BOATOS

Lembra dele? Ex-É o Tchan, Jacaré comemora 26 anos de casado e esposa fala sobre fama de gay

O casal tem dois filhos, vive no Canadá desde 2016

Fernanda Varela

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 16:29

Jacaré Crédito: Reprodução

Gabriela Mesquita, mulher de Jacaré, ex-integrante do grupo É o Tchan, comemorou nesta sexta-feira (31) os 26 anos de casamento com o dançarino. Em uma publicação nas redes sociais, ela compartilhou fotos antigas e lembrou o início da relação, marcada por um beijo que, segundo ela, “mudou tudo”.

“Desde aquele beijo, roubado ou não, a gente nunca mais se desconectou. Nossas versões da história sempre mudam, mas o final é o mesmo: era pra ser nós dois, pra vida toda. Te amo há 26 anos e contando”, escreveu Gabriela.

O casal, que tem dois filhos, vive no Canadá desde 2016 e costuma compartilhar momentos da vida em família nas redes sociais. Nos comentários da publicação, fãs relembraram o auge da carreira de Jacaré no É o Tchan e citaram antigos boatos sobre sua sexualidade.

“Todo mundo achava que o Jacaré era gay”, comentou uma seguidora. Gabriela respondeu com bom humor: “Já ouvi muito isso. E bem que eu deixava as pessoas acharem”, disse, aos risos.