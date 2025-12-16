NOVELA DAS 7

Dona de Mim: Ellen impõe exigência a Hudson para ir embora do Brasil

Casal planeja ir morar em Portugal com a família

Elis Freire

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 15:30

Ellen e Hudson em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

De volta à "Dona de Mim", Ellen (Camila Pitanga) quer fazer de tudo para conseguir a guarda da filha biológica Sofia (Elis Cabral). Em conversa com o marido Hudson (Emílio Dantas), que quer levá-la para fora do Brasil, ela colocará uma condição para isso: conquistar a guarda da menina. Enquanto a exigência não é cumprida, os dois aplicam golpes pela cidade ao lado dela.

A menina participará das armações acreditando tratar-se de brincadeiras. A personagem de Elis Cabral pedirá à mãe e ao padrasto que repitam as pegadinhas, sem perceber o caráter ilícito das ações. As informações são do site Notícias da TV.

A movimentação do casal começa a despertar a atenção de Leona (Clara Moneke), que decide acompanhar os deslocamentos da menina. Para isso, entrega a Sofia uma tag rastreadora disfarçada, com o objetivo de monitorar seus passeios ao lado da mãe.

Ao perceber indícios das ações de Ellen e Hudson, Leona procura Marlon (Humberto Morais) para tentar impedir a continuidade dos golpes. Mesmo assim, o casal consegue se esquivar e evita ser flagrado pelo policial.

Em seguida, Hudson questiona Ellen sobre como Leona conseguiu localizar a família. Pouco depois, os dois descobrem que Sofia está usando um dispositivo de rastreamento. Leona também identifica a falsa gravidez de Ellen, utilizada como parte das armações. A informação é confirmada quando Sofia revela ao irmão e à ex-babá que já sabia que a barriga apresentada pela mãe não era verdadeira.

Por enquanto, Ellen deixa claro para Hudson que sua saída do país está condicionada à permanência de Sofia sob sua guarda. Ela, no entanto, vai compartilha com a filha o plano de viver com a família em Portugal.