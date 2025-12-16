Acesse sua conta
Anjo da Oportunidade traz trabalho bem pago para 4 signos nesta terça (16)

Proposta impossíveis de negar vão chegar à mesa

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11:00

Anjo e signos
Anjo e signos Crédito: Imagem gerada por IA

A dedicação e o esforço realizados por alguns signos do zodíaco receberão, enfim, o reconhecimento desejado. O Anjo da Oportunidade chegará nesta terça-feira (16) com novas propostas de trabalho impossíveis de desejar e o melhor: bem pagas. Os recrutadores ou os seus superiores enxergarão a sua evolução e será o momento de trabalhar sem tanta pressão ou horas extras e apenas fazer o que você sabe fazer muito bem. 

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
1 de 12
Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

Anjo da Abundância abre caminhos e favorece esses 4 signos hoje (15 de dezembro)

Anjo do Amor revela paixões quentes e intensas para 4 signos a partir deste domingo (14 de dezembro)

Anjo da Reviravolta traz virada de chave para 5 signos a partir deste sábado (13 de dezembro)

Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance

Anjo da Guarda deste domingo (14 de dezembro) acalma 2 signos: você ficará diante do seu maior medo, mas a angústia finalmente irá embora

Veja os signos que serão abençoados pelo Anjo da Oportunidade hoje (14 de dezembro):

Virgem

Uma grande parte da energia de Virgem estará voltada para a realização de projetos. E o universo reconhecerá isso dando a oportunidade de integrar um trabalho bem duradouro e com ótimos retornos financeiros. A dedicação em cumprir cada passo da sua formação profissional trará um projeto dos sonhos bem na sua área. 

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Capricórnio

Com foco total na carreira, os capricornianos receberão a sonhada estabilidade financeira. A necessidade de trabalhar intensamente seguirá como uma realidade, mas dessa vez, os astros projetam que os frutos chegarão mais gordos. Será em breve o momento de adquirir um bem especial. 

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Escorpião

Para Escorpião, a ambição e o desejo de crescimento profissional terão retorno, mesmo que dentro da mesma empresa. O anjo poderá sussurrar no ouvido do seu chefe o merecimento de um aumento ou bonificação pelo que você tem feito feito e isso será de muito bom grato para o final de ano dos capricornianos.  

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Iludidos: 4 signos vão se meter em furadas no amor em dezembro

Iludidos: 4 signos vão se meter em furadas no amor em dezembro

Bolso furado: 4 signos vão se afundar em gastos neste fim de ano

Bolso furado: 4 signos vão se afundar em gastos neste fim de ano

Estes signos vão viver uma reviravolta amorosa no final de dezembro

Estes signos vão viver uma reviravolta amorosa no final de dezembro

Maurício Kubrusly deixa UTI e deve receber alta no sul da Bahia

Maurício Kubrusly deixa UTI e deve receber alta no sul da Bahia
Estes 3 signos são os queridinhos do universo hoje (16 de dezembro)

Estes 3 signos são os queridinhos do universo hoje (16 de dezembro)
Qual o filme da Sessão da Tarde desta terça-feira (16 de dezembro)?

Qual o filme da Sessão da Tarde desta terça-feira (16 de dezembro)?

PM flagra traição de esposa em motel e executa amante a tiros
01

PM flagra traição de esposa em motel e executa amante a tiros

Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil

Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte
03

Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: 'Coração em paz e consciência tranquila'
04

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’