O JOGO VIROU

Anjo da Oportunidade traz trabalho bem pago para 4 signos nesta terça (16)

Proposta impossíveis de negar vão chegar à mesa

Elis Freire

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11:00

Anjo e signos Crédito: Imagem gerada por IA

A dedicação e o esforço realizados por alguns signos do zodíaco receberão, enfim, o reconhecimento desejado. O Anjo da Oportunidade chegará nesta terça-feira (16) com novas propostas de trabalho impossíveis de desejar e o melhor: bem pagas. Os recrutadores ou os seus superiores enxergarão a sua evolução e será o momento de trabalhar sem tanta pressão ou horas extras e apenas fazer o que você sabe fazer muito bem.

Virgem

Uma grande parte da energia de Virgem estará voltada para a realização de projetos. E o universo reconhecerá isso dando a oportunidade de integrar um trabalho bem duradouro e com ótimos retornos financeiros. A dedicação em cumprir cada passo da sua formação profissional trará um projeto dos sonhos bem na sua área.

Capricórnio

Com foco total na carreira, os capricornianos receberão a sonhada estabilidade financeira. A necessidade de trabalhar intensamente seguirá como uma realidade, mas dessa vez, os astros projetam que os frutos chegarão mais gordos. Será em breve o momento de adquirir um bem especial.

Escorpião

Para Escorpião, a ambição e o desejo de crescimento profissional terão retorno, mesmo que dentro da mesma empresa. O anjo poderá sussurrar no ouvido do seu chefe o merecimento de um aumento ou bonificação pelo que você tem feito feito e isso será de muito bom grato para o final de ano dos capricornianos.