Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lula diz que Zezé Di Camargo fez 'cretinice' ao atacar SBT

Cantor sertanejo publicou vídeo atacando filhas de Silvio Santos após evento

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 17:35

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante a cerimônia
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante a cerimônia Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

O presidente Lula comentou a polêmica envolvendo o cantor Zezé Di Camargo e o SBT durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (18), em Brasília. O presidente classificou como "cretinice" as falas do sertanejo contra as filhas de Silvio Santos, atuais gestoras da emissora, e manifestou solidariedade a elas. 

"Que você transmita às filhas do Silvio Santos a minha solidariedade pela cretinice do ataque do Zezé Di Camargo fez a elas. Ele não teria coragem de fazer aquele ataque a homens, mas ele fez às mulheres", disse. A fala foi uma resposta ao ataque do sertanejo ao SBT após Lula e Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), participarem do lançamento do SBT News. 

Zezé Di Camargo afirmou que a empresa estaria contrariando os valores do fundador, Silvio Santos. “Filho que não honra pai e mãe, para mim, não existe […] Vocês estão, desculpa, se prostituindo”, disse o sertanejo, em referência às executivas do grupo", falou o cantor. 

Leia mais

Imagem - Zezé Di Camargo faturou quase R$ 20 milhões com shows pagos por prefeituras em 2025

Zezé Di Camargo faturou quase R$ 20 milhões com shows pagos por prefeituras em 2025

Imagem - Mesmo com pedido de desculpas de Zezé, SBT muda grade e coloca episódio inédito de Chaves no lugar do especial

Mesmo com pedido de desculpas de Zezé, SBT muda grade e coloca episódio inédito de Chaves no lugar do especial

Imagem - Zezé Di Camargo se pronuncia após declaração polêmica contra o SBT

Zezé Di Camargo se pronuncia após declaração polêmica contra o SBT

Antes da fala de Lula, a primeira-dama, Janja Silva, saiu em defesa das filhas de Silvio Santos nas redes sociais. Ela lamentou o comentário do cantor e o acusou de reproduzir discursos machistas.

"Falar que as filhas de Silvio estão se 'prostituindo' ao convidar e dar voz ao Presidente e demais autoridades no evento do SBT News, reflete todo o machismo e a misoginia presentes no pensamento e nas ações de homens", pontuou. O SBT decidiu cancelar a exibição do especial “Natal é Amor com Zezé Di Camargo” por conta da polêmica. 

Pedido de desculpas 

Após a repercussão do vídeo pedindo o cancelamento do seu especial de natal no SBT, Zezé Di Camargo se pronunciou nas redes sociais. Em nota, o cantor se justificou sobre o uso do termo "prostituindo".

"Sobre o vídeo que publiquei na madrugada de ontem, esclareço que utilizei a expressão 'prostituindo' em sentido figurado, sem qualquer intenção ofensiva ou de cunho de gênero. Em nenhum momento houve a intenção de desrespeitar as mulheres da família Abravanel ou qualquer mulher", escreveu.

Por fim, ele pediu desculpas pelo mal-estar causado. "Ainda assim, minhas palavras causaram desconforto, e por isso peço desculpas sinceras", completou.

Mais recentes

Imagem - Resultado da Timemania 2333, desta quinta-feira (18)

Resultado da Timemania 2333, desta quinta-feira (18)
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2953, desta quinta-feira (18)

Resultado da Mega-Sena 2953, desta quinta-feira (18)
Imagem - Resultado da Quina 6906, desta quinta-feira (18)

Resultado da Quina 6906, desta quinta-feira (18)

MAIS LIDAS

Imagem - Governo da Bahia firma acordo sobre piso do magistério após decisão judicial; veja o que muda
01

Governo da Bahia firma acordo sobre piso do magistério após decisão judicial; veja o que muda

Imagem - Aluna morre depois de passar mal durante treino em academia
02

Aluna morre depois de passar mal durante treino em academia

Imagem - SENAI Bahia abre 1.127 bolsas gratuitas em novos cursos técnicos mais buscados pelo mercado de trabalho
03

SENAI Bahia abre 1.127 bolsas gratuitas em novos cursos técnicos mais buscados pelo mercado de trabalho

Imagem - Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal
04

Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal