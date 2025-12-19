Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zilu quebra o silêncio sobre fim com Zezé di Camargo: 'Me trocou porque eu deixei'

Empresária rebateu versão de que teria sido abandonada pelo cantor

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 13:04

Zezé Di Camargo e Zilu
Zezé Di Camargo e Zilu Crédito: Redes sociais

Zilu Godoy resolveu falar sem rodeios sobre um dos capítulos mais comentados de sua vida pessoal: o fim do casamento com Zezé Di Camargo. Em entrevista recente ao canal Perguntas, no YouTube, a empresária afirmou que a separação partiu exclusivamente dela e não do cantor, como muita gente acredita até hoje.

Segundo Zilu, ao longo dos anos se criou uma narrativa de que ela teria sido deixada de lado e substituída por uma mulher mais jovem. Para ela, essa versão nunca refletiu a realidade. Quem tomou a decisão de sair de casa e encerrar a relação foi ela mesma.

Leia mais

Imagem - Thais Carla exibe corpo após emagrecer mais de 80 kg e impressiona web: 'Chocada'

Thais Carla exibe corpo após emagrecer mais de 80 kg e impressiona web: 'Chocada'

Imagem - Ana Castela quebra silêncio sobre boatos de gravidez e sexualidade: 'Os dois não dá'

Ana Castela quebra silêncio sobre boatos de gravidez e sexualidade: 'Os dois não dá'

Imagem - Ex-Chiquitita Carolina Chamberlain anuncia nascimento da primeira filha, Estella; veja fotos

Ex-Chiquitita Carolina Chamberlain anuncia nascimento da primeira filha, Estella; veja fotos

“Eu quis me separar. Eu saí. As pessoas acham que eu levei um fora, que fui trocada, mas não foi assim. Ele só me trocou porque eu permiti. Se eu quisesse continuar, eu estaria lá até hoje. Não estou porque não quis”, afirmou, de forma direta.

Apesar de sustentar que a escolha foi consciente, Zilu não esconde que o processo foi difícil. Após 32 anos de casamento e três filhos juntos: Wanessa, Camilla e Igor, ela admite que precisou de muita força emocional para reconstruir a própria vida.

Zilu

Zilú Godoy por Reprodução/Redes Sociais
Zilú Godoy por Reprodução/Redes Sociais
Zilú Godoy por Reprodução/Redes Sociais
Zilú Godoy por Reprodução/Redes Sociais
Zilú Godoy por Reprodução/Redes Sociais
Zilú Godoy por Reprodução/Redes Sociais
Zilu por Reprodução
Zilu, Wanessa Camargo e Dado Dolabella por Reprodução
Zezé Di Camargo e Zilu por Redes sociais
Zilu brinca com chegada da filha no BBB por Redes sociais
Zilu defende filhos após demissão por Redes sociais
Zilu e Marco Augusto com um casal de amigos por Foto: Reprodução/Instagram
Marco Augusto e Zilu em almoço com amigos por Foto: Reprodução/Instagram
1 de 13
Zilú Godoy por Reprodução/Redes Sociais

“Quando você percebe que está vivendo algo que não te faz mais bem, por que insistir? Eu sofri, claro. Mas tive coragem de seguir sozinha, confiando em Deus e na minha capacidade”, contou.

Outro ponto que chamou atenção na entrevista foi a forma como Zilu lidou com a parte financeira após a separação. Ela revelou que abriu mão da pensão que teria direito e decidiu reorganizar completamente seu patrimônio. Hoje, morando nos Estados Unidos, a empresária mantém diferentes fontes de renda e é sócia de um restaurante de pizza brasileira em Orlando.

