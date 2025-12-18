POLÊMICA

Lula diz que Zezé Di Camargo fez 'cretinice' ao atacar SBT

Cantor sertanejo publicou vídeo atacando filhas de Silvio Santos após evento

Maysa Polcri

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 17:35

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante a cerimônia Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

O presidente Lula comentou a polêmica envolvendo o cantor Zezé Di Camargo e o SBT durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (18), em Brasília. O presidente classificou como "cretinice" as falas do sertanejo contra as filhas de Silvio Santos, atuais gestoras da emissora, e manifestou solidariedade a elas.

"Que você transmita às filhas do Silvio Santos a minha solidariedade pela cretinice do ataque do Zezé Di Camargo fez a elas. Ele não teria coragem de fazer aquele ataque a homens, mas ele fez às mulheres", disse. A fala foi uma resposta ao ataque do sertanejo ao SBT após Lula e Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), participarem do lançamento do SBT News.

Zezé Di Camargo afirmou que a empresa estaria contrariando os valores do fundador, Silvio Santos. “Filho que não honra pai e mãe, para mim, não existe […] Vocês estão, desculpa, se prostituindo”, disse o sertanejo, em referência às executivas do grupo", falou o cantor.

Antes da fala de Lula, a primeira-dama, Janja Silva, saiu em defesa das filhas de Silvio Santos nas redes sociais. Ela lamentou o comentário do cantor e o acusou de reproduzir discursos machistas.

"Falar que as filhas de Silvio estão se 'prostituindo' ao convidar e dar voz ao Presidente e demais autoridades no evento do SBT News, reflete todo o machismo e a misoginia presentes no pensamento e nas ações de homens", pontuou. O SBT decidiu cancelar a exibição do especial “Natal é Amor com Zezé Di Camargo” por conta da polêmica.

Pedido de desculpas

Após a repercussão do vídeo pedindo o cancelamento do seu especial de natal no SBT, Zezé Di Camargo se pronunciou nas redes sociais. Em nota, o cantor se justificou sobre o uso do termo "prostituindo".

"Sobre o vídeo que publiquei na madrugada de ontem, esclareço que utilizei a expressão 'prostituindo' em sentido figurado, sem qualquer intenção ofensiva ou de cunho de gênero. Em nenhum momento houve a intenção de desrespeitar as mulheres da família Abravanel ou qualquer mulher", escreveu.