DE NOVO

Anitta surpreende ao aparecer com 'novo rosto': 'Conseguiu rejuvenescer'

Cantora apareceu com outro visual durante as férias e virou assunto nas redes sociais nesta quarta (16)

Elis Freire

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:21

Anitta Crédito: Reprodução

A aparência de Anitta segue dando o que falar nas redes sociais. Nesta quarta-feira (16), a cantora se tornou um dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) ao aparecer com um rosto completamente diferente durantes as férias. Internautas apontaram que ela teria feito novos procedimentos estéticos e se mostraram surpresos com a nova mudança de visual, pouco tempo após a última transformação estética.

"Chocada que se eu visse a Anitta na rua não reconheceria", disse uma pessoa no X. "Tem que mudar a foto da identidade e do passaporte", disse outra. "Tá parecendo uma recriação da Anitta mal feita com IA", falou um terceiro de forma mais dura. Alguns, no entanto, elogiaram a aparência jovem da artista. "Se a intenção era rejuvenescer ela conseguiu, cara de novinha total", enfatizou uma fã.

Veja a nova aparência de Anitta:

Anitta 1 de 15

A principal mudança especulada é uma nova rinoplastia, para mudar o aspecto finíssimo do nariz, alcançado após uma sequência de intervenções estéticas. Ela teria buscado um visual mais natural no centro do rosto, além de uma expressão mais jovial e com "cara de boneca".

Anitta 2.0

Para além da nova aparência, Anitta tem esbanjado uma personalidade renovada no último ano. Segundo a artista, ela tem priorizado a paz e a liberdade e se conectado cada vez mais com a espiritualidade. “Ter o poder de dizer ‘não’, de escolher onde quero estar, com quem e como… Isso, pra mim, é o verdadeiro privilégio. Tempo, paz e liberdade são os verdadeiros símbolos de conquista”, detalhou ela sobre o novo momento em entrevista recente.