Veja momentos de Zezé di Camargo

Pronunciamento de Zezé Di Camargo por Reprodução
Cantor Zezé Di Camargo por Reprodução | Redes Sociais
Batizado de Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele por Reprodução/Instagram
Batizado de Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele por Reprodução/Instagram
Batizado de Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele por Reprodução/Instagram
Batizado de Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele por Reprodução/Instagram
Batizado de Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo com Graciele e cantor dando 'conferida' em fã por Reprodução
Zezé Di Camargo e Luciano por Reprodução
Zezé Di Camargo convidou 'fã gata' da plateia para camarim por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e filha por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo com fãs por Reprodução
Zezé di Camargo por Reprodução
Zezé di Camargo por Reprodução
Zezé di Camargo por Reprodução
Zezé di Camargo por Reprodução
Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Nora e filho de Zezé Di Camargo acusam Graciele de criar perfil fake por Reprodução
Clara e Zezé di Camargo por Reprodução
Zezé di Camargo e Gracielle Lacerda por Divulgação
Zeze di Camargo e Lulu Santos por Divulgação
Zeze di Camargo e Lulu Santos por Divulgação
Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo anunciam gravidez por Redes sociais
Zezé Di Camargo e Zilu por Redes sociais
Zezé DI Camargo e Luciano por Divulgação
Zezé Di Camargo e Wanessa por Reproduçaõ
Igor Camargo, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Redes sociais
Igor, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Redes sociais
Zezé Di Camargo e Graciele por Redes sociais
Zezé Di Camargo por Divulgação
Zezé Di Camargo perde a voz novamente em show, e tem microfone cortado por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo imita um dos irmãos gêmeos Ângelo e Augusto Maia em encontro após show por Reprodução/Redes sociais
Zezé Di Camargo e Luciano perdem acervo de anos em incêndio por YouTube
1 de 49
Pronunciamento de Zezé Di Camargo por Reprodução

“Eu tinha pensão, mas não quis. Preferi abrir mão. Tenho investimentos, faço trabalhos pontuais, publicidade quando surge, e vivo disso. Estou vendendo tudo o que ainda tenho no Brasil porque não quero mais nenhum vínculo material lá”, explicou.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Zilu revela mágoa por afastamento de Zezé Di Camargo e diz que gostaria de reconciliação

Zilu faz desabafo emocionado após perda: 'Um dos dias mais difíceis da minha vida'

Zezé Di Camargo se torna persona non grata no SBT e não será mais chamado para programas; entenda

Lula diz que Zezé Di Camargo fez 'cretinice' ao atacar SBT

Zezé Di Camargo faturou quase R$ 20 milhões com shows pagos por prefeituras em 2025

Zilu ainda contou que pretende encerrar de vez sua ligação patrimonial com o país e que não tem planos de retorno definitivo. “Se depender de mim, não volto a morar no Brasil. Meus laços lá são meus filhos e minha família, só”, completou.

A entrevista vem à tona em um momento delicado envolvendo o nome de Zezé Di Camargo. Recentemente, o cantor pediu o cancelamento de sua participação no especial de fim de ano do SBT, alegando discordar da postura adotada pela emissora nos últimos anos. O episódio ganhou grandes proporções, gerou críticas internas na emissora e repercutiu até no meio político, após declarações polêmicas do sertanejo em vídeo publicado nas redes sociais.

Leia mais

Imagem - O Universo desacelera e envia um alerta sutil ao seu signo hoje; você vai perceber? (19 de dezembro)

O Universo desacelera e envia um alerta sutil ao seu signo hoje; você vai perceber? (19 de dezembro)

Imagem - Filha de Débora Bloch e esposa encantam em aparição rara durante evento

Filha de Débora Bloch e esposa encantam em aparição rara durante evento

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (19) podem trazer grandes surpresas

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (19) podem trazer grandes surpresas

Tags:

Zezé di Camargo Separação Divórcio Zilu

Mais recentes

Imagem - Não é só no SBT: Zezé Di Camargo vira nome proibido e é colocado na geladeira por outras emissoras de TV

Não é só no SBT: Zezé Di Camargo vira nome proibido e é colocado na geladeira por outras emissoras de TV
Imagem - Alerta: Estes signos devem ter cuidado redobrado nesta sexta-feira (19 de dezembro)

Alerta: Estes signos devem ter cuidado redobrado nesta sexta-feira (19 de dezembro)
Imagem - 3 signos recebem um sinal de esperança para o futuro hoje (19 de dezembro)

3 signos recebem um sinal de esperança para o futuro hoje (19 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Assalto, tiroteio e mortes em joalheria: o crime que marcou a Barra
01

Assalto, tiroteio e mortes em joalheria: o crime que marcou a Barra

Imagem - Morre Carlos Libório, primeiro diretor de jornalismo da TV Bahia
02

Morre Carlos Libório, primeiro diretor de jornalismo da TV Bahia

Imagem - Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)
03

Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)

Imagem - Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó
04

Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó