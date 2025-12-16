NOTA OFICIAL

Zezé Di Camargo se pronuncia após declaração polêmica contra o SBT

Cantor pediu desculpas pelo desconforto causado; leia conteúdo

Elis Freire

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:01

Zezé Di Camargo pede cancelamento de especial e critica postura recente do SBT Crédito: Reprodução/Instagram

Após a repercussão polêmica do vídeo pedindo o cancelamento do seu especial de natal no SBT, Zezé Di Camargo resolveu se pronunciar. Através de uma nota compartilhada nas redes sociais na tarde desta terça-feira (16), o sertanejo comentou sobre a interpretação de sua fala e se desculpou pelo incômodo causado por ele.

No vídeo publicado madrugada desta segunda-feira (15), Zezé solicitou publicamente o cancelamento da atração que iria ao ar no próximo dia 17, por conta de seu desconforto com a atual postura da emissora, especialmente após a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na inauguração do SBT News. Segundo o pai de Wanessa Camargo, o momento marcou uma mudança de linha editorial que não dialoga com suas convicções pessoais. Ele ainda chegou a dizer que as filhas de Silvio Santos estariam "se prostituindo" ao receber o presidente no canal.



Na nota, o cantor começou esclarecendo o uso do termo "prostituindo". "Sobre o vídeo que publiquei na madrugada de ontem, esclareço que utilizei a expressão 'prostituindo' em sentido figurado, sem qualquer intenção ofensiva ou de cunho de gênero. Em nenhum momento houve a intenção de desrespeitar as mulheres da família Abravanel ou qualquer mulher", escreveu.

Por fim, ele pediu desculpas pelo mal-estar causado: "Ainda assim, minhas palavras causaram desconforto, e por isso peço desculpas sinceras.

