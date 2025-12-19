FAMOSOS

Zilu quebra o silêncio sobre fim com Zezé di Camargo: 'Me trocou porque eu deixei'

Empresária rebateu versão de que teria sido abandonada pelo cantor

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 13:04

Zezé Di Camargo e Zilu Crédito: Redes sociais

Zilu Godoy resolveu falar sem rodeios sobre um dos capítulos mais comentados de sua vida pessoal: o fim do casamento com Zezé Di Camargo. Em entrevista recente ao canal Perguntas, no YouTube, a empresária afirmou que a separação partiu exclusivamente dela e não do cantor, como muita gente acredita até hoje.

Segundo Zilu, ao longo dos anos se criou uma narrativa de que ela teria sido deixada de lado e substituída por uma mulher mais jovem. Para ela, essa versão nunca refletiu a realidade. Quem tomou a decisão de sair de casa e encerrar a relação foi ela mesma.

“Eu quis me separar. Eu saí. As pessoas acham que eu levei um fora, que fui trocada, mas não foi assim. Ele só me trocou porque eu permiti. Se eu quisesse continuar, eu estaria lá até hoje. Não estou porque não quis”, afirmou, de forma direta.

Apesar de sustentar que a escolha foi consciente, Zilu não esconde que o processo foi difícil. Após 32 anos de casamento e três filhos juntos: Wanessa, Camilla e Igor, ela admite que precisou de muita força emocional para reconstruir a própria vida.

Zilu 1 de 13

“Quando você percebe que está vivendo algo que não te faz mais bem, por que insistir? Eu sofri, claro. Mas tive coragem de seguir sozinha, confiando em Deus e na minha capacidade”, contou.

Outro ponto que chamou atenção na entrevista foi a forma como Zilu lidou com a parte financeira após a separação. Ela revelou que abriu mão da pensão que teria direito e decidiu reorganizar completamente seu patrimônio. Hoje, morando nos Estados Unidos, a empresária mantém diferentes fontes de renda e é sócia de um restaurante de pizza brasileira em Orlando.

Veja momentos de Zezé di Camargo 1 de 49

“Eu tinha pensão, mas não quis. Preferi abrir mão. Tenho investimentos, faço trabalhos pontuais, publicidade quando surge, e vivo disso. Estou vendendo tudo o que ainda tenho no Brasil porque não quero mais nenhum vínculo material lá”, explicou.

Zilu ainda contou que pretende encerrar de vez sua ligação patrimonial com o país e que não tem planos de retorno definitivo. “Se depender de mim, não volto a morar no Brasil. Meus laços lá são meus filhos e minha família, só”, completou.