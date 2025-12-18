Lula diz que Zezé Di Camargo fez 'cretinice' ao atacar SBT

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 17:35
O presidente Lula comentou a polêmica envolvendo o cantor Zezé Di Camargo e o SBT durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (18), em Brasília. O presidente classificou como "cretinice" as falas do sertanejo contra as filhas de Silvio Santos, atuais gestoras da emissora, e manifestou solidariedade a elas.
"Que você transmita às filhas do Silvio Santos a minha solidariedade pela cretinice do ataque do Zezé Di Camargo fez a elas. Ele não teria coragem de fazer aquele ataque a homens, mas ele fez às mulheres", disse. A fala foi uma resposta ao ataque do sertanejo ao SBT após Lula e Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), participarem do lançamento do SBT News.
Zezé Di Camargo afirmou que a empresa estaria contrariando os valores do fundador, Silvio Santos. “Filho que não honra pai e mãe, para mim, não existe […] Vocês estão, desculpa, se prostituindo”, disse o sertanejo, em referência às executivas do grupo", falou o cantor.
Antes da fala de Lula, a primeira-dama, Janja Silva, saiu em defesa das filhas de Silvio Santos nas redes sociais. Ela lamentou o comentário do cantor e o acusou de reproduzir discursos machistas.
"Falar que as filhas de Silvio estão se 'prostituindo' ao convidar e dar voz ao Presidente e demais autoridades no evento do SBT News, reflete todo o machismo e a misoginia presentes no pensamento e nas ações de homens", pontuou. O SBT decidiu cancelar a exibição do especial “Natal é Amor com Zezé Di Camargo” por conta da polêmica.
Após a repercussão do vídeo pedindo o cancelamento do seu especial de natal no SBT, Zezé Di Camargo se pronunciou nas redes sociais. Em nota, o cantor se justificou sobre o uso do termo "prostituindo".
"Sobre o vídeo que publiquei na madrugada de ontem, esclareço que utilizei a expressão 'prostituindo' em sentido figurado, sem qualquer intenção ofensiva ou de cunho de gênero. Em nenhum momento houve a intenção de desrespeitar as mulheres da família Abravanel ou qualquer mulher", escreveu.
Por fim, ele pediu desculpas pelo mal-estar causado. "Ainda assim, minhas palavras causaram desconforto, e por isso peço desculpas sinceras", completou.