Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anitta surpreende ao aparecer com 'novo rosto': 'Conseguiu rejuvenescer'

Cantora apareceu com outro visual durante as férias e virou assunto nas redes sociais nesta quarta (16)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:21

Anitta
Anitta Crédito: Reprodução

A aparência de Anitta segue dando o que falar nas redes sociais. Nesta quarta-feira (16), a cantora se tornou um dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) ao aparecer com um rosto completamente diferente durantes as férias. Internautas apontaram que ela teria feito novos procedimentos estéticos e se mostraram surpresos com a nova mudança de visual, pouco tempo após a última transformação estética. 

"Chocada que se eu visse a Anitta na rua não reconheceria", disse uma pessoa no X. "Tem que mudar a foto da identidade e do passaporte", disse outra. "Tá parecendo uma recriação da Anitta mal feita com IA", falou um terceiro de forma mais dura. Alguns, no entanto, elogiaram a aparência jovem da artista. "Se a intenção era rejuvenescer ela conseguiu, cara de novinha total", enfatizou uma fã. 

Veja a nova aparência de Anitta:

Anitta

Novo rosto de Anitta por Reprodução
Anitta surpreendeu ao retornar as redes com novo visual por Reprodução
Anitta com cavalos em retiro terapêutico por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta com cavalos em retiro terapêutico por Reprodução/Instagram
Novo visual de Anitta levanta suspeitas de cirurgias e harmonização facial por Reprodução/Instagram
Anitta aparece irreconhecível em fotos com os pais por Reprodução
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta em Nova York por Reprodução / Redes Sociais
1 de 15
Novo rosto de Anitta por Reprodução

A principal mudança especulada é uma nova rinoplastia, para mudar o aspecto finíssimo do nariz, alcançado após uma sequência de intervenções estéticas.  Ela teria buscado um visual mais natural no centro do rosto, além de uma expressão mais jovial e com "cara de boneca". 

Anitta 2.0

Para além da nova aparência, Anitta tem esbanjado uma personalidade renovada no último ano. Segundo a artista, ela tem priorizado a paz e a liberdade e se conectado cada vez mais com a espiritualidade. “Ter o poder de dizer ‘não’, de escolher onde quero estar, com quem e como… Isso, pra mim, é o verdadeiro privilégio. Tempo, paz e liberdade são os verdadeiros símbolos de conquista”, detalhou ela sobre o novo momento em entrevista recente.

"A Girl From Rio" ressaltou ainda que tem apostado em projetos de tragam uma contribuição para a melhoria do mundo. “Quero investir meu tempo em iniciativas que transformem e resguardem o planeta. Tenho estudado sustentabilidade, inovação e bem-estar social e pessoal… Crescer, pra mim, é poder devolver", contou a cantora.

Leia mais

Imagem - Eduardo Costa cria música sobre briga entre Zezé Di Camargo e SBT; ouça

Eduardo Costa cria música sobre briga entre Zezé Di Camargo e SBT; ouça

Imagem - Dona de Mim: Ellen impõe exigência a Hudson para ir embora do Brasil

Dona de Mim: Ellen impõe exigência a Hudson para ir embora do Brasil

Imagem - Anjo da Oportunidade traz trabalho bem pago para 4 signos nesta terça (16)

Anjo da Oportunidade traz trabalho bem pago para 4 signos nesta terça (16)

Tags:

Anitta Estética

Mais recentes

Imagem - Veja a lista completa dos pré-indicados ao Oscar 2026; Brasil aparece em quatro categorias

Veja a lista completa dos pré-indicados ao Oscar 2026; Brasil aparece em quatro categorias
Imagem - 4 drinques natalinos para entrar no clima das festas

4 drinques natalinos para entrar no clima das festas
Imagem - Zezé Di Camargo se pronuncia após declaração polêmica contra o SBT

Zezé Di Camargo se pronuncia após declaração polêmica contra o SBT

MAIS LIDAS

Imagem - Emoções à flor da pele: céu pede calma, empatia e autocuidado dos signos essa semana (16 de dezembro)
01

Emoções à flor da pele: céu pede calma, empatia e autocuidado dos signos essa semana (16 de dezembro)

Imagem - Por que alguns signos parecem 'abençoados' enquanto outros vivem ondas de azar? Astrólogos explicam
02

Por que alguns signos parecem 'abençoados' enquanto outros vivem ondas de azar? Astrólogos explicam

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (16 de dezembro) anuncia para 4 signos: fim de cobranças e expectativas, é hora de respirar e soltar o que pesa
03

Anjo da Guarda desta terça (16 de dezembro) anuncia para 4 signos: fim de cobranças e expectativas, é hora de respirar e soltar o que pesa

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (16 de dezembro): oportunidades financeiras inesperadas movimentam o dia
04

Cor e número da sorte de hoje (16 de dezembro): oportunidades financeiras inesperadas movimentam o dia